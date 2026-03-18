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Zee SalaamIndian MuslimEid 2026 Date: ईद कब, सस्पेंस ख़त्म; अरब में 20 और भारत में 21 मार्च को होगी ईद

Eid 2026 Date: ईद कब, सस्पेंस ख़त्म; अरब में 20 और भारत में 21 मार्च को होगी ईद

 India celebrate Eid on 21 March: बुधवार को सऊदी अरब में ईद का चाँद नहीं देखा गया. सऊदी अरब तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर में 20 मार्च को ईद मनाई जाएगी. भारत में 21 मार्च को यानी शनिवार को ईद मनाई जाएगी. 

Written By  Hussain Tabish|Last Updated: Mar 18, 2026, 09:49 PM IST

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Eid 2026 Date: ईद कब, सस्पेंस ख़त्म; अरब में 20 और भारत में 21 मार्च को होगी ईद

नई दिल्ली: ईद को लेकर भारत समेत दुनिया भर में सस्पेंस ख़त्म हो गया है. बुधवार को सऊदी अरब में ईद का चाँद नहीं देखा गया.चाँद देखने का एहतमाम इन देशों में कल फिर किया जाएगा. इसलिए सऊदी अरब तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर ने ईद की तारीखों का ऐलान कर दिया है. इन देशों में 20 मार्च को ईद मनाई जाएगी.इस लिहाज से भारत में 21 मार्च को यानी शनिवार को ईद मनाई जाएगी. यहाँ चाँद देखने का काम शुक्रवार 20 मार्च को किया जाएगा. 

हालांकि, ये सिर्फ एक औपचारिकता भर होगी. अरब देशों में अगर 20 को ईद मनाई जाएगी, तो भारत में हर हाल में 21 को ईद होगी ही. अब इस बात का कोई सस्पेंस नहीं रहा कि देश में दो दिन ईद मनानी होगी. 21 मार्च को पूरा भारत, पाकिस्तान, और पड़ोसी बांग्लादेश में ईद मनाई जाएगी. 

हालांकि, भारत में केरला में 20 मार्च को ही ईद मनाई जाएगी, और गुजरात, भोपाल, बुरहानपुर, मुंबई जैसे शहरों में बोहरा मुसलमान भी 20 मार्च को ही ईद मनाएंगे. ये लोग अरब देशों का अनुसरण करते हैं. 

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अबतक माना जा रहा था कि अरब देशों में 19 को और भारत में 20 मार्च को ईद होगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इसलिए अब भारत में एक और जुमे की नमाज़ यानी अलविदा की नमाज़ पढ़ी जायेगी. 

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