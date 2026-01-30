रेप केस में कोर्ट से बरी होने वाले SP नेता मोईद खान को छोड़ने के मूड में नहीं UP की योगी सरकार

Advertisement
Ayudhya Bhadasra Rape Case: अयोध्या के भदरसा में एक नाबालिग दलित युवती के साथ गैंगरेप के मामले में सबूतों के अभाव में सपा नेता मोइद खान के बरी होने के बाद, उसका घर गिराने के लिए जहाँ उत्तर प्रदेश सरकार घिर गई है, वहीँ अब सरकार और पीड़ित लड़की की मां ने कहा है कि वो पास्को कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है, इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे. 

नई दिल्ली:  अयोध्या के भदरसा में नाबालिग दलित लड़की से सामूहिक दुष्कर्म मामले में कोर्ट से बरी होने के बाद भी सपा नेता मोइद खान को उत्तर प्रदेश सरकार और पीड़ित लड़की छोड़ने के मूड में नहीं है. सरकार और पीड़ित लड़की की मां दोनों ने कहा है कि वो कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, दोनों इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे.इस फैसले के आने के बाद योगी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में मोइद खान को कसूरवार ठहराते हुए उसके शापिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोज़र चलाये जाने को सही बताया था. 

अयोध्या के भदरसा में एक नाबालिग दलित युवती के साथ गैंगरेप के बाद 29 जुलाई 2024 को पूरा कलंदर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया. यह मामला नाबालिग पीड़िता के गर्भवती होने के बाद उजागर हुआ था.  इस मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोईद खान और उनके नौकर राजू खान को आरोपी बनाया गाया था. मोइद खान पर आरोप लगते ही सरकार ने उसके करोड़ों के एक बहुमंजिला इमारत को ध्वस्त कर दिया था. उस वक़्त इस कार्रवाई को लेकर योगी सरकार की काफी आलोचना की गई थी, और इसे राजनीतिक प्रतिद्विन्दता और मुस्लिम विरोध में उठाया गया कदम बताया गया था.
    
इस मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने बीते 28 जनवरी को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहईद खान को सबूतों के अभाव में बा-इज्जत बरी कर दिया, जबकि उनके नौकर राजू को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी.डीएनए जांच में मोईद खान की रिपोर्ट नेगेटिव और राजू खान की पॉजिटिव आने के आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया था. हालांकि, इस केस में बरी होने के बाद भी मोहम्मद मोईद खान को जेल से रिहा नहीं किया गया है. 

पीड़िता की मां ने अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई 

अब सपा नेता मोईद खान के बरी होने के बाद नाबालिग पीड़िता की मां ने अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है. पीड़िता की मां ने इस मामले में सपा सांसद अवधेश प्रसाद पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है और मोईद खान को बचाने में मदद की जा रही है. पीड़िता की मां ने कहा है कि अगर मोईद खान जेल से बाहर आता है, तो उससे पीडिता की जान और उसके पूरे परिवार को खतरा हो सकता है.ये खतरा बदले की कार्रवाई को लेकर हो सकता है. इसलिए पीड़ित लड़की की मां ने प्रशासन से फ़ौरन सुरक्षा की गुहार लगाई है. उन्होंने इस बात का खदशा जताया है कि फैसले के बाद उनके परिवार पर दबाव बनाया जा सकता है.

इसके साथ ही पीड़िता की मां ने कहा है कि वह अयोध्या की पासको कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है, और इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेगी. वहीं, इस मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार भी अब हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है. सरकार और पीड़िता की मां,दोनों ही पास्को (Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012)कोर्ट प्रथम न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दाखिल करेंगे. 

इसे भी पढ़ें : Ayodhya Gangrape Case: मोईद खान इल्जामों से बरी, लेकिन जेल से नहीं मिलेगी आजादी 

इसे भी पढ़ें : अयोध्या रेप केस में बाइज्जत बरी हुए SP नेता मोईद खान; आरोप लगते ही गिरा दिया गया था बहुमंजिला ईमारत

Hussain Tabish

