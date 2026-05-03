हज किराए में इजाफे पर हो रहा था बवाल; सरकार ने उल्टा जता दिया हाजियों पर अपना एहसान!

नई दिल्ली: हज यात्रियों के हवाई किराए में इजाफे और उसको लेकर चौतरफा विरोध के बाद केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इतवार को सरकार का रुख साफ करते हुए कहा कि हुकूमत पश्चिम एशिया जारी तनाव के बावजूद एयरलाइंस कंपियों के जरिये किराया वृद्धि को कम करने के लिए दखल दे रही है.

रिजिजू ने कहा कि लोगों ने सरकार से पूछा कि हज का किरामें लगभग 10000 की वृद्धि क्यों हुई है? ईरान और US-इज़राइल के बीच चल रही जंग की वजह से एविएशन कंपनियों के लिए ऑपरेशनल कॉस्ट में इजाफा हुआ है. एयरलाइंस ने 40000 तक किराया बढ़ाने की रिक्वेस्ट की थी. लेकिन हम नहीं चाहते कि पैसे की तंगी की वजह से कोई गरीब यात्री हज पर न जा पाएं. इसलिए, सरकार एयरलाइन कंपनियों से बातचीत की है, और फीस 40000 से घटाकर 10000 तक सिमित कर दिया है. रिजिजू ने कहा कि हज कमेटी ऑफ़ इंडिया के ज़रिए हज पर जाने वालों के लिए सिर्फ़ 10000 और प्राइवेट ऑपरेटरों के लिए 15000 की बढ़ोतरी की गई है.

हालांकि, रिजिजू ने उस मामले में कुछ नहीं कहा जिसमें भारत से मक्का पहुंचे हाजियों की दयनीय स्थिति वाला वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उन्हें पैसे देने के बाद भी बुनियादी सहूलतों से महरूम होना पड़ा रहा है. आप के सांसद संजय सिंह ने इस मुद्दे को उठाया था.

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गौरतलब है कि हज के किराए में इजाफे से हाजियों पर इज़ाफ़ी भार बढ़ रहा है. इसे लेकर ओवैसी समेत कई विपक्षी नेताओं और मुस्लिम तंजीमों ने सरकार की मज़म्मत की थी.

इसी बीच मक्का में भारतीय हाजियों के ठहरने का कुछ वीडियो भी वायरल हुआ है, जो वहां के इंतजामात के पोल खोल दिए हैं. हज कमेटी ऑफ़ इंडिया पर सवाल उठ रहे हैं कि पैसे लेने के बाद भी हाजियों को बुनियादी ज़रूरतों से महरूम होना पड़ रहा है. हज कमेटी ऑफ़ इंडिया पर एक और इलज़ाम लगा है कि उसने स्मार्ट वाच को ज़रूरी बताकर जबरन हाजियों को स्मार्ट वाच बेचे हैं, और करोड़ों रुपए की कमाई की है.

18 अप्रैल को, हज 2026 का पहला बैच, जिसमें 371 यात्री थे, नई दिल्ली से मक्का के लिए रवाना हुआ था. यात्री दिल्ली हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहाँ की मौजूदगी में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सऊदी अरब के लिए रवाना हुआ था.

इस्लाम में, हर इंसान को पाँच फ़र्ज़ (अनिवार्य धार्मिक कर्तव्य ) पूरे करने होते हैं, जिनमें से हज एक है. बाकी चार पिलर हैं शहादा (ईमान का ऐलान), सलाह (रोज़ की नमाज़), ज़कात (दान), और सौम (रमज़ान में रोज़ा रखना) होता है.

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