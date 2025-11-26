Advertisement
Sambhal News: सैयद सलार दरगाह के बाद जनेटा शरीफ पर भी नहीं लेगेगा उर्स; जायरीनों में असंतोष

Sambhal Dargah News: हर साल संभल के दरगाह जनेटा शरीफ पर उर्स का मेला लगता है, लेकिन इस साल यह मेला नहीं लगेगा. आयोजित होने वाले इस उर्स में देश के कई राज्यों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं.

Sambhal News: संभल जिले में दरगाह जनेटा शरीफ पर इस साल उर्स मेला नहीं लगेगा. प्रशासन ने दरगाह पर हर साल मौजम शाह की याद में आयोजित किए जाने वाले मोअज्जमी उर्स पर इस बार पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है. गुरुवार से शुरू होने वाले चार दिवसीय उर्स की तैयारियां अंतिम चरण में थीं, लेकिन प्रशासन ने इजाजत देने से इनकार कर दिया. दरगाह की इंतजामिया कमेटी पिछले कई दशकों से बिना इजाजत के यह उर्स आयोजित करती आ रही थी.

यह फैसला उस समय सामने आया है जब जनेटा शरीफ दरगाह पहले से ही NIA और स्थानीय प्रशासन की जांच के दायरे में है. मामला बनियाठेर थाना क्षेत्र का है, जहां के निवासी मोहम्मद जावेद ने शिकायत की थी कि दरगाह पर हर साल बिना परमीशन के उर्स लगाया जाता है. शिकायत के बाद प्रशासन ने पुलिस से जांच कराई और रिपोर्ट आने तक आयोजन पर रोक लगा दी गई.

सैयद सलार दरगाह पर भी लगा रोक
हर साल आयोजित होने वाले इस उर्स में देश के कई राज्यों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, लेकिन अनुमति न मिलने से स्थानीय लोगों और जायरीनों में निराशा है. इससे पहले सैयद सलार दरगाह पर लगने वाले आयोजन को भी प्रशासन ने रोक दिया था, जिसके बाद धार्मिक आयोजनों पर स्थानीय स्तर पर असंतोष बढ़ा था. अब जनेटा शरीफ के उर्स पर रोक के बाद यह मामला और तूल पकड़ रहा है।

NIA ने मांगी है मुतवल्ली से रिपोर्ट
गौरतलब है कि दरगाह के मुतवल्ली सैय्यद शाहिद मियां पर अकूत संपत्ति और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के आरोप हैं. दरगाह परिसर में एक अवैध अस्पताल चलाए जाने के मामले में भी उनका नाम जांच में शामिल है. इसी मामले में NIA ने संभल पुलिस से शाहिद मियां की संपत्तियों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.

