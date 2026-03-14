UP में गोकशी पर जीरो टॉलरेंस, पाँच साल में 35 हजार से ज्यादा गिरफ्तार

Uttar Pradesh News: उत्तर पदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार में अब तक गोहत्या, मवेशियों की तस्करी और गैर-कानूनी तरीके से गोकशी के खिलाफ 14,182 केस दर्ज किए गए हैं, जिनमें 35,924 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. गोकशी के मामलों में गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ न सिर्फ आम धाराएं लगाई गई हैं, बल्कि सख्त कानूनों के तहत भी कार्रवाई की गई है. सरकारी सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार किए गए 35,924 आरोपियों में से 13,793 के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, जबकि 781 आरोपियों के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत केस दर्ज किए गए हैं.

इसके अलावा, 14,305 मामलों में गैंगस्टर एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की गई. गौरतलब है कि राज्य सरकार ने गोहत्या को पूरी तरह से रोकने के मकसद से 2020 में उत्तर प्रदेश गोहत्या रोकथाम (संशोधन) अध्यादेश-2020 लागू किया गया, जिससे इस अपराध के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ हुआ. इस कानून के तहत गोहत्या के अपराध में 10 साल की सजा का प्रावधान है.

गोहत्या के लिए 10 साल तक की जेल और हर व्यक्ति पर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. गाय के अंगों को नुकसान पहुंचाने के मामले में 100,000 रुपये तक की जेल का भी प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि गोहत्या सिर्फ कानून-व्यवस्था का मामला नहीं है, बल्कि यह सामाजिक नैतिकता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा मामला है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी ध्यान देने वाली बात है कि सरकार की कार्रवाई सिर्फ गिरफ्तारी तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि आरोपियों को आर्थिक स्तर पर भी टारगेट किया गया. गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत लगभग 33.2 मिलियन रुपये की संपत्ति ज़ब्त की गई. (बाकी नेशनल न्यूज़ पर) 14,000 से ज़्यादा केस रजिस्टर किए गए, 13,000 से ज़्यादा गुंडा एक्ट के तहत, 14,000 गैंगस्टर एक्ट के तहत और 178 NSA के तहत एक्शन लिया गया.

सरकार का कहना है कि इस ऑपरेशन का मकसद जुर्म से कमाई गई गैर-कानूनी दौलत को ज़ब्त करके ऑर्गनाइज़्ड क्राइम करने वालों की फाइनेंशियल ताकत को कमज़ोर करना है. कई मामलों में गैर-कानूनी कमाई से खरीदी गई ज़मीन, गाड़ियां और दूसरी प्रॉपर्टी भी ज़ब्त की गई हैं. इसके साथ ही, गोहत्या और मवेशियों की तस्करी पर कंट्रोल करने के लिए स्पेशल पुलिस टीमें भी बनाई गई हैं. ये टीमें सीक्रेट सर्विलांस डिस्ट्रिक्ट-लेवल टास्क फोर्स और बॉर्डर इलाकों में कड़ी निगरानी के जरिए चल रहे नेटवर्क को खत्म करने में लगी हैं.

जिलों में रात में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और मवेशियों के आने-जाने पर भी खास नज़र रखी जा रही है. इसके साथ ही, गैर-कानूनी बूचड़खानों के खिलाफ भी लगातार कैंपेन चलाया जा रहा है. राज्य सरकार का दावा है कि इन कड़े कदमों की वजह से उत्तर प्रदेश में गैर-कानूनी मवेशियों के वध की घटनाओं में काफी कमी आई है और ऑर्गनाइज़्ड क्राइम ग्रुप्स की गतिविधियों पर असरदार तरीके से कंट्रोल किया गया है.