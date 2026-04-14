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पतंग के मामूली विवाद ने लिया खौफनाक मोड़, तीन भाइयों का अगवा कर घंटों तक की पिटाई

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पतंग उड़ाने को लेकर हुए विवाद के बाद कुछ लोगों ने तीन भाइयों को अगवा करके घंटों तक पिटाई की. पुलिस ने पीड़ित भाइयों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है. वहीं, दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए टीम बना दी है और लगातार छापेमारी की जा रही है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 14, 2026, 07:59 PM IST

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पतंग के मामूली विवाद ने लिया खौफनाक मोड़, तीन भाइयों का अगवा कर घंटों तक की पिटाई

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में पतंग उड़ाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ, जिसके एक पक्ष दूसरे पक्ष के तीन भाइयों को बंधक बना लिया और बेरहमी से घंटों तक पिटाई की. घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए. वहीं, पुलिस ने तीनों बंधक भाईयों को गंभीर रूप से घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया. इस घटना की कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से तीनों भाइयों को अर्धनग्न कर आरोपी बेल्टों से पीट रहे हैं. इस मामले में पुलिस ने घायल भाइयों के परिजनों की शिकायत पर तुरंत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है.

यह मामला मुजफ्फरनगर जिले के खालापार थाना क्षेत्र स्थित सुजडू गांव का है. यहां बीते 12 अप्रैल को पतंग उड़ाने को लेकर विवाद हुआ था. मामूली विवाद के बाद आरोपी साहिल, अमन, उमर उर्फ भूरा और एक अज्ञात ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर तीन भाई मुजम्मिल, मुदस्सिर और मुस्सवीर को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा था. इस दौरान किसी व्यक्ति ने पूरा वाक्या अपने मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था. 

पीड़ित भाइयों के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में साहिल, अमन, उमर उर्फ भूरा और एक अज्ञात के विरुद्ध धारा 115(2), 352, 109(1) और 351(3) में मुकदमा दर्ज कर जहाँ दो आरोपी साहिल और उमर उर्फ भूरा को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस ने दबिश देना शुरू कर दी है.

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इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए एएसपी सिद्धार्थ के मिश्रा ने बताया कि 12 तारीख की शाम को तीन लड़कों के साथ मारपीट हुई थी. सुजुडू गांव थाना खालापार क्षेत्र में इस संबंध में एफआईआर 58 नंबर दर्ज की जा चुकी है. गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा गया है. दो लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और आगे की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि थाना खालापार द्वारा फरार अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए टीम बना दी गई है. उन्होंने कहा कि जल्दी सभी आरोपी हिरासत में होंगे.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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