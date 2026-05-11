Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3212595
Zee SalaamIndian Muslimसंभल के सरकारी स्कूल में हिजाब और सजदा कराने का आरोप, 3 शिक्षक सस्पेंड

संभल के सरकारी स्कूल में हिजाब और सजदा कराने का आरोप, 3 शिक्षक सस्पेंड

Sambhal School Controversy: संभल के पीएम श्री सरकारी स्कूल में कथित मजहबी गतिविधियों का मामला सामने आया है. आरोप है कि दो शिक्षकों ने छात्राओं को हिजाब पहनने और सजदा करने के लिए मजबूर किया. वायरल वीडियो के बाद बवाल मचा हुआ है. 

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: May 11, 2026, 10:49 AM IST

Trending Photos

संभल के सरकारी स्कूल में हिजाब और सजदा कराने का आरोप, 3 शिक्षक सस्पेंड

Sambhal News: उत्तर प्रदेश का संभल जिला पिछले दो सालों से सुर्खियों में रहा है. शाही जामा मस्जिद के पास हुई हिंसा के बाद से संभल में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई हैं. इस बीच जिले के जालब सराय में मौजूद पीएम श्री सरकारी स्कूल में कथित आरोप है कि स्कूल में तैनात दो मुस्लिम शिक्षकों ने छात्र-छात्राओं पर धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने का दबाव बनाया. मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो शिक्षकों और प्रभारी प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया है. वहीं, इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

दरअसल, नखासा थाना क्षेत्र के जालब सराय मौजूद स्कूल में तैनात शिक्षक अंजर अहमद और मोहम्मद गुल एजाज पर आरोप है कि वे लंबे समय से स्कूल में इस्लामिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे थे. आरोपों के मुताबिक, शिक्षकों ने हिंदू छात्राओं को हिजाब पहनने और सजदा करने के लिए मजबूर किया. इसके अलावा छात्रों को इस्लामिक टोपी पहनकर स्कूल आने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा था.

वीडियो वायरल होने के बाद बवाल
इस घटना का वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो इलाके में बवाल मच गया. वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया और पूरे मामले की जांच शुरू की गई. जांच रिपोर्ट के मुताबिक, स्कूल में बच्चों से इस्लामिक प्रार्थनाएं कराई जा रही थीं और दूसरे धर्मों के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां भी की जाती थीं. इससे स्कूल का माहौल धार्मिक रूप से संवेदनशील हो गया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए अंकित खंडेलवाल ने खंड शिक्षा अधिकारी से जांच कराई. जांच के दौरान कई छात्र-छात्राओं ने पुष्टि की कि स्कूल में लंबे समय से ऐसी गतिविधियां चल रही थीं.

Add Zee News as a Preferred Source

आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज
जांच रिपोर्ट के आधार पर बेसिक शिक्षा अधिकारी अल्का शर्मा ने दोनों आरोपित शिक्षकों को निलंबित कर दिया. इसके साथ ही प्रभारी प्रधानाध्यापक बालेश कुमार को भी कार्रवाई के दायरे में लाया गया. उन पर आरोप है कि उन्हें इन गतिविधियों की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना नहीं दी. प्रशासन ने इस मामले में कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है. खंड शिक्षा अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने दोनों शिक्षकों के खिलाफ बीएनएस की धारा 353(2) और 61(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया है.

DM ने दिए जांच के आदेश
इसके अलावा जिलाधिकारी ने पूरे मामले की गहराई से जांच के लिए मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है. यह समिति जांच करेगी कि इस कथित धार्मिक एजेंडे में और कौन-कौन लोग शामिल थे. प्रशासन ने साफ कहा है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा के नाम पर किसी भी तरह की धार्मिक कट्टरता या दबाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. डीएम ने चेतावनी दी है कि दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Sambhal newsSambhal School ControversyUP NewsSambhal school news

Trending news

Sambhal news
संभल के सरकारी स्कूल में हिजाब और सजदा कराने का आरोप, 3 शिक्षक सस्पेंड
Iran Rejects American Proposals
ईरान-अमेरिका टकराव बढ़ा, प्रस्ताव ठुकराए जाने से तेल संकट गहराया
muslim news
मदरसे में 'Made in Pakistan' पंखे से मचा हड़कंप, जांच में सामने आई असली सच्चाई
muslim news
रोजगार के नाम पर धोखाधड़ी: तीन महीने से ओमान में फंसी रोखिया बेगम, अब घर वापसी तय
Palestine news
अपने ही जमीन पर बेबस फिलिस्तीनी, यहूदियों की धमकी के बाद बुजुर्ग की कब्र को हटाया!
Middle East Tension
मिडिल ईस्ट में जंग थमने की उम्मीद बढ़ी, ईरान ने US को भेजा शांति प्रस्ताव का जवाब
UP News
"लब पे आती है दुआ…" पढ़ने पर प्रिंसिपल और दो टीचर्स पर गिरी गाज, जानें पूरा मामला?
Uttar Pradesh news
मथुरा मेले में मुस्लिमों की एंट्री बैन की मांग, मौलाना ने फलाहारी महाराज को दी नसीहत
Muslim Madarsa News
नियमों की आड़ में निशाने पर मदरसे, BJP नेता की SC में याचिका से बढ़ी बेचैनी!
Pakistan News
बलूचिस्तान से बन्नू तक BLF के हमलों से दहल उठा पाकिस्तान, 15 पुलिसकर्मियों की मौत