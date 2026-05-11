संभल के सरकारी स्कूल में हिजाब और सजदा कराने का आरोप, 3 शिक्षक सस्पेंड

Sambhal News: उत्तर प्रदेश का संभल जिला पिछले दो सालों से सुर्खियों में रहा है. शाही जामा मस्जिद के पास हुई हिंसा के बाद से संभल में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई हैं. इस बीच जिले के जालब सराय में मौजूद पीएम श्री सरकारी स्कूल में कथित आरोप है कि स्कूल में तैनात दो मुस्लिम शिक्षकों ने छात्र-छात्राओं पर धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने का दबाव बनाया. मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो शिक्षकों और प्रभारी प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया है. वहीं, इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

दरअसल, नखासा थाना क्षेत्र के जालब सराय मौजूद स्कूल में तैनात शिक्षक अंजर अहमद और मोहम्मद गुल एजाज पर आरोप है कि वे लंबे समय से स्कूल में इस्लामिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे थे. आरोपों के मुताबिक, शिक्षकों ने हिंदू छात्राओं को हिजाब पहनने और सजदा करने के लिए मजबूर किया. इसके अलावा छात्रों को इस्लामिक टोपी पहनकर स्कूल आने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा था.

वीडियो वायरल होने के बाद बवाल

इस घटना का वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो इलाके में बवाल मच गया. वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया और पूरे मामले की जांच शुरू की गई. जांच रिपोर्ट के मुताबिक, स्कूल में बच्चों से इस्लामिक प्रार्थनाएं कराई जा रही थीं और दूसरे धर्मों के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां भी की जाती थीं. इससे स्कूल का माहौल धार्मिक रूप से संवेदनशील हो गया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए अंकित खंडेलवाल ने खंड शिक्षा अधिकारी से जांच कराई. जांच के दौरान कई छात्र-छात्राओं ने पुष्टि की कि स्कूल में लंबे समय से ऐसी गतिविधियां चल रही थीं.

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आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज

जांच रिपोर्ट के आधार पर बेसिक शिक्षा अधिकारी अल्का शर्मा ने दोनों आरोपित शिक्षकों को निलंबित कर दिया. इसके साथ ही प्रभारी प्रधानाध्यापक बालेश कुमार को भी कार्रवाई के दायरे में लाया गया. उन पर आरोप है कि उन्हें इन गतिविधियों की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना नहीं दी. प्रशासन ने इस मामले में कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है. खंड शिक्षा अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने दोनों शिक्षकों के खिलाफ बीएनएस की धारा 353(2) और 61(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया है.

DM ने दिए जांच के आदेश

इसके अलावा जिलाधिकारी ने पूरे मामले की गहराई से जांच के लिए मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है. यह समिति जांच करेगी कि इस कथित धार्मिक एजेंडे में और कौन-कौन लोग शामिल थे. प्रशासन ने साफ कहा है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा के नाम पर किसी भी तरह की धार्मिक कट्टरता या दबाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. डीएम ने चेतावनी दी है कि दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.