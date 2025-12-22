Advertisement
तिब्बी कॉलेज के प्रिंसिपल बने CM नीतीश के ढाल; नुसरत को सुनाया फरमान, बोले- नौकरी जॉइन करो...

Dr Nusrat's College Principal on Hijab Controversy: बिहार में हिजाब विवाद के बाद डॉक्टर नुसरत परवीन ने अब तक सरकारी नौकरी ज्वाइन नहीं की है. इसके बाद गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल के अपनी नौकरी का डर सताने लगा है. प्रिंसिपल ने सीएम नीतीश कुमार की हरकत का बचाव करते हुए डॉक्टर नुसरत से जल्द से कॉलेज जॉइन करने या फिर अपनी स्टडी पूरी करने की चेतावनी दी है. 

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 22, 2025, 11:20 PM IST

गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल, नीतीश कुमार के बचाव में उतरे
Nitish Kumar Hijab Controversy: बिहार में हिजाब विवाद के बाद डॉक्टर नुसरत परवीन की सरकारी नौकरी अब तक ज्वाइन न करने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. एक तरफ नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के व्यवहार को लेकर सवाल उठे, तो दूसरी ओर अब गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल का बयान सामने आया है. सवाल उठने लगे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि अचानक डॉ नुसरत परवीन ने तीन दिनों से कॉलेज आना बंद कर दिया है. 

गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल महफूज रहमान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि नुसरत परवीन पिछले चार दिनों से कॉलेज नहीं आ रही हैं. उन्होंने बताया कि नियुक्ति के बाद नुसरत ने लगभग दो-तीन दिन कॉलेज अटेंड किया, लेकिन जैसे ही मामला मीडिया में आया, उन्होंने कॉलेज आना पूरी तरह बंद कर दिया.

महफूज रहमान ने नुसरत को चेतावनी देते हुए कहा कि वह या तो औपचारिक रूप से अपनी सरकारी नौकरी ज्वाइन करें या फिर कॉलेज आकर अपनी पढ़ाई पूरी करें. महफूज रहमान ने कहा, "मैं चाहता हूं कि नुसरत खुद सामने आएं और अपनी बात रखें. अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है और वह नाराज हैं, तो खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर करें. अगर वह संतुष्ट हैं,  तो यह भी साफ कहें. अगर किसी से कोई परेशानी नहीं है, न सरकार से, न स्वास्थ्य विभाग के किसी अधिकारी से तो यह बात भी स्पष्ट रूप से कही जानी चाहिए."

प्रिंसिपल महफूज रहमान ने नीतीश कुमार का बचाव करते हुए कहा कि नुसरत को मीडिया के सामने आकर अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए, ताकि भ्रम की स्थिति खत्म हो सके. हैरान करने वाली बात यह है कि प्रिंसिपल ने दावा किया कि लगातार बयानबाजी और अटकलों से न तो कॉलेज का माहौल ठीक रह पा रहा है और न ही मामले की वास्तविक स्थिति सामने आ पा रही है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए महफूज रहमान ने कहा कि मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, प्रोत्साहन राशि देकर उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया है. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें नहीं लगता कि मुख्यमंत्री के मन में महिलाओं के प्रति कोई गलत मंशा है और इस पूरे मामले में चल रही बयानबाजी को अब खत्म होनी चाहिए.

गौरतलब है कि 15 दिसंबर को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डॉक्टर नुसरत परवीन के चेहरे से जबरन हिजाब खींच लिया था. इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद विवाद हो गया और नीतीश कुमार के इस हरकत की पुरजोर विरोध शुरू हो गया. महज मामूली बात देशभर में हंगामा खड़ी करने वाली बीजेपी ने इसे सामन्या बताने लगी. 

हालांकि, कुछ सरकारी नेताओं, बिहार के राज्यपाल समेत अन्य लोगों ने इस बाप बेटी के बीच रिश्ता बताया. वहीं, विपक्षी दलों के साथ, कई महिला संगठनों ने सवाल किया कि इसे बाप बेटी का रिश्ता करार देने वाले लोगों की बच्ची के साथ कोई ऐसा करे, तब भी क्या वह यही कहेंगे. इस घटना के बाद डॉक्टर नुसरत परवीन के जरिये नौकरी ज्वाइन न किए जाने और कॉलेज न आने का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है.

