/मदरसों में लहराया तिरंगा, बच्चों ने दिया देशभक्ति का संदेश

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Madrasa Tricolor Campaign: उत्तर प्रदेश के मदरसों में स्वतंत्रता दिवस को लेकर भारी उत्साह और देशभक्ति की भावना देखने को मिल रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल के बाद यूपी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी के निर्देश पर मदरसों में भी भव्य रूप से तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है और देश भक्ति गीतों के साथ साथ तिरंगे के रंग में रंगे मदरसे नजर आ रहे हैं.
इसी के तहत आज महराजगंज जनपद के भारत नेपाल के बॉर्डर सोनौली में मदरसा अल्जामी अतुल निजामिया में मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों ने आज भारी संख्या में तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें टीचर और मौलाना भी मौजूद रहे. बच्चों के हाथ में तिरंगा और जुबान पर देश भक्ति की भावना साफ तौर पर दिखाई दी. मदरसे में पढ़ाने वाले टीचर अफजाल अंसारी ने बताया हर साल की तरह इस साल भी शासन के निर्देश पर मदरसे से आज तिरंगा यात्रा निकाला गया है, जिसमे करीब 500 से ज्यादा छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया है.
इसके साथ-साथ गांव में घर-घर तिरंगा वितरण कर लोगों को घर-घर तिरंगा फहराने के लिए अपील भी की गई है. आगामी स्वतंत्रता दिवस को लेकर मदरसे में सांस्कृतिक कार्यक्रम रंगोली भाषण और तमाम कार्यक्रम की तैयारी कराई जा रही है, जिससे बच्चों में देशभक्ति की भावना हमेशा बनी रहे. गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी ने 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत राज्य के सभी मदरसों को तिरंगा फहराने का निर्देश दिया था. साथ ही इन संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों और नौजवानों को इस पहल में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए.