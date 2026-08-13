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मदरसों में लहराया तिरंगा, बच्चों ने दिया देशभक्ति का संदेश

Madrasa Tricolor Campaign: उत्तर प्रदेश के मदरसों में स्वतंत्रता दिवस को लेकर खास उत्साह देखने को मिल रहा है. 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत छात्रों ने तिरंगा यात्रा निकाली और देशभक्ति के संदेश दिए. महराजगंज के एक मदरसे में 500 से ज्यादा छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया. साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों और तिरंगा वितरण की भी तैयारी की जा रही है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Aug 13, 2026, 11:06 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 11:06 AM IST
मदरसों में लहराया तिरंगा, बच्चों ने दिया देशभक्ति का संदेश

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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