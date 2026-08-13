/मदरसों में लहराया तिरंगा, बच्चों ने दिया देशभक्ति का संदेश

इसके साथ-साथ गांव में घर-घर तिरंगा वितरण कर लोगों को घर-घर तिरंगा फहराने के लिए अपील भी की गई है. आगामी स्वतंत्रता दिवस को लेकर मदरसे में सांस्कृतिक कार्यक्रम रंगोली भाषण और तमाम कार्यक्रम की तैयारी कराई जा रही है, जिससे बच्चों में देशभक्ति की भावना हमेशा बनी रहे. गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी ने 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत राज्य के सभी मदरसों को तिरंगा फहराने का निर्देश दिया था. साथ ही इन संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों और नौजवानों को इस पहल में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए.