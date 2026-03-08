Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3133709
Zee SalaamIndian MuslimDelhi: कब्रिस्तान का मालिक बनने निकले था चौकीदार का बेटा; कोर्ट में खुल गई पोल

Delhi: कब्रिस्तान का मालिक बनने निकले था चौकीदार का बेटा; कोर्ट में खुल गई पोल

Delhi Court Verdict on Waqf Graveyard: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने सिविल लाइन स्थित शेर जंग कब्रिस्तान पर मालिकाना हक का दावा करने वाले नवाब की याचिका खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया. बताया जा रहा है कि यह करीब 82 बीघा का सौ साल से ज्यादा पुराना वक्फ कब्रिस्तान है.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 08, 2026, 04:32 PM IST

Trending Photos

(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Delhi News: हालिया कुछ सालों में भारत के कई राज्यों में मुसलमानों के धार्मिक स्थलों, कब्रिस्तान, मदरसों, ईदगाहों को लेकर जबरन विवाद किया जाता है. इसी तरह का मामला केंद्रीय राजधानी दिल्ली से आया है. इस मामले में कब्रिस्तान की जमीन पर मालिकाना हक जताने वालों को तीस हजारी कोर्ट से झटका लगा है. सिविल लाइन स्थित कब्रिस्तान शेर जंग पर अपना दावा करने वाले शख्स की याचिका अदालत ने खारिज कर दी, क्योंकि वह अपने दावे के समर्थन में कोई मालिकाना दस्तावेज पेश नहीं कर सका.

तीस हजारी कोर्ट ने सिविल लाइन, एलजी हाउस के पास स्थित कब्रिस्तान शेर जंग पर मालिकाना हक का दावा करने वाले कल्लू मिस्त्री मरहूम के बेटे नवाब की याचिका खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि संबंधित पक्ष अपने दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश करने में नाकाम रहा, जिसके चलते याचिका को खारिज कर दिया गया. बताया जा रहा है कि करीब 82 बीघा में फैला यह कब्रिस्तान सौ साल से भी ज्यादा पुराना है. इसका नाम वक्फ के गजट में भी दर्ज है और यह 123 संपत्तियों में शामिल है. 

मिसी जानकारी के मुताबिक, इसकी देखरेख के लिए अंजुमन वकील कौम पंजा बयान ने कल्लू मिस्त्री को चौकीदार के तौर पर नियुक्त किया था. कल्लू मिस्त्री की मौत के बाद उसकी बीवी फातिमा और बेटे नवाब इस जगह पर रहने लगे और बाद में इस जमीन पर अपना मालिकाना दावा करने लगे. इसके बाद अंजुमन की ओर से उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया. साल 2018 में अदालत ने फातिमा और उनके बेटे को कब्रिस्तान की जमीन खाली करने का आदेश दिया था. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: कब्रों को तोड़ा, पेट्रोल डालकर लगाई आग; शिकायत के बाद भी पुलिस ने नहीं लिया एक्शन

इंकलाब में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने अपने आदेश में कहा कि कल्लू मिस्त्री की मौत के बाद यहां रहने का कोई आधार नहीं बचता. इस फैसले के खिलाफ उन्होंने अपील दायर की और अदालत को बताया कि वे कई सालों से यहां रह रहे हैं, इसलिए इस जगह पर उनका अधिकार बनता है और वे खुद को इसका मालिक बताते रहे. मामले में अंजुमन की ओर से एडवोकेट वजीह शफीक और एडवोकेट जकी अहमद ने अदालत में अपना पक्ष रखा. 

एडवोकेट वजीह शफीक ने अदालत को कब्रिस्तान का पूरा इतिहास बताते हुए कहा कि अंजुमन के लोगों ने अपनी संपत्तियां दान देकर इस कब्रिस्तान को बनवाया था और इसकी निगरानी के लिए संबंधित शख्स को चौकीदार के तौर पर रखा गया था. उन्होंने अदालत को बताया कि बाद में उसी शख्स के परिवार ने इस जमीन पर मालिकाना हक का दावा कर दिया, जबकि यह जमीन वक्फ के गजट में दर्ज है.

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने नवाब का दावा खारिज कर दिया. फैसले के बाद एडवोकेट वजीह शफीक ने बताया कि अदालत ने कहा है कि विरोधी पक्ष अपने दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सका, इसी वजह से अदालत ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया. उन्होंने यह भी कहा कि अभी अदालत के आदेश की कॉपी उपलब्ध नहीं हो सकी है. आदेश की कॉपी मिलने के बाद ही पूरे फैसले की विस्तृत जानकारी सामने आएगी.

यह भी पढ़ें: Uttam Nagar: तरुण हत्याकांड पर नगर निगम का बड़ा एक्शन, आरोपी के घर पर चला बुलडोजर

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Delhi newsDelhi Waqf BoardWaqf Board Graveyardmuslim news

Trending news

Delhi news
Delhi: कब्रिस्तान का मालिक बनने निकले था चौकीदार का बेटा; कोर्ट में खुल गई पोल
muslim news
गज़ा की तरह ईरान में नरसंहार, हफ्तेभर में 1300 की मौत, 10 लाख बेघर
muslim news
Uttam Nagar: तरुण हत्याकांड पर नगर निगम का बड़ा एक्शन, आरोपी के घर पर चला बुलडोजर
muslim news
जंग ने ली खतरनाक मोड़; इजरायल ने लेबनान में बरसाए बम, 4 लोगों की मौत
iran israel war
ईरान-इजरायल युद्ध पर सरकार का रुख स्पष्ट क्यों नहीं? सलमान खुर्शीद का BJP पर हमला
muslim news
युद्ध के बीच ईरान का बड़ा दावा, कब्जे में है कई अमेरिकी सैनिक
muslim news
"आप हवाई बमबारी से शासन नहीं बदल सकते":ईरान पर हमले को लेकर CM उमर अब्दुल्ला का बयान
Iran Israel War Update
Iran War Update: पहले माफी, फिर बमबारी! सऊदी, कतर और बहरीन पर ईरान का हमला
Iran Israel War Update
अमेरिका और इजरायल का युद्ध अपराध, ईरान में एम्बुलेंस और अस्पतालों को बनाया निशाना
Delhi news
तरुण केस पर गुस्सा जायज, पर सांप्रदायिक रंग देने वाले उत्पातियों पर एक्शन क्यों नहीं