Delhi: कब्रिस्तान का मालिक बनने निकले था चौकीदार का बेटा; कोर्ट में खुल गई पोल

Delhi News: हालिया कुछ सालों में भारत के कई राज्यों में मुसलमानों के धार्मिक स्थलों, कब्रिस्तान, मदरसों, ईदगाहों को लेकर जबरन विवाद किया जाता है. इसी तरह का मामला केंद्रीय राजधानी दिल्ली से आया है. इस मामले में कब्रिस्तान की जमीन पर मालिकाना हक जताने वालों को तीस हजारी कोर्ट से झटका लगा है. सिविल लाइन स्थित कब्रिस्तान शेर जंग पर अपना दावा करने वाले शख्स की याचिका अदालत ने खारिज कर दी, क्योंकि वह अपने दावे के समर्थन में कोई मालिकाना दस्तावेज पेश नहीं कर सका.

तीस हजारी कोर्ट ने सिविल लाइन, एलजी हाउस के पास स्थित कब्रिस्तान शेर जंग पर मालिकाना हक का दावा करने वाले कल्लू मिस्त्री मरहूम के बेटे नवाब की याचिका खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि संबंधित पक्ष अपने दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश करने में नाकाम रहा, जिसके चलते याचिका को खारिज कर दिया गया. बताया जा रहा है कि करीब 82 बीघा में फैला यह कब्रिस्तान सौ साल से भी ज्यादा पुराना है. इसका नाम वक्फ के गजट में भी दर्ज है और यह 123 संपत्तियों में शामिल है.

मिसी जानकारी के मुताबिक, इसकी देखरेख के लिए अंजुमन वकील कौम पंजा बयान ने कल्लू मिस्त्री को चौकीदार के तौर पर नियुक्त किया था. कल्लू मिस्त्री की मौत के बाद उसकी बीवी फातिमा और बेटे नवाब इस जगह पर रहने लगे और बाद में इस जमीन पर अपना मालिकाना दावा करने लगे. इसके बाद अंजुमन की ओर से उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया. साल 2018 में अदालत ने फातिमा और उनके बेटे को कब्रिस्तान की जमीन खाली करने का आदेश दिया था.

इंकलाब में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने अपने आदेश में कहा कि कल्लू मिस्त्री की मौत के बाद यहां रहने का कोई आधार नहीं बचता. इस फैसले के खिलाफ उन्होंने अपील दायर की और अदालत को बताया कि वे कई सालों से यहां रह रहे हैं, इसलिए इस जगह पर उनका अधिकार बनता है और वे खुद को इसका मालिक बताते रहे. मामले में अंजुमन की ओर से एडवोकेट वजीह शफीक और एडवोकेट जकी अहमद ने अदालत में अपना पक्ष रखा.

एडवोकेट वजीह शफीक ने अदालत को कब्रिस्तान का पूरा इतिहास बताते हुए कहा कि अंजुमन के लोगों ने अपनी संपत्तियां दान देकर इस कब्रिस्तान को बनवाया था और इसकी निगरानी के लिए संबंधित शख्स को चौकीदार के तौर पर रखा गया था. उन्होंने अदालत को बताया कि बाद में उसी शख्स के परिवार ने इस जमीन पर मालिकाना हक का दावा कर दिया, जबकि यह जमीन वक्फ के गजट में दर्ज है.

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने नवाब का दावा खारिज कर दिया. फैसले के बाद एडवोकेट वजीह शफीक ने बताया कि अदालत ने कहा है कि विरोधी पक्ष अपने दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सका, इसी वजह से अदालत ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया. उन्होंने यह भी कहा कि अभी अदालत के आदेश की कॉपी उपलब्ध नहीं हो सकी है. आदेश की कॉपी मिलने के बाद ही पूरे फैसले की विस्तृत जानकारी सामने आएगी.

