फिलिस्तीन के समर्थन में TTP का हिंसक प्रदर्शन, Pak पुलिस पर साद रिजवी ने लगाया बड़ा आरोप

Pakistan TLP Protest News: पाकिस्तान में फिलिस्तीन के समर्थन में तहरीक-ए-लब्बैक का प्रदर्शन जारी है. इस दौरान दर्जनों प्रदर्नकारियों की मौत हो गई है. पाकिस्तान की पुलिस ने रविवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए तहरीक-ए-लब्बैक के लगभग 170 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Pakistan TLP Protest News: पाकिस्तान की सड़कों पर फिलिस्तीन के समर्थन में तहरीक-ए-लब्बैक (TLP) के हजारों कार्यकर्ता उतर गए हैं. पिछले कई दिनों से तहरीक-ए-लब्बैक और पाकिस्तानी पुलिस के बीच हिंसक झड़पें चल रही है. इस बीच तहरीक-ए-लब्बैक के सदर साद रिज़वी ने पाकिस्तान पुलिस और वहां की रेंजर्स पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे तहरी-ए-लब्बैक के कार्यकर्ताओं पर घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं. वहीं, पुलिस ने कार्रवाई को तेज कर दी है और TLP के 170 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है.
तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के सदर साद रिज़वी ने पुलिस के इन कार्रवाइयों की निंदा की. उन्होंने पुलिस पर उनके समर्थकों के खिलाफ घातक हथियारों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर रही है.
इसी कड़ी में बीते रविवार (12 अक्टूबर) को पाकिस्तान पुलिस और रेंजर्स ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तहरीक-ए-लब्बैक के 170 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया. इससे पहले तहरीक-ए-लब्बैक के कार्यकर्ता राजधानी इस्लामाबाद के नजदीक मुरिदके में अपना खेमा डाला था. यहां से प्रदर्शनकारियों ने इस्लामाबाद जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस इन कोशिशों को दो बार विफल किया. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले भी दागे.
पुलिस और रेंडर्स ने प्रदर्शनकारियों को इस्लामाबाद आने से रोकने के लिए जगह-जगह खड्डे खोद दिए हैं और कंटेनर से रास्ते को ब्लॉक कर दिया है. पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों की भारी तैनाती कर दी गई है
गौरतलब है कि तहरीक-ए-लब्बैक (TLP) फिलिस्तीन के समर्थन में और इजरायल के खिलाफ पंजाब के लाहौर से राजधानी इस्लामाबाद तक मार्च निकाल कर अमेरिकी दूतावास का घेराव करना चाह रही थी. लेकिन वहां के प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी. इजाजत नहीं मिलने के बावजूद TLP ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ इस्लामाबाद की तरफ रैली निकाया.
पुलिस ने इस रैली को रेकने की कोशिश की और सड़कों को ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद हिंसा भड़ गई. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग भी किया. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन झड़पों में दर्जनों प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है. वहीं, दर्जनों पुलिस वाले भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं.