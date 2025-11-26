Advertisement
बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान, MLA हुमायूं कबीर की हरकत देख पीछे हटी TMC

Bengal Babri Masjid Controversy: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने अपने ही एक विधायक हुमायूं कबीर के बयान से खुद को अलग कर लिया है. TMC विधायक हुमायूं कबीर ने एक बयान देते हुए ऐलान किया था कि वह पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाएंगे. इस बयान पर बवाल खड़ा हो गया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Nov 26, 2025, 10:47 AM IST

Trending Photos

Bengal Babri Masjid Controversy: बंगाल में बाबरी मस्जिद के नाम से एक मस्जिद बनाने का ऐलान करने पर बवाल हो गया है. दरअसल, तृणमूल कांग्रेस (TMC) के विधायक हुमायूं कबीर ने ऐलान किया है कि वह आगामी 6 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम से एक मस्जिद की नींव रखेंगे. इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी और हिंदूवादी संगठन के लोग भड़क गए हैं. वहीं, तृणमूल कांग्रेस ने भी विधायक हुमायूं कबीर की बातों से अपने आप को अलग कर लिया है. 

तृणमूल कांग्रेस के विधायक (MLA) निर्मल घोष ने मंगलवार (25 नवंबर) मीडिया से बात करते हुए हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद वाले ऐलान पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि हुमायूं कबीर ने हद पार कर दी है. MLA निर्मल घोष ने कहा कि MLA हुमायूं ने जो भी बयान दिए हैं, वे उनके अपने बयान हैं. 

MLA निर्मल घोष ने यह भी कहा कि तृणमूल कांग्रेस हुमायूं कबीर की बातों से बिल्कुल सहमत नहीं है. निर्मल घोष ने बताया कि हुमायूं कबीर तृणमूल कांग्रेस के संपर्क में नहीं हैं. उन्होंने कहा कि हुमायूं कबीर की बातों से TMC का कोई लेना-देना नहीं है.

MLA हुमायूं कबीर ने हाल ही में ऐलान किया था कि वह 6 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे. उन्होंने बताया कि इसे पूरा होने में तीन साल लगेंगे. हुमायूं कबीर ने बताया कि बाबरी मस्जिद की नींव रखने के कार्यक्रम में कई उलेमा-ए-किराम भी शामिल होंगे.

वहीं, तृणमूल कांग्रेस हुमायूं कबीर के बयान पर BJP के नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए एक बयान दिया. गिरिराज सिंह ने TMC पर आरोप लगाते हुए कहा कि TMC पश्चिम बंगाल में मस्जिद नहीं बना रही है, बल्कि बांग्लादेश की नींव रख रही है. 

गिरिराज सिंह ने आगे दावा किया कि ममता बनर्जी सरकार बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के सपोर्ट पर चल रही है. उन्होंने चेतावनी दी कि TMC की हिंदुओं की लाशों पर राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलेगी.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है.

TAGS

TMC MLA Babri Masjid ControversyTMC against MLA Humayun Kabirminority newsToday News

