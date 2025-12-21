Advertisement
West Bengal: BJP और हुमायूं कबीर के मंसूबों को लगा झटका? TMC विधायक जाकिर बनाएंगे मस्जिद-मंदिर

TMC MLA to Build Mosque and Temple: पश्चिम बंगाल में 2026 विधानसभा चुनाव से पहले बाबरी मस्जिद विवाद ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है. वहीं, अब तृणमूल कांग्रेस विधायक जाकिर हुसैन ने श्रीकृष्ण मंदिर और मोहम्मदी मस्जिद बनाने का ऐलान किया है. सियासी गलियारों में टीएमसी का यह कदम धार्मिक ध्रुवीकरण को रोकने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है. 

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 21, 2025, 03:46 PM IST

टीएमसी विधायक जाकिर हुसैन (फाइल फोटो)
टीएमसी विधायक जाकिर हुसैन (फाइल फोटो)

West Bengal News Today: एक तरफ देश में मंदिर मस्जिद को लेकर लगातार सांप्रदायिक तनाव बढ़ता जा रहा है, हिंदूवादी संगठनों की ओर से मुसलमानों के बहिष्कार जैसी धमकियां सामने आ रही हैं और धार्मिक पहचान के आधार पर निशाना बनाए जाने के भी मामले सामने आए हैं. बाबरी मस्जिद की शहादत की बरसी से पहले टीएमसी के निष्काषित विधायक हुमायूं कबीर ने 'बाबरी मस्जिद' बनाने का ऐलान किया था. इसको लेकर हिंदूवादी संगठन जमकर विरोध कर रहे हैं. 

पश्चिम बंगाल में 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले 'बाबरी मस्जिद' का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है. बीजेपी इस मौके को भुनाने में लगी है.   बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने अब वोटों के धुव्रीकरण को रोकने के लिए बड़ा ऐलान किया है. TMC के एक और विधायक और जाने-माने उद्योगपति जाकिर हुसैन ने बड़ा ऐलान किया. जाकिर हुसैन ने कहा कि हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद वाले ऐलान के बाद अब श्रीकृष्ण मंदिर का निर्माण किया जाएगा, जिस पर करीब एक करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसके साथ ही उन्होंने मुर्शिदाबाद में मोहम्मदी मस्जिद बनाए जाने का भी ऐलान किया.

जाकिर हुसैन का कहना है कि गीता और कुरान में 85 फीसदी बातें एक जैसी हैं और दोनों ही ग्रंथ इंसानियत और भाईचारे का संदेश देते हैं. जाकिर हुसैन मुर्शिदाबाद जिले की जंगीपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं. इससे पहले वे राज्य सरकार में श्रम (लेबर) विभाग के मंत्री भी रह चुके हैं. राजनीति में आने से पहले वे बीड़ी उद्योग में एक बड़ा नाम थे. वर्तमान में वे तृणमूल कांग्रेस के सक्रिय नेता और एक सफल कारोबारी के तौर पर जाने जाते हैं.

दूसरी ओर हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद के भरतपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं. उन्होंने 6 दिसंबर को बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी. समर्थकों की मौजूदगी में उन्होंने रिबन काटकर शिलान्यास किया था. इस घटना के बाद तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया.

हुमायूं कबीर ने हाल ही में दावा किया है कि 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद वे 'किंग मेकर' की भूमिका में होंगे. उनका कहना है कि न तो तृणमूल कांग्रेस और न ही भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगा. उन्होंने दावा किया कि 294 सदस्यीय विधानसभा में कोई भी पार्टी 148 सीटों का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी. ऐसी स्थिति में उनके समर्थन के बिना सरकार बनना मुमकिन नहीं होगा.

West Bengal newsMurshidabad Mandir Masjid NewsJakir Hossainmuslim news

