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बंगाल में BJP सरकार बनते ही एक्शन में सुवेंदु अधिकारी, TMC का मुस्लिम नेता गिरफ्तार

TMC Leader Abdul Kader Haque Arrest: पश्चिम बंगाल में BJP सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी "एक्शन मोड" में नजर आ रहे हैं. पुलिस ने 2021 के चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़े मामलों में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के नेता अब्दुल कादर हक को गिरफ़्तार कर लिया है.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: May 19, 2026, 11:56 AM IST

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बंगाल में BJP सरकार बनते ही एक्शन में सुवेंदु अधिकारी, TMC का मुस्लिम नेता गिरफ्तार

West Bengal Politics: पश्चिम बंगाल में BJP सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी 'एक्शन मोड' में नजर आ रहे हैं. पुलिस ने सोमवार को राज्य में 2021 के चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामलों के सिलसिले में TMC नेता अब्दुल कादिर हक को गिरफ्तार कर लिया. उन पर चुनाव के बाद हिंसा और कथित तौर पर शारीरिक हमला करने का आरोप है. पुलिस के मुताबिक, 2021 के पोस्ट-पोल हिंसा मामलों में अब तक 458 नई जांचें शुरू की गई हैं, 181 नए एफआईआर दर्ज किए गए हैं और 59 ऐसे मामलों को दोबारा खोला गया है जिनमें पहले अंतिम रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी थी. अधिकारियों का कहना है कि जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी.

दरअसल, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस को निर्देश दिया कि 2021 के पोस्ट-पोल हिंसा से जुड़े हत्या, हमले और अन्य मामलों में भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत कार्रवाई की जाए और जिन मामलों की जांच नहीं हुई, उनमें तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए.सीएम ने हिंसा पीड़ितों और उनके परिवारों से आगे आकर शिकायत दर्ज कराने की अपील भी की. उन्होंने कहा कि अगर पीड़ितों के पास प्रत्यक्ष सबूत नहीं भी हों, तब भी पुलिस जांच करेगी और निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. 

अभिषेक बनर्जी का गंभीर आरोप
सुवेंदु अधिकारी के निर्देश के बाद राज्यभर में कई टीएमसी नेताओं के खिलाफ कथित वसूली, हिंसा और जमीन कब्जाने के मामलों में भी कार्रवाई शुरू हुई है. दूसरी तरफ पूर्व सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार और भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने पोस्ट-पोल हिंसा के मुद्दे को लेकर केंद्र पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया और कहा कि हालिया 2026 विधानसभा चुनावों की मतगणना प्रक्रिया के दौरान केंद्रीय बल “मूक दर्शक” बने रहे.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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