भाजपा की B-टीम हैं हुमायूं कबीर? नई पार्टी की गठन पर TMC ने साधा निशाना

West Bengal News: तृणमूल कांग्रेस (TMC) के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता कुणाल घोष ने अपनी ही पार्टी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर द्वारा नई पार्टी के गठन पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. साथ ही चुनाव आयोग पर भी गंभीर आरोप लगाया है. कुणाल घोष ने दावा किया कि इस बार भाजपा ने B-टीम, C-टीम और D-टीम तैयार की है. भाजपा ने कुछ लोगों को अलग-अलग मुखौटे पहनाकर राजनीतिक मैदान में उतारा है ताकि एंटी-भाजपा वोटों को बांटा जा सके. इसका मुख्य उद्देश्य भाजपा विरोधी मतों को विभाजित कर भाजपा को फायदा पहुंचाना है. उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से हुमायूं कबीर को भाजपा की टीम बताया है.

कोलकाता में मीडिया से बातचीत करते हुए कुणाल घोष ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और किसी को भी नई पार्टी बनाने का अधिकार है, लेकिन इसके पीछे चल रही राजनीति को समझना जरूरी है. कुणाल घोष ने कहा कि अगर किसी का इरादा पार्टी बनाने का है तो उस पर टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा (BJP) ने अपनी रणनीति बदल ली है.

पिछली बार भाजपा ने विशेष फ्लाइट भेजकर तृणमूल के कुछ नेताओं को अपने साथ ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद वही नेता तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी को फोन कर कहते थे कि अब फ्लाइट नहीं, ऑटो भेज दीजिए, हम लौटना चाहते हैं. इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए चुनाव आयोग मनमानी कर रहा है. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूरे विस्तार से अपनी बात रख दी है.

भाजपा को हराना है तो TMC को दें वोट- कुणाल घोष

कुणाल घोष ने साफ कहा कि बंगाल के मतदाता यह अच्छी तरह समझते हैं कि भाजपा को हराने का एकमात्र तरीका तृणमूल कांग्रेस को वोट देना है. अगर एक भी वोट इधर-उधर गया, तो उसका सीधा फायदा भाजपा को होगा. कुणाल घोष ने चुनौती देते हुए कहा कि भाजपा चाहे 100 सीटें जीतने का दावा करे, लेकिन वे भाजपा को 20 सीटों से ज्यादा जीतने नहीं देंगे. उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद में भाजपा को शून्य पर ला दिया जाएगा. कुणाल घोष ने आरोप लगाया कि हुमायूं कबीर कभी भाजपा के उम्मीदवार थे. ऐसे में अब भाजपा के खिलाफ बोलने का नैतिक अधिकार उन पर नहीं बनता.