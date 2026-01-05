कोलकाता में TMC कार्यकर्ताओं ने हुमायूं कबीर को घेरा, लगाए बीजेपी एजेंट-गौ बैक के नारे!

West Bengal News Today: निलंबित तृणमूल कांग्रेस (TMC) विधायक हुमायूं कबीर को सोमवार (5 जनवरी) को कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में कड़े विरोध का सामना करना पड़ा. हुमायूं कबीर अपनी नई राजनीतिक पार्टी 'जनता विकास पार्टी' (JUP) के प्रस्तावित जनसभा स्थल का निरीक्षण करने के लिए ब्रिगेड पहुंचे थे. इसी दौरान वहां मौजूद कुछ नौजवानों ने उन्हें घेर लिया और नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद मौके पर तनाव की स्थिति बन गई.

बताया गया कि सोमवार दोपहर ब्रिगेड परेड ग्राउंड में कुछ नौजवान क्रिकेट खेल रहे थे. जैसे ही उन्होंने विधायक हुमायूं कबीर को देखा, उन्होंने खेल रोक दिया और उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए. नौजवानों ने 'गो बैक' के नारे लगाए और हुमायूं कबीर के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. विरोध करने वाले नौजवानों का दावा था कि वे तृणमूल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी छोड़कर नई सियासी पार्टी बनाने को लेकर वे हुमायूं कबीर के फैसले से नाराज हैं.

इस विरोध के चलते मुर्शिदाबाद जिले के भरतपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हुमायूं कबीर को ब्रिगेड परेड ग्राउंड से वापस लौटना पड़. नौजावानों की नारेबाजी इतनी तेज थी कि कुछ देर के लिए इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. विरोध करने वाले TMC कार्यकर्ताओं ने विधायक हुमायूं कबीर को भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बताया. उन्होंने विवादित नारा लगाते हुए कहा कि "बीजेपी के एजेंट से दूर हटो."

31 जनवरी को रैली करेंगे JUP प्रमुख

मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, विरोध कर रहे TMC कार्यकर्ताओं ने हुमायूं कबीर की गाड़ी को भी घेर लिया और उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की. प्रदर्शनकारियों में से एक ने कहा कि हुमायूं कबीर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और बंगाल का माहौल खराब करना चाहते हैं. बताया जा रहा है कि प्रदर्शन करने वाले लोग कोलकाता के गार्डन रीच इलाके से वहां पहुंचे थे.

हुमायूं कबीर ने इस दौरान मीडिया से बातचीत में कहा कि वह ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अपनी पार्टी जनता विकास पार्टी की एक बड़ी जनसभा करना चाहते हैं. उन्होंने बताया कि उनकी योजना 31 जनवरी या फरवरी की शुरुआत में यहां एक रैली आयोजित करने की है. इसी मकसद से वे सोमवार को ब्रिगेड पहुंचे थे ताकि आयोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं और जगह का जायजा लिया जा सके.

बाबरी मस्जिद को लेकर सुर्खियों में हुमायूं कबीर

बता दें, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की भरतपुर विधानसभा सीट से विधायक हुमायूं कबीर पहले तृणमूल कांग्रेस (TMC) से जुड़े थे, लेकिन दिसंबर 2025 में उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया. इसके बाद वे लगातार अपने बयानों और सरगर्मियों को लेकर चर्चा में हैं. बीते साल 6 दिसंबर 2025 को हुमायूं कबीर ने अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक नई मस्जिद की प्रतीकात्मक नींव रखी.

यह कार्यक्रम मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा इलाके में हुआ और बाबरी मस्जिद विध्वंस की 33वीं बरसी के दिन आयोजित किया गया. आयोजकों के मुताबिक इसमें 2 से 4 लाख लोग शामिल हुए. कार्यक्रम के दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था रही और मौलवी व कुछ विदेशी धार्मिक नेता भी मौजूद थे. इस मस्जिद के साथ अस्पताल और यूनिवर्सिटी बनाने की योजना की भी जानकारी दी गई.

इस आयोजन के बाद TMC ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया, जबकि BJP ने इसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बताया. हुमायूं कबीर ने दिसंबर 2025 में अपनी नई पार्टी जनता उन्नयन पार्टी (JUP) बनाई. उन्होंने 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 294 में से 182 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है. पहले उन्होंने 135 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही थी.

