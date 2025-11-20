हम फिर बनाएंगे बाबरी मस्जिद, TMC विधायक हुमायूं कबीर के ऐलान पर मचा बवाल

Bengal Babri Masjid News: तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नेता और पश्चिम बंगाल के भरतपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हुमायूं कबीर के एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया है. विधायक हुमायूं कबीर ने ऐलान किया है कि वह पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद का निर्माण करेंगे. इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने विरोध जताया है.

दरअसल, तृणमूल कांग्रेस (TMC) के विधायक हुमायूं कबीर अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं. इस साल के शुरुआत में उन्होंने कहा था कि भाजपा के नेताओं को भागीरथी नदी में फेंक देंगे, जिसके बाद TMC ने भी उनकी आलोचना की थी. वहीं, अब पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद के निर्माण का ऐलान किया है.

विधायक हुमायूं कबीर ने कहा कि वह कुछ दिन पहले बेलडांगा के एक मदरसे में आयोजित जलसे में शामिल हुए. उन्होंने वहाँ के लोगों की भावनाओं को अहमियत देते हुए यह प्रस्ताव रखा. बाबरी बेलडांगा में मस्जिद बननी चाहिए. उन्होंने कहा कि अगले साल, 6 दिसंबर को, हम बाबरी मस्जिद का निर्माण करेंगे और सभी के डोनेशन से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में एक नई बाबरी मस्जिद बनाएंगे.

उन्होंने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखने की तारीख इस लिए चुना है, क्योंकि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद को हिंदूवादी कट्टरपंथियों की भीड़ ने तोड़ा था. इस बयान के बाद भाजपा के नेता TMC पर हमलावर हैं. गौरतलब है कि भाजपा राम मंदिर निर्माण को अपनी जीत बताती है और बाबीर मस्जिद के ध्वस्त को भाजपा के नेता जायज ठहराते हैं.

भाजपा हमेशा राम मंदिर के समर्थन में और बाबरी मस्जिद के खिलाफ राजनीति करती है. वहीं, TMC के इस विधायक ने खुलेआम बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करके भाजपा को चुनौती दे दी है.