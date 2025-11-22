TMC विधायक हुमायूं के बयान पर मचा बवाल, बाबरी मस्जिद के पैरोकार इकबाल अंसारी ने दी नसीहत

Babri Masjid in Bengal: तृणमूल कांग्रेस (TMC) के विधायक हुमांयू कबीर ने हाल ही में बाबरी मस्जिद के नाम पर बंगाल में एक मस्जिद का निर्माण करने का ऐलान करते हुए बयान दिया. उनके इस बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया है. TMC विधायक हुमायूं कबीर के इस बयान के खिलाफ बाबरी मस्जिद के लिए सालों तक कानून लड़ाई लड़ने वाले इकबाल अंसारी तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि यहां मंदिर-मस्जिद के नाम पर राजनीति करने के लिए कोई जगह नहीं है.

इकबाल अंसारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिस फैसले का सम्मान देश भर के मुसलमानों ने किया. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी फैसले के आदेश पर मुस्लिम समाज को मस्जिद के लिए भी जमीन दी गई है, इसलिए मस्जिद के नाम पर लोगों को राजनीति करने की जरूरत नहीं है.

इकबाल अंसारी ने कहा कि हमारा मानना है कि मंदिर-मस्जिद और धर्म और जात की राजनीति देश के लिए सही नहीं है. उन्होंने कहा कि बहुत चीजों को लोग भूल जाते हैं, लेकिन नेता राजनीति के लिए ऐसे विषयों को भुनाने की कोशिश करते रहते हैं. इकबाल अंसारी ने कहा कि देश के प्रति वफादारी होनी चाहिए और आपसी भाईचारा होनी चाहिए.

TMC विधायक हुमायूं कबीर के इस बयान पर ज्ञानवापी मामले में याचिकाकर्ता सोहनलाल आर्य ने भी विरोध किया. सोहनलाल आर्य ने कहा कि बंगाल में बाबरी मस्जिद के नाम से मस्जिद बनाने का ऐलान करना गलत है. उन्हें मस्जिद निर्माण से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाबरी नाम से कोई मस्जिद नहीं बनना चाहिए. साथ ही उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि मस्जिद का नाम अब्दुल कलाम समेत सभी राष्ट्रवादी मुसलमानों के नाम पर होना चाहिए.