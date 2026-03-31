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Zee SalaamIndian Muslim“सीनियर लीडर हैं, शुभकामनाएं”, यूसुफ पठान ने अधीर रंजन के लिए कही बड़ी बात

“सीनियर लीडर हैं, शुभकामनाएं”, यूसुफ पठान ने अधीर रंजन के लिए कही बड़ी बात

Yusuf Pathan on Adhir Ranjan Chowdhury: TMC सांसद यूसुफ पठान ने विधानसभा चुनाव लड़ने के अधीर रंजन चौधरी के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें एक सीनियर नेता बताया और अपनी शुभकामनाएं दीं.
 

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 31, 2026, 04:07 PM IST

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“सीनियर लीडर हैं, शुभकामनाएं”, यूसुफ पठान ने अधीर रंजन के लिए कही बड़ी बात

West Bengal Assembly Election 2026: तृणमूल कांग्रेस के सांसद यूसुफ पठान ने मंगलवार को कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को पश्चिम बंगाल की राज्य राजनीति में वापसी करने और बहरमपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने पर शुभकामनाएं दीं. उन्होंने इस सीट के लिए TMC उम्मीदवार नारू गोपाल का भी समर्थन किया, यह कहते हुए कि उन्होंने पहले भी इस इलाके के लोगों के लिए काम किया है. उन्होंने आगे कहा कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता चाहते हैं कि नारू गोपाल इस सीट से जीतें.

यूसुफ पठान ने आगे कहा, "नारू गोपाल यहां के जाने-माने नेता हैं. उन्होंने हमेशा यहां अच्छा काम किया है. वह लोगों के बीच जाते हैं. उन्हें काम करते देखना अच्छा लगता है. हम चाहते हैं कि इस बार वह जीतें. उन्हें शुभकामनाएं. मैं उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं. वह एक सीनियर लीडर हैं. चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है. लेकिन नारू गोपाल ने यहां सच में बहुत अच्छा काम किया है." 

इसके अलावा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने से जुड़े मुद्दों पर, पठान ने ममता बनर्जी की आलोचना का समर्थन किया और कहा कि वह "एकमात्र CM" हैं जिन्होंने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है. पठान ने कहा ने कहा था "कई शिकायतें हैं। दीदी इसके लिए लड़ रही हैं. वह एकमात्र CM हैं जिन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और यहां के लोगों के लिए लड़ाई लड़ी. वह उनके लिए लड़ती रहेंगी."

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TMC के नारू गोपाल का मुकाबला बहरमपुर में BJP के मौजूदा विधायक सुब्रत मैत्रा से होगा. वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इस सीट से पूर्व सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) अधीर रंजन चौधरी को मैदान में उतारा है. चौधरी 30 साल बाद राज्य की राजनीति में वापसी कर रहे हैं और बहरमपुर से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं. यह कदम 2024 के लोकसभा चुनावों में उनकी हार के बाद उठाया गया है. बहरमपुर से पांच बार सांसद रहे अधीर ने इससे पहले 1996 में नबग्राम से विधानसभा चुनाव जीता था, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में जाने के लिए 1999 में विधायक पद छोड़ दिया था. राज्य में चुनाव दो चरणों में होंगे. पहले चरण में 23 अप्रैल वोटिंग होगीं और 29 अप्रैल को होगी. दोनों चरणों के वोटों की गिनती 4 मई को होगी.

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के मुताबिक, इस चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 6 अप्रैल है, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 7 अप्रैल को होगी. उम्मीदवारों को 9 अप्रैल तक अपने नामांकन वापस लेने की अनुमति होगी. दूसरे चरण के लिए जिसमें विधानसभा की 142 सीटें शामिल हैं, राजपत्र अधिसूचना 2 अप्रैल को जारी की जाएगी. नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 9 अप्रैल है और नामांकन पत्रों की जांच 10 अप्रैल को होगी. उम्मीदवार 13 अप्रैल तक अपने नामांकन वापस ले सकते हैं.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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