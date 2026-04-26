पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान ने डाला वोट, विकास और लोकतंत्र पर लोगों को दिया बड़ा संदेश

Gujarat Local Elections News: गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं. तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राज्यसभा सांसद यूसुफ पठान ने रविवार (26 अप्रैल) को वडोदरा में स्थानीय निकाय चुनावों में अपने परिवार के साथ वोट डाला. सांसद यूसुफ पठान ने कहा कि मतदान एक मौलिक लोकतांत्रिक अधिकार है और इसका इस्तेमाल ज़िम्मेदारी से किया जाना चाहिए.

उन्होंने कहा, "मतदान हर किसी का अधिकार है और इसका इस्तेमाल समझदारी से किया जाना चाहिए. गुजरात ने हमेशा विकास को ही चुना है." उन्होंने आगे कहा कि राज्य के मतदाताओं ने लगातार विकास-उन्मुख शासन का समर्थन किया है. पठान ने कहा, "गुजरात के जागरूक नागरिक हमेशा विकास के लिए ही वोट करते हैं."

अलग-अलग राज्यों में राजनीतिक दलों की ताकत पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा, "TMC 40-50 सालों तक कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि उसके कार्यकर्ता वहाँ (पश्चिम बंगाल में) काम करते हैं." मतदाताओं की संख्या के आंकड़ों का ज़िक्र करते हुए पठान ने यह भी कहा, "मतदान का यह प्रतिशत 91-92 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने के कारण सामने आया है; लेकिन अगर हम उन्हें वापस जोड़ दें, तो मतदान का प्रतिशत 80-81% ही रहेगा. इसमें कोई चमत्कार नहीं है."

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इससे पहले शनिवार (25 अप्रैल) को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सभी नागरिकों से स्थानीय स्व-शासन संस्थाओं के चुनावों में 100 प्रतिशत मतदान करने की अपील की थी. उन्होंने राज्य के सभी मतदाताओं से लोकतंत्र के इस पावन पर्व में पूरे उत्साह के साथ मतदान करने का आग्रह किया.

नागरिकों को दिए अपने संदेश में मुख्यमंत्री पटेल ने कहा कि लोकतंत्र में मतदान न केवल एक अधिकार है, बल्कि एक नागरिक के तौर पर यह एक पवित्र कर्तव्य भी है. उन्होंने कहा कि हर एक वोट राज्य के गाँवों, तालुकों, ज़िलों और शहरों के समग्र विकास को और अधिक गति प्रदान करेगा. मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी मतदाताओं से अपने-अपने मतदान केंद्रों पर पहुँचकर वोट डालने, और साथ ही अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों और पड़ोसियों को भी मतदान के लिए प्रेरित करने की अपील की.

उन्होंने सभी से "100 प्रतिशत मतदान" का संकल्प लेकर लोकतंत्र के इस भव्य पर्व को सफल बनाने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने सभी से दिल से अपील की है कि वे एक विकसित भारत और एक विकसित गुजरात बनाने के लिए स्थानीय स्व-शासन संस्थाओं के इस चुनाव में वोट दें. ये चुनाव 15 नगर निगमों के लिए हो रहे हैं, जिनमें अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट शामिल हैं। 84 से ज़्यादा नगर पालिकाओं, 34 ज़िला पंचायतों और 260 तालुका पंचायतों में भी चुनाव हुए हैं। वोटों की गिनती 28 अप्रैल को होगी.