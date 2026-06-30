/UCC पर बंगाल में छिड़ी सियासी जंग, TMC नेता ने विरोध का किया ऐलान

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West Bengal Uniform Civil Code: विधानसभा की कार्यवाही के दौरान, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य 'समान नागरिक संहिता' (Uniform Civil Code) लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और उन्होंने एक रोडमैप तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना देसाई की सदारत में एक कमेटी बनाने का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को राज्य कैबिनेट के सामने एक ड्राफ्ट कानून पेश किया जाएगा. इसको लेकर विरोध भी शुरू हो गए हैं. तृणमूल कांग्रेस ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी UCC बिल का विरोध करेगी.
तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद सौगत रॉय ने मंगलवार (30 जून) को पश्चिम बंगाल में प्रस्तावित यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लागू करने का विरोध किया. उन्होंने इल्जाम लगाया कि इससे माइनॉरिटी कम्युनिटी के पर्सनल लॉ और मजहबी मान्यताओं पर असर पड़ेगा. उन्होंने आगे कहा कि उनकी पार्टी (TMC) ऐसे किसी भी कदम का राजनीतिक और विधानसभा, दोनों स्तरों पर विरोध करेगी. मीडिया से बात करते हुए रॉय ने BJP पर इस मुद्दे को "सांप्रदायिक रंग देने" की कोशिश करने का इल्जाम लगाया और कहा कि TMC ने हमेशा UCC का विरोध किया है.
UCC से माइनॉरिटी कम्युनिटी के पर्सनल लॉ होंगे प्रभावित
सांसद सौगत रॉय ने कहा, "हमने हमेशा यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया है. BJP सरकार की ओर से इस मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश है. आम तौर पर यह माना जाता था कि माइनॉरिटी कम्युनिटी की सहमति के बिना यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं किया जाएगा. अब, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रस्तावित किया जा रहा है, उससे मुस्लिम और ईसाई समुदाय प्रभावित होंगे. दोनों समुदायों के अपने-अपने पर्सनल लॉ हैं जो उनके धार्मिक ग्रंथों पर आधारित हैं. इसलिए हम ऐसा नहीं चाहते हैं."
तीन तलाक हटाने के समर्थन में है TMC
उन्होंने कहा कि पार्टी ने तीन तलाक को खत्म करने का समर्थन किया था, लेकिन प्रस्तावित UCC का समर्थन नहीं करेगी. उन्होंने कहा, "हमने तीन तलाक को खत्म करने का समर्थन किया था, लेकिन हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन नहीं करेंगे. हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करेंगे. अल्पसंख्यक समुदायों के पास शादी, तलाक, उत्तराधिकार आदि से जुड़े अपने पर्सनल लॉ हैं. वे सदियों से इनका पालन करते आ रहे हैं। अचानक इन्हें क्यों हटाया जाए? इससे उनकी धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुंचेगी. इसीलिए हम इस UCC के खिलाफ हैं."
UCC के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की सदारत में बनाई जाएगी कमेटी
रॉय ने आगे कहा कि हालांकि ऐसी खबरें थीं कि पश्चिम बंगाल सरकार UCC लाएगी, लेकिन राज्य सरकार ने इसके बजाय इस मुद्दे की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने की घोषणा की है. उन्होंने कहा, "उन्होंने कहा था कि वे कल यूनिफॉर्म सिविल कोड पेश करेंगे, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की सदारत में एक कमेटी बनाई जाएगी. हमें नहीं पता कि यह कब होगा, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रति हमारा विरोध बना रहेगा."
आजादी के आठ दशकों में सिर्फ कुछ राज्यों ने लागू किया UCC
यह दावा करते हुए कि आजादी के बाद से लगभग आठ दशकों में राष्ट्रीय स्तर पर UCC लागू नहीं किया गया है, रॉय ने कहा कि सिर्फ कुछ राज्यों ने इसे अपनाया है. उन्होंने दोहराया कि अगर विधानसभा में इस मुद्दे पर कोई कानून लाया जाता है, तो TMC उसका विरोध करेगी. रॉय ने राज्य सरकार के कुछ मुस्लिम समुदायों को 'अन्य पिछड़ा वर्ग' (OBC) की सूची से हटाने के फ़ैसले की भी आलोचना की और इसे "इजाजत" बताया.
OBC सूची से मुस्लिम समुदाय को हटाना नामुनासिब कदम है!
उन्होंने कहा, "मुसलमानों को आर्थिक मदद देने के लिए OBC सूची में शामिल किया गया था. अब, हाई कोर्ट या पिछड़ा वर्ग आयोग से सलाह लिए बिना उन्हें अचानक हटाना नामुनासिब है. वे वंचित वर्ग से आते थे. उनसे यह अधिकार छीना जा रहा है. यह बहुत गलत है."
रॉय की यह टिप्पणी पश्चिम बंगाल विधानसभा के जरिए 'पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर कंट्रोल बिल 2026' और 'पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने (संशोधन) बिल 2026' पारित करने के एक दिन बाद आई है.