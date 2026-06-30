/UCC पर बंगाल में छिड़ी सियासी जंग, TMC नेता ने विरोध का किया ऐलान

UCC के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की सदारत में बनाई जाएगी कमेटी

रॉय ने आगे कहा कि हालांकि ऐसी खबरें थीं कि पश्चिम बंगाल सरकार UCC लाएगी, लेकिन राज्य सरकार ने इसके बजाय इस मुद्दे की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने की घोषणा की है. उन्होंने कहा, "उन्होंने कहा था कि वे कल यूनिफॉर्म सिविल कोड पेश करेंगे, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की सदारत में एक कमेटी बनाई जाएगी. हमें नहीं पता कि यह कब होगा, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रति हमारा विरोध बना रहेगा."