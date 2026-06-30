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UCC पर बंगाल में छिड़ी सियासी जंग, TMC नेता ने विरोध का किया ऐलान

West Bengal Uniform Civil Code: पश्चिम बंगाल में प्रस्तावित यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है. तृणमूल कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि इससे मुस्लिम और ईसाई समुदायों के पर्सनल लॉ प्रभावित हो सकते हैं. पार्टी ने साफ किया कि वह विधानसभा और राजनीतिक स्तर पर UCC के खिलाफ आवाज उठाती रहेगी. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 30, 2026, 04:50 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 04:50 PM IST
UCC पर बंगाल में छिड़ी सियासी जंग, TMC नेता ने विरोध का किया ऐलान
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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