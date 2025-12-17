Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3044155
Zee SalaamIndian Muslim

सब इंस्पेक्टर आफाक हुए निलंबित; कावड़ियों की सेवा करना ड्यूटी तो पैगंबर की बात करना जुर्म कैसे?

Uttar Pradesh News: ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर मोहम्मद आफाक को पैगंबर मोहम्मद (स.) की शिक्षाओं का जिक्र करने की वजह से निलंबित कर दिया गया है. इस कार्रवाई के बाद अब सवाल यह उठ रहा है कि जब कोई पुलिसकर्मी कांवड़ियों की सेवा करता है, धार्मिक ध्वज लेकर चलता है, हनुमान जी का गदा लेकर चलता है, पुलिस वर्दी में मंदिर जाता है, तब उन पुलिसकर्मियों को निलंबित क्यों नहीं किया जाता?

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 17, 2025, 02:36 PM IST

Trending Photos

सब इंस्पेक्टर आफाक हुए निलंबित; कावड़ियों की सेवा करना ड्यूटी तो पैगंबर की बात करना जुर्म कैसे?

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के कन्नौज में तैनात ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर मोहम्मद आफाक को स्कूल के बच्चों को पैगंबर मोहम्मद (स.) की शिक्षाओं के बारे में बताना भारी पड़ गया है. हिंदूवादी संगठनों की शिकायत पर प्रशासन ने उन्हें निलंबित कर दिया है. 

दरअसल, ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर मोहम्मद आफाक कन्नौज के ठठिया के आदर्श नगर इंटर कॉलेज में यातायात जागरूकता अभियान में पहुंचे थे. यहां वह स्कूल के बच्चियों को भावुक संदेश देने के लिए पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं को बताया. उन्होंने बच्चियों को बताया कि अरब में पैगंबर मोहम्मद से पहले बच्चियों को मार दिया जाता था. जब पैगंबर मोहम्मद (स.) आए तो बच्चियों को बचाने की कोशिश की और सुरक्षा दी. इसी बयान को लेकर हिंदूवादी संगठन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने विरोध जताया.

ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर आफाक का आदर्श नगर इंटर कॉलेज में दिया गया भाषण वायरल हो गया, जिसमें वह पैगंबर मोहम्मद (स.) की शिक्षाओं का जिक्र कर रहे हैं. हिंदूवादी संगठन ने इसका विरोध किया और पुलिस मुख्यालय पहुंचकर एसपी विनोद कुमार से शिकायत की. हिंदूवादी संगठन ने आफाक पर सख्त कार्रवाई की मांग की थी. अब खबर है कि आफाक को निलंबित कर दिया गया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

हिंदूवादी संगठनों का कहना था कि पुलिस वर्दी में मोहम्मद आफाक इस्लामिक बातें कर रहे हैं, जो बर्दाश्त के लायक नहीं है. हिंदूवादी संगठन के लोगों ने कहा कि आफाक अपनी कट्टरपंथी मजहबी सोच को दिखा रहे हैं. अब सवाल यह उठ रहा है कि जब कोई पुलिसकर्मी सावन में कांवड़ियों की सेवा करता है, धार्मिक ध्वज लेकर चलता है, हनुमान जी का गदा लेकर चलता है, पुलिस वर्दी में मंदिर जाता है, तब उन पुलिसकर्मियों को निलंबित क्यों नहीं किया जाता?

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Sub Inspector Mohammad Afaq Suspendminority newsToday News

Trending news

Sub Inspector Mohammad Afaq Suspend
सब इंस्पेक्टर आफाक हुए निलंबित; लोगों ने पूछे सवाल, पैगंबर की बात करना जुर्म कैसे?
Nitish Kumar Burqa Controversy
सरकारी नौकरी को ठोकर मारेंगी डॉक्टर नुसरत; हिजाब विवाद के बाद आहत होकर लिया फैसला
Unsafe Drinking Water in Pakistan
साफ पानी के लिए तरस रहा पाकिस्तान, हजारों बच्चों की मौत, रिपोर्ट से हुआ खुलासा
Bihar hijab Controversy
'नीतीश कुमार मांगे माफी', हिजाब विवाद पर इमारत शरिया का कड़ा ऐतराज
over Mohammad Atahar Mob Lynching
मोहम्मद अतहर के कातिलों को दी जाए सजा, CPI-ML ने पूरे बिहार में किया प्रदर्शन
balrampur news
UP: बलरामपुर में फर्जी एफिडेविट पर क्लर्क नियुक्ति, मदरसा प्रिंसिपल समेत दो पर FIR
Gaza Heavy Rain Crisis
Gaza: कुदरत की मार के बीच इजरायली सेना का कहर, फिलिस्तीनियों की दोहरी त्रासदी
Nitish Kumar Hijab Controversy
माफी नहीं मांगा तो करेंगे हमला...हिजाब विवाद पर CM नीतीश को पाकिस्तान से मिली धमकी
Supreme Court on Dowry
'इस्लाम में दहेज...', महिला को जिंदा जलाने के केस में HC के आदेश पर SC की दो टूक
CAIR Lawsuit Florida
US के इस मुस्लिम सिविल राइट्स ग्रुप पर ‘आतंकी’ ठप्पा; डेसेंटिस के खिलाफ कोर्ट पहुंचा