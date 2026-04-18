त्रिनगर में सुअर विवाद के बाद अब्दुल पर जानलेवा हमला, अश्विनी-सचिन-मनीष-तरुण पर अब तक कार्रवाई नहीं!

Delhi News: देश की राजधानी दिल्ली भी अब मुसलमानों के लिए सुरक्षित नहीं रही है. इसका अंदाज उत्तम नगर और त्रिनगर की घटना से लगाया जा सकता है. हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उत्तम नगर में दक्षिणपंथियों की माहौल बिगाड़ने की साजिश नाकाम हो गई है, लेकन त्रिनगर इलाके में लगातार मुसलमानों को परेशान करने के लिए हर रोज नए-नए हथकंडे अपनाये जा रहे हैं.

दिल्ली की त्रिनगर इलाके की एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जो कानून व्यवस्था और सामाजिक माहौल दोनों पर गंभीर सवाल खड़े करती है. आरोप है कि कुछ शरारती तत्व लगातार इलाके का माहौल बिगाड़ने में लगे हुए हैं. पहले सूअर पालने के नाम पर विवाद खड़ा किया गया, फिर सूअर को मारकर इसका आरोप मुसलमानों पर लगा दिया गया. अब हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि जो लोग अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं, उन्हीं पर हमले किए जा रहे हैं.

मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर अदालत में अर्जी दाखिल करने वाले अब्दुलबारी पर हमला होने की घटना सामने आई है. हैरानी की बात यह है कि घटना के दो दिन बाद भी पुलिस ने किसी आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, जबकि अब्दुलबारी ने सभी हमलावरों की पहचान कर ली है और वे सभी उसी इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं. हमले की सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि कैसे दबंगों ने मुहल्ले में घुसकर जानलेवा हमला करने की कोशिश की. हालांकि, अब्दुलबारी ने भागकर किसी तरह से अपनी जान बचाई.

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Location: Trinagar, Delhi Abdul Bari was subjected to a life-threatening attack by extremists named Ashwini, Sachin, Manish, and Tarun. Remember, this is the same place where pigs were allegedly kept to drive Muslim families away. pic.twitter.com/eIjSBGl7bb — The Muslim (@TheMuslim786) April 16, 2026

अब्दुलबारी ने बताया कि अदालत के आदेश पर उनकी सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी तैनात हैं और पुलिस सहयोग भी करती है, लेकिन इसके बावजूद दो दिन पहले रात करीब दस बजे इलाके के चार नौजवानों ने उन पर हमला करने की कोशिश की. उन्होंने किसी तरह अपनी जान बचाई और भागकर घर में पनाह ली. उनका कहना है कि अगर उन्होंने गली का गेट बंद न किया होता, तो उनके साथ कोई बड़ी घटना हो सकती थी.

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इस घटना के बाद न सिर्फ अब्दुलबारी और उनका परिवार बल्कि स्थानीय मुसलमान भी दहशत में हैं. अब्दुलबारी ने बताया कि यह हमला उस समय हुआ जब अदालत के आदेश के बाद उन्हें सुरक्षा दी गई है. घटना की शिकायत उन्होंने पुलिस को दी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे उनके मन में डर बना हुआ है.

अब्दुलबारी ने एक और घटना का जिक्र करते हुए बताया कि इससे पहले एक अन्य अर्जी देने वाले असगर इमाम पर भी लाठियों से हमला करने की कोशिश की गई थी. इस घटना का वीडियो भी मौजूद है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह एक घर से लाठियां निकालकर हमला करने की तैयारी की जा रही थी. इसके बावजूद उस मामले में भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई.

अब्दुलबारी का कहना है कि इन सभी घटनाओं को लेकर वे फिर से अदालत का रुख करेंगे और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे. इलाके में लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से लोगों में डर और असुरक्षा का माहौल बनता जा रहा है.

बता दें, दिल्ली के त्रिनगर इलाके में 14 अप्रैल 2025 को अब्दुल बारी पर कुछ नौजवानों के जरिये जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी अब सामने आ चुका है. बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले इसी इलाके में मुस्लिम परिवारों को डराकर भगाने के लिए सूअर पालने को लेकर विवाद खड़ा किया गया था. इस घटना के बाद से ही माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है.

सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि अश्विनी, सचिन, मनीष और तरुण नाम के दबंग अपने साथियों के साथ मिलकर अब्दुल बारी पर हमला करने पहुंचे. आरोप है कि इन सभी ने मिलकर जानलेवा हमला करने की कोशिश की. हालांकि, अब्दुल बारी ने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचा ली. इस घटना के सामने आने के बाद इलाके में डर और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जिससे यह आशंका बढ़ रही है कि इलाके में नफरत फैलाने और हिंसा भड़काने की एक सुनियोजित साजिश रची जा रही है.

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