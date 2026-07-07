/तीन तलाक़ और बहुविवाह; इस्लाम क्या कहता है? गलतफहमियों के बीच हक़ीक़त की तलाश

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Triple Talaq Debate: इंसान का ताल्लुक़ सिर्फ़ दुनिया से नहीं, बल्कि दीन (धर्म) से भी है. इसीलिए अल्लाह तआला ने इंसान की ज़िंदगी के लिए शरीअत के उसूल दिए और रियासत ने समाज को चलाने के लिए क़ानून बनाए. दीन के उसूलों की ख़िलाफ़वर्ज़ी गुनाह है और क़ानून की ख़िलाफ़वर्ज़ी जुर्म. दोनों तरह के उसूल तोड़ने वाले हर दौर और हर समाज में मौजूद रहे हैं. लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि स्वार्थी लोग हर गुनाह या हर जुर्म पर बराबर आवाज़ नहीं उठाते, बल्कि वही मुद्दा चुनते हैं जिससे उनका सियासी, वैचारिक या सामाजिक मक़सद पूरा होता हो.
आज भारत में तीन तलाक़ और बहुविवाह को इस तरह पेश किया जाता है, मानो मुस्लिम औरतों की सबसे बड़ी परेशानी यही हो, जबकि हक़ीक़त यह है कि दहेज हत्या, घरेलू हिंसा, परित्याग, बलात्कार, मानव तस्करी, आर्थिक शोषण, लिव-इन संबंधों में धोखा और मजबूरी में जिस्मफ़रोशी जैसी समस्याओं से कहीं ज़्यादा औरतें प्रभावित हैं. अगर मक़सद औरत को इंसाफ़ दिलाना है तो हर मज़लूम औरत की आवाज़ एक जैसी बुलंद होनी चाहिए, न कि सिर्फ़ उन मामलों की जिनसे किसी मज़हब को कटघरे में खड़ा किया जा सके.
तीन तलाक़: इस्लाम का हुक्म क्या है?
इस्लाम ने निकाह को "मीसाक़न ग़लीज़ा" यानी मज़बूत अहद कहा है. "और उन्होंने तुमसे मज़बूत अहद लिया है।" (सूरह अन-निसा 4:21). तलाक़ को कभी पसंदीदा अमल नहीं बनाया गया, बल्कि मजबूरी का आख़िरी रास्ता रखा गया। क़ुरआन पहले सुलह, फिर पारिवारिक मध्यस्थता, फिर मोहलत और इद्दत की तालीम देता है. "अगर पति-पत्नी के बीच झगड़े का डर हो तो एक पंच मर्द के घर वालों में से और एक औरत के घर वालों में से नियुक्त करो। अगर दोनों सुलह चाहेंगे तो अल्लाह उनके बीच मेल पैदा कर देगा।" (सूरह अन-निसा 4:35). इसी तरह अल्लाह फ़रमाता है:- "तलाक़ दो बार है, फिर या तो भले तरीक़े से रोकना है या अच्छे ढंग से रुख़्सत करना है।" (सूरह अल-बक़रह 2:229). और सूरह अत-तलाक़ (65:1-2) में इद्दत और पूरे तरीक़े की तफ़सील बयान की गई है.
रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:- "हलाल चीज़ों में अल्लाह के नज़दीक सबसे नापसंद चीज़ तलाक़ है।" (सुनन अबू दाऊद) यानी तलाक़ खेल नहीं, बल्कि आख़िरी इलाज है. इसीलिए एक बैठक में तीन तलाक़ देना शरीअत की रूह के ख़िलाफ़ माना गया. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ, और के शुरुआती दौर में एक साथ दी गई तीन तलाक़ को एक तलाक़ माना जाता था. बाद में लोगों की लापरवाही रोकने के लिए हज़रत उमर (रज़ि.) ने प्रशासनिक तौर पर उसे तीन लागू कर दिया. (सहीह मुस्लिम)
यानी तीन तलाक़ एक साथ देना इस्लाम का आदर्श नहीं, बल्कि शरीअत के उसूल से इन्किराफ़ है. साल 2019 में भारतीय क़ानून ने इसे अपराध भी बना दिया. अब जो ऐसा करेगा, वह दीन के एतबार से भी गुनाहगार होगा और क़ानून के एतबार से भी मुजरिम. लेकिन सवाल यह है कि क्या समाज की तमाम औरतों की परेशानियों में यही सबसे बड़ा मसला है? अगर नहीं, तो फिर बाकी लाखों पीड़ित महिलाओं पर वैसी ही गंभीर बहस क्यों नहीं होती? यही दोगलापन सवाल खड़ा करता है.
तीन तलाक़ का हल क्या है?
सबसे पहला हल सही दीनी तालीम है. निकाह पढ़ाने से पहले निकाह और तलाक़ के शरीअती अहकाम सिखाए जाएँ. मस्जिदें, मदरसे और सोशल मीडिया इस बारे में जागरूकता फैलाएँ. दूसरा, हर ज़िले में ऐसे काउंसलिंग सेंटर हों जहाँ उलेमा, मुफ़्ती, समाजसेवी और क़ानूनी विशेषज्ञ मिलकर सुलह की कोशिश करें. तीसरा, तलाक़शुदा, बेवा और बेसहारा औरतों के लिए शिक्षा, हुनर, रोज़गार और आर्थिक सहारे की व्यवस्था हो। सिर्फ़ क़ानून बना देने से इंसाफ़ मुकम्मल नहीं होता.
बहुविवाह: इजाज़त है, हुक्म नहीं
क़ुरआन ने चार निकाह का हुक्म नहीं दिया, बल्कि विशेष परिस्थितियों में इजाज़त दी और उसी आयत में सबसे बड़ी शर्त भी रख दी. "अगर तुम्हें डर हो कि तुम इंसाफ़ नहीं कर सकोगे, तो सिर्फ़ एक ही निकाह करो।" (सूरह अन-निसा 4:3)» फिर आगे फ़रमाया:- "तुम हरगिज़ अपनी पत्नियों के बीच पूरी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे कितना ही चाहो।" (सूरह अन-निसा 4:129)» यानी इस्लाम ने बहुविवाह को हवस का लाइसेंस नहीं, बल्कि भारी ज़िम्मेदारी बनाया है. रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:- "जिसकी दो पत्नियाँ हों और वह उनके बीच इंसाफ़ न करे, वह क़ियामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसका एक पहलू झुका हुआ होगा." (सुनन अबू दाऊद, जामिअ तिर्मिज़ी)»
हक़ीक़त यह है कि ज्यादातर मुसलमान पूरी ज़िंदगी एक ही निकाह करते हैं. लेकिन कुछ लोगों के अमल को पूरे मुस्लिम समाज की पहचान बनाकर पेश करना न इंसाफ़ है और न इल्मी ईमानदारी. यह इजाज़त उस दौर में दी गई थी जब जंगों के बाद बड़ी संख्या में बेवाएँ और यतीम मौजूद थे. मक़सद समाज की कमज़ोर महिलाओं को इज़्ज़त, किफ़ालत और पारिवारिक सहारा देना था, न कि मर्द की ख़्वाहिशात पूरी करना.
दोगला मापदंड क्यों?
अगर कोई मुसलमान झूठ बोलता है, रिश्वत लेता है, हराम कमाता है, बीवी का महर नहीं देता, बच्चों का हक़ मारता है और फिर बहुविवाह का हवाला देकर अपने आपको शरीअत का पैरोकार बताता है, तो वह इस्लाम की नुमाइंदगी नहीं कर रहा. दूसरी तरफ़ समाज में लिव-इन रिलेशन, विवाहेतर संबंध और बिना किसी ज़िम्मेदारी के औरतों का इस्तेमाल भी एक कड़वी हक़ीक़त है. अगर बहस औरत की इज़्ज़त और हक़ूक़ की है तो उसका पैमाना हर समाज और हर समुदाय के लिए एक जैसा होना चाहिए।
बहुविवाह का सही रास्ता !
दूसरा निकाह तभी होना चाहिए जब शरीअत की सभी शर्तें पूरी हों—इंसाफ़, आर्थिक क्षमता, ज़िम्मेदारी और किसी पर ज़ुल्म न हो. उलेमा और क़ाज़ियों को भी इस मामले में गंभीरता से जाँच करनी चाहिए कि यह निकाह शौक़ के लिए है या वास्तविक सामाजिक ज़रूरत के लिए. साथ ही समाज को उन लाखों बेवा, तलाक़शुदा और परित्यक्ता महिलाओं के पुनर्विवाह, सम्मानजनक रोज़गार और सामाजिक सुरक्षा पर गंभीरता से काम करना चाहिए। केवल विरोध करने से समस्याएँ हल नहीं होंगी.
नतीजा:-
याद रखिए, दीन का उसूल तोड़ने वाला गुनाहगार है और दुनिया का उसूल तोड़ने वाला मुजरिम. तीन तलाक़ का ग़लत इस्तेमाल हो या बिना इंसाफ़ के बहुविवाह—दोनों इस्लाम की तालीम नहीं, बल्कि इस्लाम की तालीम से इनहिराफ़ हैं. लेकिन इंसाफ़ का तक़ाज़ा यह भी है कि हम चुनिंदा मुद्दों को उछालकर पूरे दीन को कटघरे में न खड़ा करें. समाज की हर पीड़ित महिला, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या वर्ग की हो, उसके सम्मान, सुरक्षा और पुनर्वास की चिंता समान रूप से होनी चाहिए. स्वार्थी लोग मुद्दे चुनते हैं, लेकिन अहले-इल्म मसाइल का हल पेश करते हैं. इसलिए बहस नफ़रत पर नहीं, बल्कि इल्म, इंसाफ़, ज़िम्मेदारी और हक़ीक़त पर हो. तभी दीन भी महफ़ूज़ रहेगा, समाज भी मज़बूत होगा और औरत को नारे से नहीं, बल्कि अमल और इंसाफ़ से उसका मुकम्मल हक़ मिलेगा.
लेखक- मुहम्मद उस्मान एडवोकेट अज़हरी, मुस्लिम स्कॉलर