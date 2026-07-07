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तीन तलाक़ और बहुविवाह; इस्लाम क्या कहता है? गलतफहमियों के बीच हक़ीक़त की तलाश

Triple Talaq Debate: यह लेख तीन तलाक़ और बहुविवाह को इस्लामी शिक्षाओं के संदर्भ में समझाने की कोशिश करता है. लेखक का कहना है कि इस्लाम में तलाक़ और बहुविवाह को जिम्मेदारी और न्याय के साथ जोड़ा गया है. साथ ही समाज की सभी पीड़ित महिलाओं के अधिकार, सम्मान और इंसाफ़ पर समान रूप से ध्यान देने की बात कही गई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByAdvocate Mohammad Usman AzhariEdited By:Zeeshan Alam
Published: Jul 07, 2026, 01:54 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 01:55 PM IST
तीन तलाक़ और बहुविवाह; इस्लाम क्या कहता है? गलतफहमियों के बीच हक़ीक़त की तलाश
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Advocate Mohammad Usman Azhari

Advocate Mohammad Usman Azhari

एडवोकेट मोहम्मद उस्मान अजहरी उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध वकील, सामाजिक कार्यकर्ता और टीवी पैनलिस्ट हैं. वह अक्सर राष्ट्रीय टेलीविजन और मीडिया डिबेट्स में सामाजिक और धार्मिक मामलों पर अपनी कानूनी और स्पष्ट राय रखने के लिए जाने जाते हैं.

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