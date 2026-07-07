/तीन तलाक़ और बहुविवाह; इस्लाम क्या कहता है? गलतफहमियों के बीच हक़ीक़त की तलाश

तीन तलाक़: इस्लाम का हुक्म क्या है?

इस्लाम ने निकाह को "मीसाक़न ग़लीज़ा" यानी मज़बूत अहद कहा है. "और उन्होंने तुमसे मज़बूत अहद लिया है।" (सूरह अन-निसा 4:21). तलाक़ को कभी पसंदीदा अमल नहीं बनाया गया, बल्कि मजबूरी का आख़िरी रास्ता रखा गया। क़ुरआन पहले सुलह, फिर पारिवारिक मध्यस्थता, फिर मोहलत और इद्दत की तालीम देता है. "अगर पति-पत्नी के बीच झगड़े का डर हो तो एक पंच मर्द के घर वालों में से और एक औरत के घर वालों में से नियुक्त करो। अगर दोनों सुलह चाहेंगे तो अल्लाह उनके बीच मेल पैदा कर देगा।" (सूरह अन-निसा 4:35). इसी तरह अल्लाह फ़रमाता है:- "तलाक़ दो बार है, फिर या तो भले तरीक़े से रोकना है या अच्छे ढंग से रुख़्सत करना है।" (सूरह अल-बक़रह 2:229). और सूरह अत-तलाक़ (65:1-2) में इद्दत और पूरे तरीक़े की तफ़सील बयान की गई है.