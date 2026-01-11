त्रिपुरा धर्म के नाम पर सुलगा, उनाकोटी में मस्जिद और मुस्लिम दुकानों पर कहर

Unakoti Violence News: त्रिपुरा के उनाकोटी जिले के फटीकरॉय इलाके में चंदा इकट्ठा करने के दौरान विवाद खड़ा हो गया. मामूली बात से शुरू हुआ यह विवाद देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए. असामाजिक तत्वों ने इस दौरान अल्पसंख्यकों के घरों, दुकानों और एक मस्जिद पर हमला कर नुकसान पहुंचाया.

मिली जानकारी के मुताबिक, यह घटना उनाकोटी जिले के फटीकरॉय थाना क्षेत्र के सैदारपार इलाके की है, जहां एक स्थानीय शिव मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने को लेकर कहासुनी हो गई थी. यहां लकड़ी से लदी एक गाड़ी को कुछ लोगों ने रोक लिया और शिव मंदिर के लिए चंदा मांगने लगे. गाड़ी के ड्राइवर ने लकड़ी कारोबारी मोसब्बिर अली को फोन किया.

मोसब्बिर अली मौके पर पहुंचे और तो उन्होंने चंदा इकट्ठा करने वालों से कहा कि वह पहले ही मंदिर के लिए चंदा दे चुके हैं. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में गरमागरम बहस शुरू हो गई. आरोपी मोसब्बिर पर दोबारा चंदा देने का दबाव बनाने लगे, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई.

'जामा मस्जिद' में असामाजिक तत्वों ने की तोड़फोड़

एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक, आरोपियों ने दोबारा चंदा के पैसे न देने पर मोसब्बिर अली और ड्राइवर पर हमला कर दिया, जिसमें दोनों घायल हो गए. जैसे ही यह खबर फैली, दूसरे समुदाय के कुछ नौजवान भी वहां पहुंच गए और दोनों पक्षों के बीच भिड़ंत हो गई. चश्मदीदों के मुताबिक, हिंसा के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने मुस्लिम समुदाय के घरों और दुकानों में लूटपाट और तोड़फोड़ की. कई घरों, दुकानों और गाड़ियों में आग लगा दी गई.

असामाजिक तत्वों ने मोसब्बिर अली की लकड़ी की दुकान को आग के हवाले कर दिया गया, जिसकी लपटें पास के तीन घरों तक फैल गईं. इसी दौरान स्थानीय 'जामा मस्जिद' में भी तोड़फोड़ की गई और उसमें आग लगा दी गई. इसकी वजह से 'जामा मस्जिद' को काफी नुकसान पहुंचा है. मस्जिद में रखी पवित्र धार्मिक ग्रंथ समेत अन्य सामान जलकर खाक हो गए. घटना के बाद मस्जिद की एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

मीडिया से बात करते हुए एसपी (इंचार्ज) अविनाश राय ने कहा कि असामाजिक तत्व जानबूझकर इलाके में घुसे और आगजनी व तोड़फोड़ की. उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों ने हालात को काबू में कर लिया है और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है. घटना की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी और अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचे. हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को दोनों पक्षों पर लाठीचार्ज करना पड़ा ताकि भीड़ को तितर-बितर किया जा सके.

इलाके में धारा 163 लागू, इंटरनेट सेवा बंद

अधिकारियों के मुताबिक, झड़प में कम से कम पांच से छह लोग घायल हुए हैं. इस हिंसा में कई घर, एक लकड़ी की दुकान और एक मस्जिद को काफी नुकसान पहुंचा है. शनिवार (10 जनवरी) को हालात बिगड़ने के बाद उनाकोटी जिले के कुमारघाट उपखंड में निषेधाज्ञा (प्रोहिबिटरी ऑर्डर) लागू कर दी गई. जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं. इसके साथ ही अगले 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं.

जिलाधिकारी तमाल मजूमदार ने बताया कि हालात अब नियंत्रण में हैं. तनाव कम करने के लिए असम राइफल्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ और त्रिपुरा स्टेट राइफल्स के जवानों को तैनात किया गया है. उन्होंने कहा कि पुलिस ने खुद घटनाक्रम का संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है और करीब आठ लोगों को पूछताछ के लिए थाने लाया गया है.

