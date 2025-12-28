Tripura: मस्जिद को किया आग के हवाले; साइट से मिला बजरंगदल का झंडा और एक धमकी भरा संदेश

Tripura News: त्रिपुरा के ढलाई ज़िले में माहौल खराब करने की कोशिश की गई है. यहां मणु–चावमनु रोड पर स्थित मेनामा जामा मस्जिद के कुछ हिस्सों को जलाने की कोशिश की गई. ये मामला 25 दिसंबर का है. इसके साथ ही मस्जिद के भीतर शराब की बोतलें, एक धमकी भरा हाथ से लिखा हुआ नोट और बजरंग दल का झंडा भी मिला है.

इस नोट में क्या लिखा है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस वक्त इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई उस वक्त मस्जिद में कोई मौजूद नहीं था. मक़तूब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद में मिले इ इस नोट में लिखा है,"जय श्री राम. यह आज पहली और आख़िरी चेतावनी है.य अगली बार कुछ बड़ा होने वाला है. बजरंग दल. जय श्री राम. सावधान रहो और ठीक से बात समझो. एक छोटी सी गलती भी माफ़ या बर्दाश्त नहीं की जाएगी."

मस्जिद के ईमाम ने की निंदा

इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद सैफुल इस्लाम ने कहा कि यह ढलाई ज़िले में अलग-अलग धार्मिक समुदायों के बीच डर और अशांति फैलाने की खुली कोशिश है.

Add Zee News as a Preferred Source

एक प्रोग्राम में गए हुए थे लोग

उन्होंने कहा, "अल्लाह का शुक्र है कि घटना के वक्त मस्जिद में कोई नहीं था, क्योंकि हम सभी पानीसागर इलाके में एक प्रोग्राम में गए हुए थे. जब हम लौटे तो देखा कि मस्जिद के कुछ हिस्सों में आग लगाई गई थी, हालांकि तब तक आग बुझ चुकी थी. अंदर किंगफिशर शराब की बोतलें, 'जय श्री राम' लिखा हुआ झंडा और एक धमकी भरा नोट मिला."

जानबूझकर किया गया है काम

इमाम ने इस घटना को इस्लाम का गंभीर अपमान बताते हुए इसे हादसा मानने से इनकार किया. उन्होंने कहा, "यह जानबूझकर किया गया है, ताकि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे और इलाके में तनाव पैदा हो."

बजरंगदल जैसे संगठन बना रहे हैं ऐसा माहौल

मौलाना सैफुल इस्लाम ने बताया कि ढलाई ज़िले में ईसाई और बौद्ध समुदाय के लोग भी बड़ी संख्या में रहते हैं, साथ ही मुस्लिम और हिंदू आबादी भी है. हम सभी लंबे समय से आपसी सौहार्द और एक-दूसरे के धर्म का सम्मान करते हुए साथ रहते आए हैं, लेकिन बजरंग दल जैसे संगठन डर का माहौल बना रहे हैं. उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई है.

उनाकोटी जिले की जामा मस्जिद को धमकी

फिलहाल, इस घटना में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. गौरतलब है कि इससे पहले अगस्त महीने में त्रिपुरा के उनाकोटी ज़िले की जामा मस्जिद में भी एक घटना सामने आई थी. वहां दोपहर की नमाज़ के दौरान मस्जिद के इमाम को एक पैकेट में मांस और एक चेतावनी भरा पत्र मिला था.

उस पत्र में मस्जिद को गिराने की मांग की गई थी और दावा किया गया था कि मस्जिद 300 साल पुरानी है, इसलिए उसका अस्तित्व अब बेकार है. पत्र में लिखा था कि हमें गोविंदा का निवास वापस चाहिए.