Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3049609
Zee SalaamIndian Muslim

TMC नेता शाहजहां के खिलाफ खड़े गवाह की हुई थी सड़क हादसे में मौत; आरोपी मुस्लिम ड्राइवर गिरफ्तार

West Bengal News:  तृणमूल कांग्रेस के निलंबित नेता शेख शाहजहां के खिलाफ गवाही देने जा रहे भोला घोष और उनके बेटे सत्यजीत घोष की वाहन को एक 16-पहिया वाले ट्रक ने टकर मारी, जिसमें सत्यजीत घोष और उनके ड्राइवर शाहनूर मोल्ला की मौत हो गई. इस दुर्घटना में भोला घोष बच गए. पुलिस ने 16-पहिया वाले आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ड्राइवर पर हत्या का आरोप है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 22, 2025, 02:05 PM IST

Trending Photos

TMC नेता शाहजहां के खिलाफ खड़े गवाह की हुई थी सड़क हादसे में मौत; आरोपी मुस्लिम ड्राइवर गिरफ्तार

West Bengal News: तृणमूल कांग्रेस के निलंबित नेता शेख शाहजहां एक आपराधिक मामले में आरोपी हैं. इसी मामले के मुख्य गवाह भोला घोष के छोटे बेटे सत्यजीत घोष की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. सत्यजीत घोष की मौत को हत्या बताया जा रहा है. राज्य पुलिस ने सोमवार (22 दिसंबर) को उस ट्रक ड्रायवर अलीम मोल्ला को गिरफ्तार कर लिया, जिसने सत्यजीत घोष को ठोकर मारा था. 

सुत्रों के मुताबिक मोल्ला को जिले में एक गुप्त स्थान से सुबह-सुबह गिरफ्तार किया गया. हालांकि, पुलिस ने यह बताने से मना कर दिया है कि मोल्ला को किसी स्टिक स्थान से गिरफ्तार किया गया. साथ ही इस गिरफ्तारी से जुड़ी विस्तृत जानकारी भी अभी तक नहीं दी गई है. ट्रक ड्राइवर मोल्ला को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की एक जिला अदालत में पेश किया जाएगा, जहां सरकारी वकील उसकी पुलिस हिरासत की मांग करेंगे.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सत्यजीत घोष की मौत के मामले में यह पांचवीं गिरफ्तारी की गई है. सत्यजीत घोष अपने पिता भोला घोष के साथ 10 दिसंबर के दिन TMC नेता शाहजहां के खिलाफ बयान दर्ज कराने जिला अदालत जा रहे थे. लेकिन रास्ते में ही सत्यजित राय की गाड़ी को ट्रक ने टक्कर मार दी. इस दुर्घटना को हत्या बताया गया. हालांकि अभी यह साफ होना बाकी है कि यह हत्या है या दुर्घटना. इस दुर्घटना में भोला घोष बाल-बाल बच गए. वहीं, भोला के बेटे सत्यजित घोष और  ड्राइवर शाहनूर मोल्ला की भी दुर्घटना में मौत हो गई. 

Add Zee News as a Preferred Source

भोला घोष ने बार-बार दावा किया है कि हमला उन पर किया गया था, न कि उनके बेटे पर. उन्होंने पहले कहा था कि निशाना उन पर था, क्योंकि वह शाहजहां के खिलाफ मुख्य गवाहों में से एक हैं. उन्होंने यह भी दावा किया था कि जिस 16-पहिया ट्रक ने उनके गाड़ी को टक्कर मारी थी, उसे अलीम मोल्ला चला रहा था. अलीम मोल्ला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. 

भोला घोष ने एक बयान में कहा कि अलीम मोल्ला ने अपने ट्रक से उनके वाहन को पीछे से कई बार टक्कर मारी थी, और यहां तक ​​कि वाहन को कुछ दूरी तक धकेला भी था, जब तक कि वह बसंती राजमार्ग पर सड़क किनारे एक पानी के गड्ढे में नहीं गिर गया. इस हादसे के कुछ चश्मदीदों ने भी भोला घोष के बयानों की पुष्टि की.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

TMC Leader ShahjahanBhola Ghosh Testimony against Shahjahanminority newsToday News

Trending news

Ajmer Sharif Urs 2025
RSS खुद चढ़ाता है दरगाह पर चादर; लेकिन PM मोदी के चादरपोशी के खिलाफ SC पहुंचा हिंदू..
israel news
फिलिस्तीनियों को फांसी देने को वैध बना रहा इजरायल; सड़कों पर उतरा मानवाधिकार संगठन
madras high court order
'पसीना सूखने...', मजदूरों को नहीं मिला इंसाफ तो HC ने दिया पैगंबर मोहम्मद का हवाला
Bangladesh violence
किताबें बंद, कैमरे खामोश? बांग्लादेश में छात्र सुरक्षा और मीडिया फ्रीडम पर संकट
Bangladesh news
बांग्लादेश में अस्थिरता के जिम्मेदार हैं मोहम्मद यूनुस, शेख हसीना के बयान पर हंगामा
Israel West Bank Settlements
बमों की गूंज के बीच छिनी फिलिस्तीनियों की ज़मीन, 19 नई बस्तियों को इज़रायल की मंजूरी
Delhi News
विदेशों में हलाल प्रोडक्ट्स के साथ है मोदी सरकार, इस यूनिवर्सिटी में क्यों मचा बवाल
Nepal Cricket team
T20 World Cup 2026 से पहले नेपाल ने की खिलाड़ियों की लिस्ट जारी, 6 मुस्लिम शामिल
Nigeria News
Nigeria: क्रिसमस पर मिला तोहफा, अगवा किए गए 130 स्कूली बच्चे और कर्मचारी रिहा
Pakistan News
पाकिस्तान में खौफनाक वारदात; शौहर ने बीवी, दो महिलाओं और मासूम बच्चे को मार डाला