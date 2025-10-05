Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2948430
Zee SalaamIndian Muslim

Trump ने फिर दी धमकी, Hamas को जल्द लेना होगा फैसला, वरना होगा बहुत बुरा

Donald Trump: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर हमास को वॉर्निंग दी है. उन्होंने कहा है कि हमास ने अगर जल्द ही इजराइल के साथ समझौते पर सहमति नहीं दी तो उसे तबाही झेलनी पड़ेगी.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 05, 2025, 09:12 AM IST

Trending Photos

Trump ने फिर दी धमकी, Hamas को जल्द लेना होगा फैसला, वरना होगा बहुत बुरा

Donald Trump: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को फिलिस्तीनी संगठन हमास (Hamas) को चेतावनी दी कि अगर उसने जल्द ही इज़राइल के साथ शांति समझौते पर सहमति नहीं दी, तो गाज़ा को और तबाही झेलनी पड़ सकती है.

क्या बोले डोनाल्ड ट्रंप?

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर लिखा,"हमास को तुरंत कदम उठाना होगा, वरना सब दांव पर लग जाएगा. मैं किसी देरी को बर्दाश्त नहीं करूंगा, जो कई लोगों को लगता है कि हो सकती है. गाज़ा फिर से खतरा बने, यह मंज़ूर नहीं. इसे जल्दी पूरा करें."

उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें खुशी है कि इज़राइल ने अस्थायी रूप से बमबारी रोक दी है ताकि बंधकों की रिहाई और शांति समझौते का रास्ता साफ हो सके.
हालांकि गाज़ा की सिविल डिफेंस एजेंसी ने बताया कि उसी रात गाज़ा सिटी पर दर्जनों हमले किए गए.

Add Zee News as a Preferred Source

मिडल ईस्ट एनवॉय मिस्र हुए रवाना

ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर और उनके मिडल ईस्ट एनवॉय स्टीव विटकॉफ़ (Steve Witkoff) शनिवार को मिस्र (Egypt) रवाना हुए हैं. व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने एएफपी (AFP) को बताया कि दोनों अधिकारी बंधक रिहाई के अंतिम विवरण तय करने और शांति समझौते पर चर्चा करने के लिए क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं.

हमास ने क्या कहा?

फिलिस्तीनी संगठन हमास ने शुक्रवार को अमेरिकी योजना पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी. हमास ने कहा था कि वह दो साल से चल रहे युद्ध को खत्म करने, सभी बंधकों को रिहा करने और समझौते के बिंदुओं पर बातचीत करने को तैयार है.

ट्रंप ने इसके जवाब में इज़राइल से तुरंत बमबारी रोकने की अपील की थी, लेकिन इज़राइल ने कहा कि उसकी सेना अब भी गाज़ा में अभियान चला रही है. इस बीच, गाज़ा की सिविल डिफेंस एजेंसी ने बताया था कि शनिवार सुबह से अब तक 57 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 40 लोग गाज़ा सिटी में मारे गए हैं.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Donald Trumpmuslim newshindi news

Trending news

karnataka
Karnataka:तुम हिंदुओं के घर क्यों आ रही हो, सर्वे करने गई मुस्लिम टीचर से गलत बर्ताव
Bareilly
Bareilly में आज इन जगहों पर चलेगा बुलडोजर; BDA ने कही डाली बड़ी बात
Gaza Massacre
ग़ज़ा नरसंहार पर यूरोप में गुस्सा, स्पेन-इटली में लाखों सड़कों पर; नेतन्याहू बेचैन!
Varanasi News
मदरसा टीचर की प्रताड़ना से तंग थी बीवी; चाक़ू से गला रेतकर लाश के पास करती रही मातम!
Sambhal
संभल के हातिम सराय में गिराए जाएंगे मुसलमानों के 80 मकान; नोटिस से इलाके में हड़कंप!
Uttar Pradesh news
Bareilly Violence: डॉ. नफीस की गिरफ्तारी के बाद मैरिज हॉल में चला बुलडोजर
Pakistan News
चार बलूच युवकों को अगवा कर की हत्या, पाकिस्तानी सेना पर लगे आरोप, मचा बवाल
Uttar Pradesh news
काशी में अजान Vs हनुमान चालीसा; हिंदूवादी भीड़ ने काटा बवाल, प्रशासन को दी चेतावनी
Pakistan News
पाकिस्तान में हिंदू होना गुनाह; ढाबे में खाना-खाने पर दोलत बागरी की पिटाई
karnataka
Karnataka के बेलगावी में उर्स के दौरान बवाल, पुलिस ने 11 लोगों को उठाया
;