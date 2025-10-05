Trump ने फिर दी धमकी, Hamas को जल्द लेना होगा फैसला, वरना होगा बहुत बुरा

Donald Trump: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर हमास को वॉर्निंग दी है. उन्होंने कहा है कि हमास ने अगर जल्द ही इजराइल के साथ समझौते पर सहमति नहीं दी तो उसे तबाही झेलनी पड़ेगी.
Donald Trump: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को फिलिस्तीनी संगठन हमास (Hamas) को चेतावनी दी कि अगर उसने जल्द ही इज़राइल के साथ शांति समझौते पर सहमति नहीं दी, तो गाज़ा को और तबाही झेलनी पड़ सकती है.
ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर लिखा,"हमास को तुरंत कदम उठाना होगा, वरना सब दांव पर लग जाएगा. मैं किसी देरी को बर्दाश्त नहीं करूंगा, जो कई लोगों को लगता है कि हो सकती है. गाज़ा फिर से खतरा बने, यह मंज़ूर नहीं. इसे जल्दी पूरा करें."
उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें खुशी है कि इज़राइल ने अस्थायी रूप से बमबारी रोक दी है ताकि बंधकों की रिहाई और शांति समझौते का रास्ता साफ हो सके.
हालांकि गाज़ा की सिविल डिफेंस एजेंसी ने बताया कि उसी रात गाज़ा सिटी पर दर्जनों हमले किए गए.
ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर और उनके मिडल ईस्ट एनवॉय स्टीव विटकॉफ़ (Steve Witkoff) शनिवार को मिस्र (Egypt) रवाना हुए हैं. व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने एएफपी (AFP) को बताया कि दोनों अधिकारी बंधक रिहाई के अंतिम विवरण तय करने और शांति समझौते पर चर्चा करने के लिए क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं.
फिलिस्तीनी संगठन हमास ने शुक्रवार को अमेरिकी योजना पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी. हमास ने कहा था कि वह दो साल से चल रहे युद्ध को खत्म करने, सभी बंधकों को रिहा करने और समझौते के बिंदुओं पर बातचीत करने को तैयार है.
ट्रंप ने इसके जवाब में इज़राइल से तुरंत बमबारी रोकने की अपील की थी, लेकिन इज़राइल ने कहा कि उसकी सेना अब भी गाज़ा में अभियान चला रही है. इस बीच, गाज़ा की सिविल डिफेंस एजेंसी ने बताया था कि शनिवार सुबह से अब तक 57 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 40 लोग गाज़ा सिटी में मारे गए हैं.