Trump ने फिर किया दावा, ऐसे निपटाया भारत-पाकिस्तान विवाद

Trump Claim, IND-PAK Tension: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने इस साल मई में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए तनाव को ट्रेड के जरिए सुलझाया था. हालांकि, हकीकत में भारत के साथ कोई व्यापारिक समझौता नहीं हुआ है.

क्या बोले डोनाल्ड ट्रंप?

ट्रंप ने शुक्रवार को कहा,"मैंने भारत, पाकिस्तान के मामले को सुलझा दिया और मुझे लगता है कि इसमें ट्रेड सबसे बड़ी वजह थी." हालांकि, भारत ने साफ किया है कि अमेरिका के साथ हुई बातचीत में न तो ट्रेड और न ही टैरिफ का मुद्दा उठाया गया है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने कहा,"इन चर्चाओं में व्यापार या टैरिफ का कोई मुद्दा नहीं आया."

भारत पर अमेरिका ने लगाया टैरिफ

मौजूदा वक्त में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता रुकी हुई है और ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है. उन्होंने यह भी कहा कि यह अतिरिक्त टैरिफ रूस पर आर्थिक दबाव डाल सकता है, क्योंकि भारत उसके तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है.

पाकिस्तान पर लगाया 19 फीसद टैरिफ

ट्रंप का दावा है कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ भी 30 जुलाई को एक तेल भंडार विकास समझौता किया, हालांकि दोनों देशों ने इसकी पूरी जानकारी नहीं दी. अगले ही दिन ट्रंप ने पाकिस्तान पर 19% टैरिफ लगा दिया.

ट्रंप ने यह बयान उस वक्त दिया जब अज़रबैजान और आर्मेनिया के नेताओं ने उनकी कोशिशों से 35 साल पुराने विवाद को खत्म करने के लिए शांति समझौते पर दस्तखत किए हैं. दोनों नेताओं ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करने की घोषणा भी की है.

पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने भी ट्रंप को भारत-पाकिस्तान संघर्ष में सीजफायर कराने का श्रेय दिया था. यह संघर्ष मई में शुरू हुआ था, जब भारत ने अप्रैल में पहलगाम हमले (26 लोगों की मौत) के बाद 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाया था. इस दौरान दोनों देशों के बीच हवाई झड़पें भी हुईं, जिसमें कई विमान गिराए गए.