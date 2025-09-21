Afghanistan को छोड़ा, अब फिर Bagram एयरबेस पर कब्जा करना चाहता है अमेरिका?

Trump Warning to Afghanistan: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को चेतावनी दी कि अगर अफ़ग़ानिस्तान ने बगराम एयरबेस अमेरिका को वापस नहीं दिया, तो बुरे नतीजे भुगतने पड़ेंगे. ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि ज़रूरत पड़ने पर अमेरिका दोबारा से सैनिक भेज सकता है.

ट्रंप ने अपनाया सख्त रुख

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा,"अगर अफ़ग़ानिस्तान ने बगराम एयरबेस उसे वापस नहीं दिया जिसने इसे बनाया है, यानी अमेरिका को, तो बुरी चीज़ें होने वाली हैं." बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा,"हम अफ़ग़ानिस्तान से बात कर रहे हैं, और हमें बगराम एयरबेस तुरंत वापस चाहिए. अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो आप देखेंगे कि मैं क्या कदम उठाता हूं." हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या वे सैनिक भेजेंगे, तो उन्होंने सीधा जवाब देने से इनकार किया.

क्या है पूरा मामला?

11 सितंबर 2001 के आतंकी हमलों के बाद अमेरिका ने अफ़ग़ानिस्तान में बगराम एयरबेस को अपना अहम मिलिट्री ठिकाना बनाया था. 2021 में अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान ने काबुल और अमेरिकी ठिकानों पर कब्ज़ा कर लिया था. ट्रंप पिछले कई सालों से इस एयरबेस को वापस पाने की बात करते रहे हैं. उन्होंने पहले भी पनामा नहर और ग्रीनलैंड जैसे इलाकों को अमेरिका के कंट्रोल में लाने की इच्छा जताई थी.

अफगानिस्तान अधिकारियों ने क्या कहा?

रॉयटर्स के मुताबिक, अफ़ग़ान अधिकारियों ने अमेरिका की वापसी का विरोध किया है. वहीं, कुछ अमेरिकी अधिकारी भी मानते हैं कि बगराम एयरबेस पर दोबारा कब्ज़ा करना दोबारा अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश जैसा लगेगा. इसके लिए 10,000 से ज्यादा सैनिकों और उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत होगी.

क्या है चुनौतियां?

जानकारों का कहना है कि अगर अमेरिका दोबारा बगराम पर कब्ज़ा करता है, तो इसे सुरक्षित करना बेहद मुश्किल होगा. इसे इस्लामिक स्टेट और अल-कायदा जैसे आतंकी संगठनों से खतरा रहेगा. इसके अलावा, यह ईरान के उन्नत मिसाइल हमलों की चपेट में भी आ सकता है.

बगराम एयरबेस अमेरिकी सैनिकों का अफ़ग़ानिस्तान में सबसे बड़ा ठिकाना रहा है. यहां कभी बर्गर किंग और पिज़्ज़ा हट जैसे रेस्तरां और इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर अफ़ग़ान कालीन तक बेचने वाली दुकानें भी थीं. यह ठिकाना एक विशाल जेल परिसर के लिए भी कुख्यात रहा है.