पाकिस्तानी चौकी पर हमले में 20 से ज्यादा की मौत, अफगान-पाक सीजफायर पर मंडराया संकट!

Pakistan Afghanistan Clash: पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है. दोनों देशों के खींचतान में सैकड़ों बेगुनाहों की मौत हो चुकी है. पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लंबे समय से चल रहे तनाव के बीच अब एक और बड़ा हमला हुआ है, जिसने इलाके में शांति की उम्मीदों को गहरा झटका दिया है.

पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी इलाके बजौर में गुरुवार को सुरक्षा बलों के एक ठिकाने पर बड़ा हमला हुआ. इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान तालिबान यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) ने ली है. बताया जा रहा है कि हथियारबंद हमलावरों ने विस्फोटकों से भरी गाड़ी को सिक्योरिटी कैंप के मेन गेट से टकरा दिया. इसके बाद जोरदार धमाका हुआ और फिर हमलावरों ने कैंप में घुसकर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी.

मीडिया रिपोर्ट्स मुताबिक, इस हमले में पाकिस्तान के 20 से ज्यादा जवान मारे गए है. वहीं हमले में शामिल कम से कम दस हमलावर भी मारे गए. करीब 35 सुरक्षाकर्मी घायल बताए जा रहे हैं. एक पाकिस्तानी अधिकारी ने बताया कि धमाका इतना बड़ा था कि आसपास का इलाका दहल गया. बजौर शहर में मौजूद लोगों ने कहा कि विस्फोट की आवाज बीस किलोमीटर दूर बाजारों तक सुनाई पड़ी.

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हमले के बाद सामने आई तस्वीरों में सुरक्षा चौकी की कई इमारतें पूरी तरह तबाह हो गई. कई ढांचे आग में जलकर काले पड़ गए. पाकिस्तानी सेना ने इलाके की सड़कों को बंद कर दिया और पूरे परिसर को घेर लिया. यह इलाका अफगानिस्तान की पहाड़ी सीमा के पास मौजू है और लंबे समय से अशांत माना जाता रहा है.

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यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब पिछले कुछ दिनों में इसी क्षेत्र में कई हिंसक घटनाएं हो चुकी हैं. कुछ दिन पहले एक पुलिस चौकी को निशाना बनाकर गाड़ी में विस्फोट किया गया था, जिसमें एक दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए थे. वहीं एक बाजार में हुए धमाके में कम से कम नौ लोगों की जान चली गई थी. इसके अलावा बजौर के इनायत किल्ली इलाके में एक और सिक्योरिटी कैंप के भीतर मोर्टार का गोला गिरा, जिसमें तीन सुरक्षाकर्मी घायल हो गए.

पाकिस्तान लगातार आरोप लगाता रहा है कि अफगानिस्तान की जमीन पर मौजूद हथियारबंद गुट पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं. हालांकि, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार इन आरोपों को खारिज करती रही है. पाकिस्तान तालिबान और अफगान तालिबान अलग-अलग संगठन हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव ने हालात को खतरनाक और भयावह बना दिया है.

साल 2021 में अफगान तालिबान के सत्ता में आने के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में लगातार तनाव बढ़ा है. फरवरी 2026 से सीमा पर झड़पें तेज हो गईं. हालात इतने बिगड़ गए कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इसे खुली जंग तक बता दिया था. मार्च में दोनों पक्षों के बीच कुछ समय के लिए टकराव रोकने पर सहमति बनी, लेकिन बाद में फिर हिंसा शुरू हो गई. इसकी वजह से सीजफायर टूट गया.

पिछले महीने चीन की मध्यस्थता में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बातचीत हुई थी. दोनों देशों ने जंग को आगे न बढ़ाने पर सहमति जताई, लेकिन अब तक कोई औपचारिक समझौता या सीजफायर नहीं हो सका है. ऐसे में लगातार हो रहे हमले हालात को फिर से जंग की ओर ले जा सकते हैं. यह न सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए नुकसानदेह है.

यूनाइटेड नेशन ने इस हफ्ते बताया था कि साल 2026 के पहले तीन महीनों में ही सीमा पार जंग में कम से कम 372 अफगान नागरिकों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 400 लोग घायल हुए हैं. लगातार बढ़ती हिंसा ने पूरे क्षेत्र में डर और अस्थिरता का माहौल पैदा कर दिया है. वह भी ऐसे समय में जब पाकिस्तान, अमेरिका-ईरान की जंग को रोकने के लिए मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है, और खुद को एक शांतिदूत के रूप में पेश कर रहा है.

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