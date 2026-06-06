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Turkey FM Bangladesh Visit: तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान तीन दिवसीय दौरे के लिए बांग्लादेश पहुंचे हुए हैं. शनिवार (6 जून) को तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के बीच हुई बैठक में दोनों देशों ने मिलकर रक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा फैसला लिया है. दोनों देश विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच सालाना बातचीत करने पर सहमत हुए हैं. यह रक्षा सहयोग को मजबूत करने की कोशिशों का हिस्सा हो सकता है.
बैठक के दौरान, फिदान ने तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन की ओर से प्रधानमंत्री रहमान को शुभकामनाएं दीं और कहा कि उनकी यात्रा बांग्लादेश-तुर्की संबंधों को रणनीतिक स्तर पर ले जाने की दिशा में पहला कदम है. बैठक के बाद बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "इस संबंध में, दोनों पक्ष विदेश मंत्रियों के स्तर पर सालाना विदेश कार्यालय परामर्श करने पर सहमत हुए. यह भी तय किया गया कि दोनों पक्षों के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच सालाना 2+2 बातचीत होगी."
दोनों पक्ष राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने के इरादे से अपने-अपने विदेश मंत्रियों के तहत एक परामर्श तंत्र स्थापित करने पर भी सहमत हुए, जिसमें दोनों देशों के संबंधित मंत्रालय शामिल होंगे. बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई, जिसमें रोहिंग्या मुद्दे, जलवायु परिवर्तन, व्यापार और निवेश, संयुक्त उत्पादन और सहयोग, साथ ही आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई.
तुर्की पहले ही रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने में रुचि दिखा चुका है. द्विपक्षीय बातचीत के बाद बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए फिदान ने कहा, "ऐसे कई कदम हैं जो हम विभिन्न क्षेत्रों में, खासकर रक्षा उद्योग में, अपने सहयोग को बढ़ाने के लिए उठा सकते हैं। हमने अपने सम्मानित सहयोगी के साथ इन सभी मामलों की अच्छी तरह से समीक्षा की."
बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने तुर्की के विदेश मंत्री को उनकी यात्रा के लिए धन्यवाद दिया और राष्ट्रपति एर्दोगन को निकट भविष्य में अपनी सुविधानुसार बांग्लादेश आने का निमंत्रण दिया. बैठक के दौरान बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान, विदेश राज्य मंत्री शमा ओबेद और विदेश मामलों में प्रधानमंत्री के सलाहकार हुमायूं कबीर भी मौजूद थे.