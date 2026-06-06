बैठक के दौरान, फिदान ने तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन की ओर से प्रधानमंत्री रहमान को शुभकामनाएं दीं और कहा कि उनकी यात्रा बांग्लादेश-तुर्की संबंधों को रणनीतिक स्तर पर ले जाने की दिशा में पहला कदम है. बैठक के बाद बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "इस संबंध में, दोनों पक्ष विदेश मंत्रियों के स्तर पर सालाना विदेश कार्यालय परामर्श करने पर सहमत हुए. यह भी तय किया गया कि दोनों पक्षों के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच सालाना 2+2 बातचीत होगी."