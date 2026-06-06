Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Indian Muslim
  • /तुर्की-बांग्लादेश रिश्तों में नई उड़ान, रक्षा वार्ता पर बनी सहमति

तुर्की-बांग्लादेश रिश्तों में नई उड़ान, रक्षा वार्ता पर बनी सहमति

Turkey FM Bangladesh Visit: तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान की बांग्लादेश यात्रा के दौरान दोनों देशों ने रक्षा और रणनीतिक सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई. विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच नियमित वार्षिक वार्ता शुरू करने का फैसला लिया गया. बैठक में रोहिंग्या संकट, व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 06, 2026, 08:39 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 08:39 PM IST
तुर्की-बांग्लादेश रिश्तों में नई उड़ान, रक्षा वार्ता पर बनी सहमति

About the Author

Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
तुर्की-बांग्लादेश रिश्तों में नई उड़ान, रक्षा वार्ता पर बनी सहमति
Turkey FM Bangladesh Visit4 min ago
2
Israel Attack Lebanon1 hr ago
3
muslim news2 hrs ago
4
muslim news3 hrs ago
5
Rajya Sabha elections9:29 AM IST