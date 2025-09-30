Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2942369
Zee SalaamIndian Muslim

Turkey: कट्टर विरोधी एर्दोगान क्यों हुए ट्रंप के कायल? जमकर की तारीफ

Turkey President Praises Donald Trump: तुर्की के राष्ट्रपति तैयप एर्दोगान ने अमेरिकी राष्ट्रपति के प्लान की तारीफ की है. उन्होंने कहा है कि मैं ट्रंप की उन कोशिशों की सराहना करता हूं जो गाजा में खून खराबा रोकने के लिए की जा रही हैं.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 30, 2025, 04:11 PM IST

Trending Photos

Turkey: कट्टर विरोधी एर्दोगान क्यों हुए ट्रंप के कायल? जमकर की तारीफ

Turkey President Praises Donald Trump: तुर्की के राष्ट्रपति तैयप एर्दोगान ने मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाज़ा में जंग को खत्म करने की कोशिशों और नेतृत्व की सराहना की है. उनका ये बयान इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के इस प्रस्ताव पर हामी भरने के बाद आया है.

एर्दोगान ने की डोनाल्ड ट्रंप की जमकर तारीफ

वॉशिंगटन में ट्रंप और नेतन्याहू की बातचीत के बाद व्हाइट हाउस ने 20 प्वाइंटर्स का प्लान जारी कि है. इसमें तत्काल युद्धविराम, हमास के जरिए पकड़े गए बंधकों की रिहाई के बदले इजरायल की जेलों में बंद फ़िलिस्तीनी कैदियों की रिहाई, चरणबद्ध तरीके से इजरायली सेना की गाज़ा से वापसी, हमास का निरस्त्रीकरण और एक अंतरराष्ट्रीय संस्था के नेतृत्व में अस्थायी सरकार का गठन शामिल है.

मैं करता हूं ट्रंप की कोशिशों की सराहना

फिलहाल यह साफ़ नहीं है कि हमास इस समझौते को स्वीकार करेगा या नहीं. एर्दोगान ने कहा,"मैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन कोशिशों और नेतृत्व की सराहना करता हूं जो गाज़ा में खून-खराबा रोकने और सीजफायर करने की दिशा में किए जा रहे हैं."

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने यह भी कहा कि तुर्की इस प्रोसेस में योगदान देता रहेगा ताकि सभी पक्षों को स्वीकार्य, न्यायपूर्ण और स्थायी शांति स्थापित हो सके. तुर्की लंबे समय से गाज़ा पर इजरायल के हमलों का मुखर विरोध करता रहा है.

वह इसे 'नरसंहार' कहता है. तुर्की ने इजरायल के साथ सभी व्यापारिक संबंध निलंबित कर दिए हैं, नेतन्याहू और उनकी सरकार के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई की मांग की है और बार-बार टू नेशन थ्योरी का समर्थन किया है. सोमवार देर रात तुर्की के विदेश मंत्रालय के एक सूत्र ने बताया कि विदेश मंत्री हाकान फिदान ने सऊदी अरब, क़तर और जॉर्डन के विदेश मंत्रियों से फोन पर ट्रंप के प्रस्ताव पर चर्चा की थी.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Turkeyturkey newsmuslim news

Trending news

congress MP imran masood
क्या देश में चल रहा है दो विधान,MP इमरान मसूद ने हनुमान चालीसा पर सरकार से पूछा सवाल
Turkey
Turkey: कट्टर विरोधी एर्दोगान क्यों हुए ट्रंप के कायल? जमकर की तारीफ
Pakistan News
पुलवामा की तरह बलूचिस्तान में हुआ हमला, बम धमाके से खौफ में पाकिस्तान; बिछ गई लाशें
Maharashtra news
सबसे बड़ी ताकत अल्लाह, I Love Muhammad पर ओवैसी ने CM योगी को लिया आड़े हाथों
Controversy on The Taj Story Film
'The Taj Story' पर क्यों शुरू हुआ विवाद; मुस्लिम समाज का गंभीर इल्जाम
Dehradun
Dehradun: Muhammad (S.W) के खिलाफ टिप्पणी से बवाल, पुलिस ने भाजी लाठियां
Uttar Pradesh news
पैसा लेकर हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं मुस्लिम नौजवान, BJP विधायक के जहरीले बोल
gaza
PM Modi ने Trump के Gaza पीस प्लान का किया स्वागत, जमकर की तारीफ
Indonesia
Indonesia: बड़ा हादसा! इस्लामिक स्कूल की ढही इमारत, दर्जनों छात्र मलबे में दफ्न
Palestine news
अब फिलिस्तीनी कैदियों को मौत के घाट उतारेगा इजराइल; नए कानून पर मचा बवाल
;