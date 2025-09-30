Turkey: कट्टर विरोधी एर्दोगान क्यों हुए ट्रंप के कायल? जमकर की तारीफ

Turkey President Praises Donald Trump: तुर्की के राष्ट्रपति तैयप एर्दोगान ने मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाज़ा में जंग को खत्म करने की कोशिशों और नेतृत्व की सराहना की है. उनका ये बयान इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के इस प्रस्ताव पर हामी भरने के बाद आया है.

एर्दोगान ने की डोनाल्ड ट्रंप की जमकर तारीफ

वॉशिंगटन में ट्रंप और नेतन्याहू की बातचीत के बाद व्हाइट हाउस ने 20 प्वाइंटर्स का प्लान जारी कि है. इसमें तत्काल युद्धविराम, हमास के जरिए पकड़े गए बंधकों की रिहाई के बदले इजरायल की जेलों में बंद फ़िलिस्तीनी कैदियों की रिहाई, चरणबद्ध तरीके से इजरायली सेना की गाज़ा से वापसी, हमास का निरस्त्रीकरण और एक अंतरराष्ट्रीय संस्था के नेतृत्व में अस्थायी सरकार का गठन शामिल है.

मैं करता हूं ट्रंप की कोशिशों की सराहना

फिलहाल यह साफ़ नहीं है कि हमास इस समझौते को स्वीकार करेगा या नहीं. एर्दोगान ने कहा,"मैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन कोशिशों और नेतृत्व की सराहना करता हूं जो गाज़ा में खून-खराबा रोकने और सीजफायर करने की दिशा में किए जा रहे हैं."

उन्होंने यह भी कहा कि तुर्की इस प्रोसेस में योगदान देता रहेगा ताकि सभी पक्षों को स्वीकार्य, न्यायपूर्ण और स्थायी शांति स्थापित हो सके. तुर्की लंबे समय से गाज़ा पर इजरायल के हमलों का मुखर विरोध करता रहा है.

वह इसे 'नरसंहार' कहता है. तुर्की ने इजरायल के साथ सभी व्यापारिक संबंध निलंबित कर दिए हैं, नेतन्याहू और उनकी सरकार के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई की मांग की है और बार-बार टू नेशन थ्योरी का समर्थन किया है. सोमवार देर रात तुर्की के विदेश मंत्रालय के एक सूत्र ने बताया कि विदेश मंत्री हाकान फिदान ने सऊदी अरब, क़तर और जॉर्डन के विदेश मंत्रियों से फोन पर ट्रंप के प्रस्ताव पर चर्चा की थी.