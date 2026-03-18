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अल-अक्सा के लिए तुर्की की महिलाओं की पुकार, हिजाब फेंककर दिया बड़ा संदेश!

Turkish Women Protest in Al-Aqsa Mosque Support: इस्लाम के पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक मस्जिद अल-अक्सा में इजरायली फौज के जरिये मुसलमानों की इबादत पर पाबंदी लगाए जाने का दुनियाभर में विरोध देखने को मिल रहा है. तुर्की के इस्तांबुल स्थित फातिह मस्जिद में शबे कद्र की रात महिलाओं ने मस्जिद अल-अक्सा के समर्थन में हिजाब फेंककर विरोध किया. इसकी वीडियो वायरल होने के बाद लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 18, 2026, 07:37 PM IST

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तुर्की में महिलाओं का अनोखा विरोध प्रदर्शन
तुर्की में महिलाओं का अनोखा विरोध प्रदर्शन

Turkey News: तुर्की की मुस्लिम महिलाओं ने इस्लाम की सबसे धार्मिक स्थलों में से एक मस्जिद अल-अक्सा के समर्थन में अनोखा प्रदर्शन किया. इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. इसकी वजह यह है कि पहली बार फिलिस्तीन में स्थित मस्जिद अल-अक्सा में इजरायली सरकार ने हथियारों के बलबूते मुसलमानों की इबादत पर रोक लगा दी है. इसको लेकर पूरी दुनियाभर के मुसमलानों में चिंता पैदा कर दी है और वह इसके खिलाफ यहूदी सरकार का पुरजोर विरोध कर रहे हैं. 

दरअसल, तुर्की के ऐतिहासिक शहर इस्तांबुल में मौजूद फातिह मस्जिद में लैलतुल कद्र (शबे कद्र) की रात बड़ी संख्या में लोग इबादत के लिए पहुंचे थे. इसकी वजह से मस्जिद में काफी चहल पहल देखने को मिली. इस मस्जिद में पुरुष और महिला, दोनों के लिए नमाज पढ़ने का इंतजाम है. लैलतुल कद्र के दिन भी पुरुष मस्जिद के निचले हिस्से में नमाज अदा कर रहे थे, जबकि औरतें मस्जिद के ऊपरी हिस्से में नमाज अदा कर रही थीं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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नमाज खत्म होने के बाद एक अनोखा मंजर देखने को मिला. ऊपर मौजूद कुछ महिलाओं ने मस्जिद-ए-अक्सा के पिछले 17 दिनों से बंद होने के लेकर विरोध जताया. महिलाओं ने इस दौरान अपने साथ लाए हिजाब नीचे नमाज पढ़ रहे पुरुषों की ओर फेंक दिए. बताया जा रहा है कि इस कदम के जरिये महिलाएं यह संदेश देना चाहती थीं कि "मस्जिद-ए-अक्सा मुसलमानों की इज्जत है, इसकी रक्षा करें और इसके लिए कदम उठाएं." इस घटना से अनजान कई पुरुष नमाजी असहज हो गए. 

यह भी पढ़ें: जंग की आग में फीकी पड़ी ईद, इजरायल-ईरान संघर्ष से सहमा मिडिल ईस्ट

तुर्की मीडिया के मुताबिक, लैलतु कद्र की रात फातिह मस्जिद में हुए "हिजाब प्रदर्शन" कई मायनों अहम है. रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि उस दिन दोपहर के वक्त एक मशहूर इतिहासकार के जनाने की वजह से मस्जिद में भारी भीड़ देखने को मिली. इसके बाद शाम में लैलतुल कद्र की वजह से भी महिला और पुरुषों की भारी भीड़ मस्जिद में देखने को मिली. 

महिलाओं की सुविधा के लिए मस्जिद के ऊपरी हिस्से को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया था, जहां सैकड़ों महिलाएं मौजूद थीं, जबकि नीचे पुरुष नमाज अदा कर रहे थे. नमाज के बाद हुआ यह विरोध अब चर्चा का विषय बना हुआ है. इस पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कुछ इसे भावनात्मक प्रतिक्रिया मान रहे हैं, तो कुछ विरोध को अनोखा और खास बताया. नेटीजंस भारत, तुर्की समेत दुनियाभर के देशों से इजरायल के खिलाफ कार्रवाई और मस्जिद अक्सा को खोलने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग रहे हैं. 

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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