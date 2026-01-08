Advertisement
मुसलमानों के खिलाफ हदें पार की गईं- Faiz-e-Ilahi Masjid के पास कार्रवाई पर भड़के ST Hasan

ST Hasan on Muslims: समाजवादी पार्टी सीनियर लीडर एसटी हसन ने तुर्कमान गेट पर हुई कार्रवाई पर आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा है कि अतिक्रमण के नाम पर ज़ुल्म किया जा रहा है. 

Jan 08, 2026, 10:47 AM IST

ST Hasan on Muslims: समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता एस.टी. हसन ने तुर्कमान गेट स्थित फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास नगर निगम दिल्ली की ओर से चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने मुसलमानों के प्रति अपनी दुश्मनी में सारी हदें पार कर दी हैं.

ऐसे मामलों में लोगों की प्रतिक्रिया आती है सामने

एस.टी. हसन ने कहा कि जब ऐसी कार्रवाइयां धार्मिक स्थलों पर की जाती हैं, जो लोगों की आस्था और भावनाओं से जुड़ी होती हैं, तो स्वाभाविक तौर पर जनता का रिएक्शन सामने आता है. हसन ने आगे कहा,"यह सौ साल पुरानी मस्जिद है और इसके साथ दुकानें भी हैं. जब अतिक्रमण के नाम पर ज़ुल्म किया जाएगा तो लोग कब तक चुप रहेंगे? अगर ऐसी ही कार्रवाई हर जगह समान रूप से की जाती, तो लोग धैर्य रखते."

एसपी नेता ने ज़ोर देते हुए कहा कि धार्मिक स्थलों को गिराने की कार्रवाई लोगों की भावनाओं को गहराई से आहत करती है और इससे जनआक्रोश पैदा होना तय है.
उन्होंने कहा,"जब मस्जिदों, मदरसों और ऐसी दूसरी जगहों पर इस तरह की कार्रवाई की जाती है, जो लोगों की आस्था से जुड़ी हैं, तो उसका विरोध होना स्वाभाविक है. 

कब तक तोड़े जाएंगे मस्जिद और मदरसे

आखिर कब तक मस्जिदों और मदरसों को इस तरह तोड़ा जाता रहेगा? अगर कल यह फैसला लिया जाए कि दिल्ली की जामा मस्जिद को तोड़ दिया जाए तो क्या होगा? उसके स्वामित्व का भी कोई लिखित प्रमाण नहीं है, कोई नक्शा पास नहीं है. तब उसे भी अवैध बता दिया जाएगा."

हिंसा भड़काने वालों पर कार्रवाई की मांग

एस.टी. हसन ने प्रशासन पर मुसलमानों के प्रति हद से ज्यादा दुश्मनी का आरोप लगाते हुए मांग की कि हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए.
उन्होंने कहा,"मुसलमानों के खिलाफ नफरत की सारी सीमाएं पार कर दी गई हैं. जिन्होंने हिंसा भड़काई, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए. अगर कहीं अवैध अतिक्रमण हुआ है, तो उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिनकी मौजूदगी में यह सब हुआ."

हाई कोर्ट के डायरेक्शन हुई कार्रवाई
यह घटना दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद तुर्कमान गेट इलाके में फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास एमसीडी के जरिए चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान हुई. दिल्ली पुलिस के अनुसार, 7 जनवरी की तड़के यह कार्रवाई की गई थी. इससे पहले अमन कमेटी और स्थानीय लोगों के साथ कई समन्वय बैठकें की गई थीं, ताकि शांति बनी रहे और कोई अप्रिय घटना न हो.

पथराव मामले में पांच गिरफ्तार और 30 की हुई पहचान

दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस अभियान के दौरान हुए पथराव मामले में अब तक 30 लोगों की पहचान कर ली गई है. इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.
पुलिस के मुताबिक, पथराव से पहले बॉडीकैम से वीडियो रिकॉर्ड किया गया था, जब अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी. पुलिस अब बॉडीकैम फुटेज, सीसीटीवी और वायरल वीडियो के आधार पर उपद्रवियों की पहचान कर रही है. आरोपियों को पकड़ने के लिए अलग-अलग टीमों ने छापेमारी शुरू कर दी है.

सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को समन

इस मामले से जुड़े एक अन्य घटनाक्रम में दिल्ली पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को जांच में शामिल होने के लिए समन भेजने का फैसला किया है. पुलिस के मुताबिक, हिंसा से पहले मोहिबुल्लाह नदवी मौके पर मौजूद थे. वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के बार-बार अनुरोध के बावजूद वे इलाके से नहीं हटे थे.

मुसलमानों के खिलाफ हदें पार की गईं, Faiz-e-Ilahi Masjid कार्रवाई पर भड़के ST Hasan
