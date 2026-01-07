आधी रात मस्जिद के पास पहुंचे 17 बुलडोजर, सुबह होते-होते सुलग उठी पुरानी दिल्ली

Old Delhi Tension: दिल्ली में आज सुबह अधिकारी पुरानी दिल्ली इलाके में एक मस्जिद के पास कथित अवैध कब्ज़ों को हटाने पहुंचे. इससे पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हो गई. जमकर नारेबाजी और पत्थरबाजी हुई. प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा. झड़प के बाद इलाके में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है.

दरअसल, यह पूरा मामला तुर्कमान गेट इलाके का है, जहां रामलीला मैदान से सटे फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अधिकारियों ने देर रात अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया था. दिल्ली नगर निगम (MCD) के अधिकारियों के मुताबिक, यह अभियान दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के पालन में मस्जिद से सटी जमीन और आस-पास के इलाकों से अनाधिकृत ढांचों को हटाने के लिए चलाया गया था.

दिल्ली नगर निगम ने क्या कहा?

दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि जैसे ही अतिक्रमण को हटाने के लिए 10 से 17 बुलडोजर तैनात किए गए थे, जो पूरे शहर में अतिक्रमण हटाने के लिए MCD के चल रहे प्रयासों का हिस्सा था. जैसे ही तोड़फोड़ शुरू हुई, बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मस्जिद के बाहर जमा हो गए, नारे लगाने लगे और कार्रवाई का विरोध करने लगे. स्थिति जल्द ही तब बिगड़ गई जब भीड़ के कुछ सदस्यों ने कथित तौर पर पुलिस बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की और सुरक्षा कर्मियों पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने और अशांति को फैलने से रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे.

पुलिस अधिकारी ने क्या कहा?

सीनियर पुलिस अधिकारियों ने कहा कि विरोध की आशंका को देखते हुए इलाके में और उसके आसपास पर्याप्त बल तैनात किया गया था और स्थिति को तुरंत नियंत्रण में लाया गया. कोई बड़ी चोट लगने की खबर नहीं है, हालांकि एहतियात के तौर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी. साइट से संबंधित चल रही कानूनी कार्यवाही के बावजूद तोड़फोड़ जारी रही.

इससे पहले भी मस्जिद कमेटी जारी किया था नोटिस

इससे पहले मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने मस्जिद सैयद इलाही की प्रबंध समिति द्वारा दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया था, जिसमें MCD के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें मस्जिद से सटी जमीन और रामलीला मैदान में पास के कब्रिस्तान से कथित अतिक्रमण हटाने का फैसला किया गया था. हालांकि, नगर निगम के अधिकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई अनाधिकृत निर्माणों के संबंध में अदालत के निर्देशों के अनुरूप थी. स्थानीय लोगों ने इस अभियान का कड़ा विरोध किया, यह तर्क देते हुए कि तोड़फोड़ बिना पर्याप्त परामर्श के की गई थी और इसका समुदाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा. नगर निगम के अधिकारियों ने दोहराया कि यह ऑपरेशन कानूनी था और इसका उद्देश्य सार्वजनिक भूमि को वापस लेना था.

