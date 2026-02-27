दरगाह फैज इलाही हिंसा केस में 6 और आरोपियों को जमानत, कोर्ट का बड़ा फैसला

Advertisement
Zee SalaamIndian Muslimदरगाह फैज इलाही हिंसा केस में 6 और आरोपियों को जमानत, कोर्ट का बड़ा फैसला

Faiz Ilahi Dargah Case: तुर्कमान गेट पर दरगाह फैज इलाही के पास हुई हिंसा और तोड़-फोड़ के सिलसिले में गिरफ्तार छह और आरोपियों को तीस हजारी कोर्ट ने ज़मानत दे दी है. दिल्ली पुलिस ने ज़मानत अर्जी का विरोध किया था.

Feb 27, 2026, 11:27 AM IST

Turkman Gate Violence: तुर्कमान गेट पर दरगाह फैज इलाही के पास एक शादी हॉल पर कोर्ट के आदेश पर बुलडोजर चला दिया गया. इस दौरान हिंसा भड़क गई. पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में दो दर्जन से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया. 6 आरोपियों को अब कोर्ट ने ज़मानत दे दी है. जमानत पाने वाले आरोपियों में फैज, अफनान, शहजाद, इमरान, फहीम और शहजाद शामिल हैं. कोर्ट ने पहले इसी मामले में चार और आरोपियों को जमानत दी थी. दिल्ली पुलिस ने जमानत का कड़ा विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने बचाव पक्ष की दलीलें मान लीं और सभी आरोपियों को 50,000 के पर्सनल बॉन्ड पर रिहा करने का आदेश दिया.

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि एक वीडियो क्लिप में एक आरोपी लोगों को इकट्ठा होने के लिए उकसाता हुआ दिख रहा है. सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए, पुलिस ने तर्क दिया कि दंगों या भीड़ जुटाने के मामलों में हर आरोपी की साफ पहचान ज़रूरी नहीं है अगर यह साबित हो जाता है कि वे मौके पर मौजूद थे. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों की भूमिका संदिग्ध है और उन्हें राहत नहीं दी जानी चाहिए.

इस बीच बचाव पक्ष के वकीलों ने पुलिस के दावों को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि वीडियो में आवाज साफ नहीं थी और आरोपियों की पहचान पक्के तौर पर नहीं हुई है. उन्होंने यह भी तर्क दिया कि वीडियो में आरोपी हिंसा करते या भीड़ को उकसाते हुए नहीं दिखे. बचाव पक्ष के अनुसार, आरोपी अपने घरों के पास और घटनास्थल से कुछ दूरी पर अलग-अलग जगहों पर थे, जिससे उनके खिलाफ आरोपों पर शक पैदा होता है.

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने माना कि जांच अभी भी चल रही है और आरोपी की भूमिका पहली नजर में साफ तौर पर साबित नहीं हुई है. इस आधार पर कोर्ट ने उन्हें कंडीशनल बेल दे दी. कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपियों को जांच में सहयोग करना होगा और उन्हें बिना इजाजत के इलाके से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी.

यह भी पढ़ें:- ‘हिंसा पर फौरन रोक लगे’, कांग्रेस के मुस्लिम MLA की DGP से सख्त कार्रवाई की मांग

 

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

Faiz Ilahi Dargah CaseTurkman Gate ViolenceDelhi Court Bail

