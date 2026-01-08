मुस्लिम यूट्यूबर के पीछे क्यों पड़ी है दिल्ली पुलिस, मस्जिद से जुड़ा है मामला

Advertisement
Zee SalaamIndian Muslimमुस्लिम यूट्यूबर के पीछे क्यों पड़ी है दिल्ली पुलिस, मस्जिद से जुड़ा है मामला

Turkman Gate Violence Case: दिल्ली में तुर्कमान गेट घटना के बाद, पुलिस ने यूट्यूबर सलमान को ढूंढने की कोशिशें तेज कर दी हैं. उस पर सार्वजनिक शांति भंग करने की कोशिश करने और घटना के दौरान तनाव भड़काने का आरोप है. जांच जारी है और पुलिस उसे ढूंढने के लिए छापेमारी कर रही है.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 08, 2026, 11:34 AM IST

Turkman Gate Incident: दिल्ली पुलिस ने तुर्कमान गेट इलाके में पत्थरबाजी की घटना की जांच तेज कर दी है. पुलिस की कई टीमें यूट्यूबर सलमान की सक्रिय रूप से तलाश कर रही हैं, जिस पर सोशल मीडिया के ज़रिए शांति भंग करने की कोशिश करने का इल्जाम है. दिल्ली पुलिस सूत्रों ने बताया कि यूट्यूबर सलमान की तलाश तेज कर दी गई है. उसने कथित तौर पर इलाके के लोगों को इकट्ठा होने के लिए बुलाया था. जांच में यह भी पता चला है कि इलाके के कुछ प्रभावशाली लोगों ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए लोगों को इकट्ठा होने के लिए उकसाया था. उनका मकसद शांति भंग करना और प्रशासन और पुलिस के काम में बाधा डालना था.

इस बीच, पुलिस सूत्रों ने संकेत दिया है कि तुर्कमान गेट इलाके में पत्थरबाजी की घटना के सिलसिले में समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी से भी पूछताछ की जा सकती है. मोहिबुल्लाह नदवी पत्थरबाजी की घटना से पहले मौके पर मौजूद थे. दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों के कहने के बावजूद वे वहीं आसपास रहे. सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस जल्द ही एसपी सांसद को जांच में शामिल होने के लिए समन भेजेगी. इस मामले में पुलिस ने अब तक 30 लोगों की पहचान की है.

अधिकारियों ने क्या कहा?
अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, बॉडी कैमरा फुटेज और वायरल वीडियो के आधार पर 30 लोगों की पहचान की है. उन्होंने बताया कि पत्थरबाजी की घटना में शामिल 30 लोगों की पहचान करने के बाद उन्हें गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जा रही है. दिल्ली पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं.

क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि बुधवार सुबह दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीम पर पत्थरबाजी की गई थी. कथित तौर पर कुछ स्थानीय युवकों ने अफवाह फैलाई कि एक मस्जिद को गिराया जा रहा है, जिससे वहां भीड़ जमा हो गई. मौके पर तैनात पुलिस ने स्थिति को काबू में करने के लिए बल प्रयोग किया. हालांकि, पत्थरबाजी की घटना में पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए.

इनपुट-IANS

