Turkman Gate पथराव मामले में 30 संदिग्धों की पहचान, इस नेता पर गिर सकती है गाज

Delhi Turkman Gate Stone Pelting Case​: दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई के दौरान हुए पथराव मामले में दिल्ली पुलिस ने जांच तेज कर दी है. पुलिस ने CCTV फुटेज और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर अब तक 30 संदिग्धों की पहचान कर ली है.

इन सभी को हिरासत में लेने के लिए अलग-अलग पुलिस टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं. यह पथराव मंगलवार देर रात उस वक्त हुआ, जब प्रशासन अवैध ढांचे को हटाने की कार्रवाई कर रहा था और इसी दौरान हालात बिगड़ गए.

तुर्कमान गेट पर पथराव में एक्शन

पुलिस के मुताबिक, मामले में अब तक पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. गिरफ्तार किए गए लोगों के नाम मोहम्मद शाहनवाज, मोहम्मद आरिब, मोहम्मद काशिफ, मोहम्मद अदनान और मोहम्मद कैफ बताए गए हैं. पुलिस ने सभी आरोपियों को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के आवास पर पेश किया, जहां से उन्हें एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

बताया गया है कि आरोपियों की ओर से बुधवार को तिस हजारी कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की जाएगी. दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच कई स्तरों पर की जा रही है. इसके लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं.

400 से ज्यादा वीडियो आए सामने

एक टीम CCTV कैमरों की फुटेज खंगालकर पथराव में शामिल लोगों की पहचान कर रही है, जबकि दूसरी टीम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और पोस्ट की जांच में जुटी है. पुलिस अधिकारियों का दावा है कि उनके पास अब तक 400 से ज्यादा वीडियो सामने आए हैं, जिनका विश्लेषण किया जा रहा है.

बाहरी लोगों की भूमिका

शुरुआती जांच में सामने आया है कि हिंसा में सिर्फ स्थानीय लोग ही नहीं, बल्कि कुछ बाहरी लोग भी शामिल थे. पुलिस को इस मामले में एक-दो राजनीतिक व्यक्तियों की भूमिका की जानकारी भी मिली है. बताया जा रहा है कि पुलिस ने दो से तीन ऐसे लोगों की पहचान कर ली है, जिन पर हिंसा भड़काने का आरोप है.

हालांकि, जांच के मद्देनजर फिलहाल इनके नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद सभी दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगीय

सपा सांसद पर क्या गिरेगी गाज?

इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी की मौजूदगी को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं. पुलिस ने इस पहलू पर भी जांच शुरू कर दी है. पुलिस के मुताबिक, यदि जांच में कोई ठोस तथ्य सामने आता है तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. पुलिस के पास ऐसे वीडियो मौजूद हैं, जिनमें देखा गया है कि पथराव शुरू होने से पहले रात करीब बारह बजे सांसद मोहिबुल्लाह नदवी मौके पर पहुंचे थे. वहीं, सांसद नदवी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि वे लोगों के बुलाने पर वहां गए थे और पथराव की घटना से उनका कोई संबंध नहीं है.