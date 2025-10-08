Advertisement
इस मुस्लिम TV एक्ट्रेस ने कृष पाठक से की शादी, सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कर किया ऐलान

Actress Sara Khan Marriage News: अभिनेत्री सारा खान ने अपने बॉयफ्रेंड कृष पाठक के साथ कोर्ट मैरिज कर ली है. इस बात का ऐलान उन्होंने सोशल मीडिया पर किया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Oct 08, 2025, 03:31 PM IST

इस मुस्लिम TV एक्ट्रेस ने कृष पाठक से की शादी, सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कर किया ऐलान

Actress Sara Khan Marriage News: टेलीविजन की लोकप्रिय अभिनेत्री सारा खान ने सोमवार (6 अक्टूबर) को अपने बॉयफ्रेंड कृष पाठक से कोर्ट मैरिज कर ली है. सारा खान की यह दूसरी शादी है. उन्होंने इस मौके पर शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपने फैंस के साथ खुशी साझा की. कोर्ट मैरिज के बाद विवाहित जोड़े ने 5 दिसंबर को भव्य शादी समारोह मनाने की भी घोषणा की है. सारा खान के पति कृष पाठक ने बताया कि उनकी कोर्ट मैरिज एक निजी प्रोग्राम था, लेकिन शादी समारोह में वह खूब धमाल करना चाहते हैं.

सारा खान ने टीवी शो 'बिदाई' से अपने ऐक्टिंग करियर की शुरुआत की थी और बाद में 'बिग बॉस 4' में भी हिस्सा लिया था. उनकी पहली शादी अभिनेता अली मर्चेंट से हुई थी, लेकिन वह ज्यादा दिनों तक नहीं चली. इसके बाद सारा खान और टेलीविजन एक्टर कृष पाठक के बीच मोहब्बत हुई. अब दोनों ने शादी कर ली है. बता दें कि सारा खान के पति कृष पाठक मशहूर अभिनेता सुनील लहरी के बेटे हैं. 

अभिनेता सुनील लहरी रामानंद सागर के 'रामायण' में लक्ष्मण का किरदार निभा चुके हैं. कृष पाठक ने कई टीवी शोज में काम किया है और अब वह एक सफल अभिनेता और निर्माता के रूप में जाने जाते हैं.

कोर्ट मैरिज की तस्वीरें पोस्ट करते हुए सारा खान ने सोशल मीडिया पर लिखा "एक साथ सीलबंद. दो विश्वास, एक कहानी और बेपनाह प्यार. 'कुबूल है' से 'सात फेरे तक', ये कस्में वादें दिसंबर तक का इंतजार कर रही हैं. दो दिल, दो कल्चर और हमेशा एक साथ. हमारी प्रेम कहानी एक ऐसे मिलन का निर्माण कर रही है, जहां आस्थाएं आपस में मिलती हैं, बिखरती नहीं हैं. क्योंकि जब प्रेम ही विषय होता है, तो बाकी सब एक खूबसूरत उपकथा बन जाता है. तो हमें अपना आशीर्वाद दें क्योंकि यह मिलन सभी के लिए है."

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Sara Khan Krish Pathak Court Marriageactress Sara Khan Marriage NewsToday News

