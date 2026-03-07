कब्रों को तोड़ा, पेट्रोल डालकर लगाई आग; शिकायत के बाद भी पुलिस ने नहीं लिया एक्शन

Delhi News: हाल ही में दिल्ली के वजीराबाद इलाके में ऐतिहासिक नौगजा पीर कब्रिस्तान में बेअदबी की एक गंभीर घटना हुई. जहां दो आरोपी कब्रिस्तान में घुसकर कब्रों को तोड़ा और लाश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की. साथ ही कब्रों पर पेट्रोल डालकर आग लगाई और घटना की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने स्थानीय पुलिस के सीनियर अधिकारियों से संपर्क किया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार करने का भरोसा दिया था. लेकिन, तीन दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक आरोपियों की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं. वे न सिर्फ खुलेआम घूम रहे हैं बल्कि विवादित बयान भी दे रहे हैं.

आरोपियों में से एक ने फिर से एक वीडियो जारी किया है जिसमें वह मुस्लिम समुदाय का अपमान कर रहा है और पुलिस को चुनौती दे रहा है. वीडियो जारी करने वाले आरोपी का नाम आकाश पंडित बताया जा रहा है. स्थानीय लोगों में यह धारणा बन रही है कि पुलिस, जो आमतौर पर तुरंत कार्रवाई करती है, इस मामले में बेबस दिख रही है.

बता दें कि इस कब्रिस्तान में एक दरगाह है, जहां मुस्लिम समुदाय से ज्यादा हिंदू समुदाय के लोग जाते हैं. स्थानीय लोगों ने कहा कि कुछ सांप्रदायिक हिंदुत्वादी लोगों को हिंदू-मुस्लिम एकता और भाईचारा पसंद नहीं आया, इसलिए वे इस जगह को निशाना बनाकर दिल्ली का माहौल खराब करना चाहते हैं.

इससे पहले कब्रिस्तान की केयरटेकर महफूज खान ने बताया था कि कब्रिस्तान के अंदर कुछ असामाजिक तत्वों ने कब्रों को भारी नुकसान पहुंचाया और कब्र के अंदर दफन लाशों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिसकी सूचना पुलिस को भी दी गई है. उन्होंने बताया कि यह कब्रिस्तान वक्फ बोर्ड की अंडर आता है.