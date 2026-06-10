Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Indian Muslim
  • /ईरान को चंदा देने के आरोप में सऊदी में गिरफ्तार हुए अमरोहा के दो भाई, परिवार ने PM मोदी से लगाई गुहार

ईरान को चंदा देने के आरोप में सऊदी में गिरफ्तार हुए अमरोहा के दो भाई, परिवार ने PM मोदी से लगाई गुहार

Amroha News: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के दो सगे भाइयों को सऊदी अरब में हिरासत में लिया गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों पर ईरान को चंदा भेजने का आरोप लगाया गया है. परिवार का कहना है कि उन्हें तीन महीने पहले सऊदी पुलिस अपने साथ ले गई थी और तब से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है. परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्रालय से मदद की अपील की है.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 10, 2026, 10:58 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 10:58 AM IST
ईरान को चंदा देने के आरोप में सऊदी में गिरफ्तार हुए अमरोहा के दो भाई, परिवार ने PM मोदी से लगाई गुहार

About the Author

Tauseef Alam

Tauseef Alam

मौजूदा वक्त में Zee Media में Sub Editor के पद पर कार्यरत हैं. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ईरान को चंदा देने के आरोप में सऊदी में गिरफ्तार हुए अमरोहा के दो भाई
UP News6 min ago
2
yogi adityanath on love jihad38 min ago
3
Afghanistan Pakistan conflict53 min ago
4
us iran conflict1 hr ago
5
Salim Vastavik News1 hr ago