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Amroha News: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के नौगावां सादात कस्बे के दो सगे भाइयों को सऊदी अरब में हिरासत में लिए जाने के बाद उनके माता-पिता ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है. परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्रालय से अपने बेटों मोहम्मद जफर और मोहम्मद राहिब की सुरक्षित रिहाई और वतन वापसी की अपील की है. परिजनों के मुताबिक, बड़ा बेटा मोहम्मद जफर पिछले दो सालों से सऊदी अरब में प्लंबर का काम कर रहा था. वह दूसरी बार रोजगार के सिलसिले में वहां गया था. करीब एक साल पहले उसका छोटा भाई मोहम्मद राहिब भी उसके साथ काम करने के लिए सऊदी अरब पहुंचा था. परिवार का कहना है कि दोनों भाई मेहनत-मजदूरी करके घर का खर्च चला रहे थे और उसी कमाई से परिवार का गुजारा हो रहा था.
करीब तीन महीने पहले सऊदी पुलिस दोनों भाइयों को अपने साथ ले गई. दावा किया जा रहा है कि अमरोहा के रहने वाले मोहम्मद रहीब और मोहम्मद जफर सऊदी अरब के दम्माम शहर में काम कर रहे थे. बताया जाता है कि मार्च में जफर ने रहीब के मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके भारत में ईरानी दूतावास को 200 रियाल यानी करीब 5 हजार की आर्थिक मदद भेजी थी. इसके बाद सऊदी सुरक्षा एजेंसियों ने दोनों भाइयों को हिरासत में ले लिया था. परिवार के लोगों ने दावा किया है कि मोहम्मद राहीब को 27 मार्च को और मोहम्मद ज़फ़र को 30 मार्च को गिरफ़्तार किया गया था. सऊदी जेल में बंद मोहम्मद जफर और मोहम्मद राहिब की मां फरजाना और पिता हसन अब्बास ने अपना दर्द बयां किया. फरजाना ने बताया कि उनके पति भी पहले सऊदी अरब में काम करते थे, लेकिन लगभग सात साल पहले वहां एक दुर्घटना में उनके सिर में गंभीर चोट लग गई थी. ऑपरेशन के बाद उनकी हालत बिगड़ गई और अब वे पैरालाइज होकर बिस्तर पर हैं.
भारत में है मां परेशान
परिवार की पूरी जिम्मेदारी अब मां फरजाना के ऊपर है. वह अपने बीमार पति की देखभाल भी कर रही हैं और घर का संघर्ष भी संभाल रही हैं. परिवार का कहना है कि दोनों बेटों की कमाई ही घर का एकमात्र सहारा थी. उनकी गिरफ्तारी के बाद घर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई है और परिवार गंभीर संकट से गुजर रहा है. मां फरजाना ने भावुक होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री से अपील की है कि उनके बेटों के बारे में जानकारी जुटाई जाए और उन्हें जल्द से जल्द रिहा कर भारत वापस लाया जाए. उन्होंने कहा कि उन्हें अपने बेटों की सलामती की चिंता सताए जा रही है और पूरा परिवार हर दिन उनकी वापसी का इंतजार कर रहा है.