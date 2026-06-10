करीब तीन महीने पहले सऊदी पुलिस दोनों भाइयों को अपने साथ ले गई. दावा किया जा रहा है कि अमरोहा के रहने वाले मोहम्मद रहीब और मोहम्मद जफर सऊदी अरब के दम्माम शहर में काम कर रहे थे. बताया जाता है कि मार्च में जफर ने रहीब के मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके भारत में ईरानी दूतावास को 200 रियाल यानी करीब 5 हजार की आर्थिक मदद भेजी थी. इसके बाद सऊदी सुरक्षा एजेंसियों ने दोनों भाइयों को हिरासत में ले लिया था. परिवार के लोगों ने दावा किया है कि मोहम्मद राहीब को 27 मार्च को और मोहम्मद ज़फ़र को 30 मार्च को गिरफ़्तार किया गया था. सऊदी जेल में बंद मोहम्मद जफर और मोहम्मद राहिब की मां फरजाना और पिता हसन अब्बास ने अपना दर्द बयां किया. फरजाना ने बताया कि उनके पति भी पहले सऊदी अरब में काम करते थे, लेकिन लगभग सात साल पहले वहां एक दुर्घटना में उनके सिर में गंभीर चोट लग गई थी. ऑपरेशन के बाद उनकी हालत बिगड़ गई और अब वे पैरालाइज होकर बिस्तर पर हैं.