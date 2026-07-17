/दो दिन पहले ईदगाह, आज तोड़ा गया मज़ार और इमामबाड़ा; मस्जिद पर खतरा!

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नई दिल्ली: तीन दिन पहले उत्तर परदेश के संभल जिले के असमोली में मढ़न की ईदगाह पर बुलडोजर एक्शन के बाद जिला प्रशासन ने एक और मुबैयना गैर कानूनी मज़ार और इमामबाड़े का पर बुलडोजर चलाकर उसे गिरा दिया है. ये कार्रवाई मुकर्रबपुर में सरकारी बंजर जमीन पर कथित तौर पर अवैध कब्जा कर बनाए गए इमामबाड़ा और मजार के खिलाफ की गई है. तहसील प्रशासन ने इन गैर-कानूनी तामीर पर बुलडोजर चलाकर साढ़े 4 बीघा सरकारी बंजर जमीन को कब्जा मुक्त कराने के दावा किया है.सरकार ने कहा है कि अवैध कब्ज़े से मुक्त कराई गई 4 बीघा जमीन भूमिहीन गरीब ग्रामीणों को दी जाएगी.
शुक्रवार को इस कार्रवाई के पहले गांव में भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात किया गया था. हालांकि, इस कार्रवाई का किसी ने कोई विरोध नहीं किया.
गौरतलब है कि इससे पहले मंगलवार को ही संभल में मुबैयाना तौर पर सरकारी ज़मीन को कब्जा कर बनाएं गए एक ईदगाह को राजस्व विभाग की टीम ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया था. ये ईदगाह संभल तहसील के थाना असमोली इलाके के मढ़न गांव में असमोली-लोधीपुर सड़क के किनारे की एक कब्रिस्तान पर बना था. इस कार्रवाई के बाद गाँव के लोग काफी मायूस थे. यहाँ तक कि कुछ बुजुर्गों को रोते-बिलखते हुए भी देख गया था.
इसके अलावा, शुक्रवार को सहारनपुर की एक मस्जिद भी चर्चाओं में रही। सिटी मजिस्ट्रेट कुलदीप सिंह की अदालत ने बजरंग दल के एक पूर्व क्षेत्रीय समन्वयक विकास त्यागी की शिकायत पर,ज़िला मजिस्ट्रेट ऑफिस कैंपस में बनी एक कथित अवैध मस्जिद को गिराने का हुक्म दिया है. इसमें ख़ास बात ये है कि सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्ज़े और उसके गलत इस्तेमाल के लिए कब्ज़ा करने वाले पर लगभग 6.41 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
अपनी शिकायत में विकास त्यागी ने इलजाम लगाया कि यह मस्जिद ज़िला मजिस्ट्रेट ऑफिस कैंपस के अंदर गैर- कानूनी तरीके से बनाई गई थी, जबकि यह कैंपस संवेदनशील और गोपनीय प्रशासनिक कार्यों के लिए एक हाई-सिक्योरिटी ज़ोन की अहमियत रखता है. त्यागी का इलज़ाम है कि इस जगह का इस्तेमाल धार्मिक गतिविधियों के साथ-साथ कमर्शियल कामों के लिए भी किया जा रहा है. मस्जिद के पास एक पोस्ट ऑफिस चल रहा था और कई कमरे बाहरी लोगों को किराए पर दिए गए थे, जिनका मासिक किराया मस्जिद कमेटी वसूलती है.