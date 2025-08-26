बानू मुश्ताक करेंगी दशहरा उत्सव का उद्घाटन; कट्टरवादी लोगों ने मज़हब पर उठाया सवाल; FIR दर्ज

Karnataka News: भारत में मुस्लिमों को उनकी धार्मिक पहचान की वजह से शारीरिक हिंसा झेलनी पड़ती है. इसके अलावा मुस्लिम बुद्धिजीवियों को भी धार्मिक पहचान की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है और उन पर इस्लामोफोबिक टिप्पणी की जाती है. इसी तरह की घटना बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका बानू मुश्ताक के साथ हुई, जिसके बाद मुल्जिमों के खिलाफ दो मुकदमें दर्ज किए गए.

दरअसल, बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका बानू मुश्ताक के खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से इस्लामोफोबिक टिप्पणियों की बाढ़ आ गई. इस टिप्पणियों में धार्मिक पहचान की वजह से बानू मुश्ताक को निशाना बनाया जा रहा था. बीते 23 अगस्त मुल्जिमों के खिलाफ कर्नाटक में दो मुकदमें दर्ज किए गए.

लेखिका बानू मुश्ताक को आगामी मैसूर दशहरा उत्सव का उद्घाटन करने के लिए दावत दी गई थी. इस फैसले पर विवाद खड़ा हो गया और कुछ कट्टरवादी लोग इस फैसले को हिंदू धर्म का अपमान बताने लगे. पहली एफआईआर जगदीश उडुपा के एक फेसबुक पोस्ट के लिए दर्ज की गई. इस पोस्ट में लिखा गया था कि मुस्लिम लेखिका को हिंदू त्योहार में दावत देना, हिंदू धर्म का अपमान है. इस पोस्ट में यह भी कहा गया था कि यह फैसला सिर्फ एक धर्म को खुश करने के लिए लिया गया है.

वहीं, दूसरी एफआईआर एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट के लिए दर्ज की गई. इस पोस्ट में सवाल उठाते हुए लिखा गया था कि जो व्यक्ति "सनातन हिंदू संस्कृति को स्वीकार नहीं करता" उसे त्योहार की अध्यक्षता क्यों करनी चाहिए. साथ ही इस पोस्ट में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर हिंदू विरोधी होने का इल्जाम लगाया गया. दोनों

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सरकार के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि लेखिका बानू मुश्ताक एक प्रगतिशील विचारक हैं, जिनकी रैथा संघ और कन्नड़ चालुवली आंदोलनों में सक्रियता की विरासत रही है. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आगे कहा कि ऐसी महिला ही दशहरा का उद्घाटन करने की सबसे योग्य हैं.