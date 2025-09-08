अंधाधुंध फायरिंग से इजरायल में मचा कोहराम, 4 यहूदी नागरिकों की मौत, 20 घायल
अंधाधुंध फायरिंग से इजरायल में मचा कोहराम, 4 यहूदी नागरिकों की मौत, 20 घायल

Israel News: कब्जे वाले शहर यरुशलम में दो बंदूकधारियों ने अंधाधुन फायरिंग की, जिसमें 20 लोग घायल हो गए हैं. इजारयली सुरक्षा बलों का कहना है कि इस गोलीबारी में चार लोगों की मौत भी हुई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 08, 2025, 03:04 PM IST

अंधाधुंध फायरिंग से इजरायल में मचा कोहराम, 4 यहूदी नागरिकों की मौत, 20 घायल

Israel News: इजरायल द्वारा अवैध तरीके से कब्जा किए गए यरुशलम शहर में इजरायली नागरिकों पर दो बंदूकधारियों ने खौफनाक हमला किया, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 20 लोग घायल हैं.

दरअसल, पश्चिमी यरुशलम में बसाए गए अवैध बस्तियों के पास आज (8 सितंबर) को दो बंदूकधारियों ने अचानक से गोलीबारी शुरू कर दी. इस दौरान पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. इस घटना के बाद इजरायली सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और पश्चिमी यरुशलम की ओर जाने वाली सड़कों को ब्लॉक कर दिया है. वहीं, इजरायल की एंबुलेंस सेना मौके पर पहुंच गई है और घायलों को अस्पताल ले जा रही है. 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 20 इजरायली नागरिक घायल हैं, जिनमें से 6 की हालत बेहद गंभीर है. इजरायल के कट्टरपंथी नेता और वहां के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामार बेन-ग्वीर घटना स्थल पर पहुंच रहे हैं. पश्चिमी यरुशलम की कुछ अवैध इजरायली बस्तियां अगले आदेश तक बंद रहेगी. 

इजराइली अधिकारी ने गोलीबारी में चार लोगों की मौत की पुष्टि की है. इजरायली मीडिया में चार यहूदी नागरिकों की मौत की खबर की पुष्टि की है. साथ ही मारे गए लोगों की पहचान के लिए उनके फोटो भी जारी की है. हालांकि अभी तक इस मामले पर विस्तृत जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है. 

इजरायल के आंतरिक एजेंसी शिन बेट ने अपनी प्रायमरी रिपोर्ट में कहा है कि दो अपराधी पूर्वी यरुशलम के थे और वे एक बस में सवार हुए और फिर गोलीबारी शुरू कर दी. इजरायल की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी शिन बेट इजरायल की सुक्षा बलों और पुलिस के साथ मिलकर इस घटना की जांच शुरू कर दी है.  इस मामले में जानकारी जुटाई जा रही है.

हालांकि अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि हमलावर किस संगठन से जुड़े थे और उनका मकसद क्या था? क्या वह सिर्फ आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाना चहते थे या उनका मकसद कुछ और था?

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

israel newsOccupied Jerusalem CityFiring Jerusalem Citymuslim newsToday News

