/भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन की टीम में दो मुस्लिम चेहरे; क्या हैं इसके सन्देश ?

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नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने सोमवार को अपनी पार्टी की नई टीम का ऐलान किया है. इस टीम में कई नए चेहरों को जगह दी गई है. ख़ास बात ये है कि इस नई टीम में दो मुस्लिम चेहरों को भी शामिल किया गया है. इनमें प्रोफेसर तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई, जबकि कुंवर बासित अली को अल्पसंख्यक मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है. बासित इससे पहले उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष थे. वहीं, तारिक़ मंसूर का ये दूसरा कार्यकाल होगा. उन्हें पहली बार 2023 में जेपी नड्डा की टीम में भाजपा का उपाध्यक्ष पद दिया गया था. प्रोफेसर तारिक मंसूर इस वक़्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में मनोनीत सदस्य भी हैं. इनके अलावा उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में दानिश आज़ाद अंसारी भी अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ और हज विभाग के राज्य मंत्री हैं. वे योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल के मंत्रिमंडल में एकमात्र मुस्लिम मंत्री हैं.
ख़ास बात ये है कि भाजपा की नई टीम में अभी जिन दो चेहरों को शामिल किया गया है, वो दोनों उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं. प्रोफेसर तारिक मंसूर अलीगढ़ से हैं, जबकि कुंवर बासित अली मेरठ से ताल्लुक रखते हैं.
पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर चुने गए प्रोफेसर तारिक मंसूर अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाईस चांसलर रह चुके हैं. उनका कार्यकाल 2017 से 2023 के बीच था. प्रोफेसर तारिक मंसूर पेशे से एक डॉक्टर हैं. वो अलीगढ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में लम्बे अरसे तक सर्जरी विभाग के HOD रहे हैं.
प्रोफेसर तारिक मंसूर में ख़ास बात ये है कि वो पसमांदा मुस्लिम, कुरैशी सामाज से आते हैं. भाजपा उन्हें पसमांदा मुस्लिमों के बौद्धिक चेहरे के तौर देखती है. वो लगातार मुस्लिम समाज में शिक्षा, सुधार और राष्ट्रीय एकता की बात करते रहे हैं. वहीँ, कुंवर बासित अली पसमांदा समाज से तो नहीं आते हैं, लेकिन वो लगातार पसमांदा मुस्लिम समाज के हितों के लिए मुखर रहते हैं. इसलिए भाजपा इन दोनों नेताओं में पार्टी के लिए पोटेंसियल देख रही है. पसमांदा समाज तक भाजपा की पहुँच बनाने में दोनों नेताओं पर पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है.
भाजपा पहले से ही घोषित तौर पर मुस्लिम समाज में असराफ के बजाय पसमांदा तबके पर अपनी पकड़ बनाने की जुगत में लगी हुई है. इस बिना पर पसमांदा मुसलमान पार्टी से जुड़ भी रहे हैं. पसमांदा मुसलमानों की सभी सेक्युलर पार्टियों से शिकायत रही है कि कांग्रेस, सपा, राजद या अन्य सेक्युलर पार्टियां सिर्फ असराफ मुसलमानों को अपनी पार्टियों में जगह देती हैं. पार्टी में ओहदा उन्हें देती है, जबकि वोट पसमांदा मुसलमानों के ज्यादा होते हैं. पसमांदा मुसलमान लंबे अरसे से इस हक़्तल्फी के लिए आवाज़ बुलंद करते रहे हैं, जिसकी नब्ज़ भाजपा ने पड़ ली है.
चार साल पहले 2-3 जुलाई 2022 में हैदराबाद में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर पार्टी नेताओं से पसमांदा मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने की अपील की थी. मोदी ने खासकर पार्टी की उत्तर प्रदेश की यूनिट से कहा था कि प्रदेश में पसमांदा मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है. पार्टी नेता उन तक अपनी पहुँच बढ़ाएँ और पार्टी से उन्हें जोड़ें.
सरकार मानती है कि पिछले 10 सालों में भाजपा सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका सर्वाधिक लाभ पसमांदा मुसलमानों को मिला है. इसके अलावा भाजपा सरकार के इंस्टेंट तीन तलाक पर बैन और वक्फ बोर्ड में सुधार का सबसे ज्यादा फायदा पसमांदा मुसलमानों को मिला है, या भविष्य में मिलने की संभावना है. इसलिए पसमांदा मुसलमान खुद भाजपा से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अपना भविष्य भाजपा में ही दिख रहा है. भाजपा भी सेक्युलर दलों से पसमांदा वोट बैंक हडपने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है. भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी सार्वजनिक मंच से कह चुके हैं कि भाजपा आने वाले दिनों में असराफ और पसमांदा मुसलमानों के बीच की खाई को और चौड़ी करने की कोशिश कर रही है, ताकि पसमांदा वोट बैंक को सेक्युलर दलों से तोड़ कर भजापा की तरफ मोड़ा जा सके.
आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने दानिश अंसारी के अलावा प्रोफेसर तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कुंवर बासित अली को अल्पसंख्यक मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर राज्य के पसमांदा मुस्लिम वोट में सेंध लगाने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है. भाजपा नेतृतव भले ही मुस्लिम वोट के बहिष्कार और हिन्दू वोटों के ध्रुवीकरण की रणनीति पर काम करती रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में राम मंदिर चंदा चोरी से हिन्दू वोटर्स के बीच भाजपा के लिए पैदा हुए आक्रोश के बाद राज्य में आसन्न विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए मुस्लिम वोटों की सिरे से उपेक्षा करना घाटे का सौदा साबित हो सकता है. इसलिए पार्टी वक्फ संसोधन कानून को पसमांदा वोट बैंक के लाभ में बदलने के लिए पूरी कोशिश करेगी. वो दिन लद चुके हैं, जब मुस्लिम वोटों पर सेक्युलर पार्टियाँ अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझती थी, और मुसलमान उनकी मजबूरी थे. आने वाले चुनाव में किसी भी पार्टी को एकमुश्त मुस्लिम वोट मिलना अब संभव नहीं होगा, मुस्लिम वोट कई सांचों में बिखर जाएगा.