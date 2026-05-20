शक्ति नहर में मौत से मुकाबला: शोएब और मुकर्रम ने बचाई दो मासूम ज़िंदगियां; पुलिस का इनाम

Uttarakhand News: उत्तराखंड के विकासनगर की शक्ति नहर में उफनती लहरों के एक माँ ने अपनी दो बच्चियों को फेंक दिया, जिसके बाद खुद भी छलांग लगा दी. लेकिन दो जांबाज मुस्लिम युवकों ने खुद की जान दांव पर लगाकर दोनों बच्चियों की जान बचाई. यह घटना बीते 16 मई की है, जिसका वीडियो अब सामने आया है. रेस्क्यू करने के दौरान का वीडियो देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे. हालांकि माँ 'किरण चंदेल' की जान नहीं बचाई जा सकी.

उफनती लहरों के बीच सोहेब और मुकर्रम नाम के दो मुस्लिम युवकों ने मौत को मात देकर दो बच्चियों की जान बचाई. लोग इस काम के लिए दोनों मुस्लिम युवकों की तारीफ कर रहे हैं और इंसानियत की मिसाल दे रहे हैं, क्योंकि दो मुस्लिम युवकों ने जिन दो फूल जैसी मासूम बच्चियों की जान बचाई है, वे हिंदू धर्म से है. वहीं, देहरादून एसपी ग्रामीण ने दोनों युवकों को दफ्तर बुलाकर सम्मानित किया हैं.

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दरअसल, बीते 16 मई की शाम एक महिला ने अपनी दो मासूम बच्चियों के साथ शक्ति नहर में छलांग लगा दी थी. लेकिन सोहेब और मुकर्रम नाम के दो युवकों ने महिला को नहर में छलांग लगाते देख लिया, जिसके बाद दोनों ने बिना समय गंवाए महिला और बच्चियों की जान बचाने के लिए नहर में छलांग लगा दी. दोनों युवकों ने अपनी जान को दांव पर लगाकर दोनों बच्चियों को नहर से बाहर निकाला और उनकी जान बचाई.

बच्चियों को नहर से बाहर निकालने के बाद सोहेब ने उन्हें सीने से चिपकाया और बिना एक सेकंड गंवाए अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ा. इन दोनों की जांबाजी से दोनों बच्चियों की जान तो बच गई, लेकिन अपनी बच्चियों के साथ कूदने वाली मां किरण चंदेल तेज बहाव में बह गई थीं. हादसे में इन बच्चीयों की मां किरण की मौत हो गई.

इस हादसे के बाद अगले दिन यानी 17 मई को SDRF की टीम ने ढकरानी पावर हाउस के पास से किरण चंदेल का शव बरामद कर जिला पुलिस को सौंप दिया है. वहीं, अपनी जान की परवाह न कर दोनों मासूमों की जान बचाने वाले जांबाज सोहेब और मुकर्रम के इस अदम्य साहस को देखते हुए देहरादून एसपी ग्रामीण ने दोनों को दफ्तर बुलाकर सम्मानित किया है. यह घटना साबित करता है कि इंसानियत आज भी जिंदा है.