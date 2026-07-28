Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Indian Muslim
  • /गोवा में उमर खालिद-शरजील इमाम के समर्थन में तख्ती दिखाने पर दो नौजवान गिरफ्तार; जानें पूरी डिटेल

गोवा में उमर खालिद-शरजील इमाम के समर्थन में तख्ती दिखाने पर दो नौजवान गिरफ्तार; जानें पूरी डिटेल

Goa Protest Arrest: गोवा के पणजी में NEET पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान उमर खालिद और शरजील इमाम के समर्थन में प्लेकार्ड दिखाने के आरोप में दो युवकों को गिरफ़्तार किया गया. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पुलिस की कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि ऐसी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

Edited ByTauseef Alam
Published: Jul 28, 2026, 09:56 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 09:56 AM IST
गोवा में उमर खालिद-शरजील इमाम के समर्थन में तख्ती दिखाने पर दो नौजवान गिरफ्तार; जानें पूरी डिटेल

About the Author

Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
शादी की खुशियां पलभर में मातम में बदलीं, सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 मुस्लिम
ghazipur news1 hr ago
2
Netanyahu Meets Donald Trump1 hr ago
3
Allahabad High Court on Jauhar University1 hr ago
4
muslim news2 hrs ago
5
middle east newsJul 27