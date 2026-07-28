/गोवा में उमर खालिद-शरजील इमाम के समर्थन में तख्ती दिखाने पर दो नौजवान गिरफ्तार; जानें पूरी डिटेल

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Goa Protest Arrest: NEET पेपर लीक को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ देशभर में विरोध-प्रदर्शन हो रहे थे. इस कड़ी में गोवा की राजधानी पणजी में पुलिस ने उमर खालिद और शरजील इमाम के समर्थन में प्लेकार्ड दिखाने के आरोप में दो युवकों को गिरफ्तार किया. इस बीच दानिश नाम के एक युवक ने उमर खालिद और शरजील इमाम के समर्थन में एक तख्ती पकड़ी हुई थी. जब रिपोर्टरों ने उससे पूछा, तो उसने कहा कि वह दोनों कार्यकर्ताओं की जेल से रिहाई का समर्थन करता है.
पुलिस के मुताबिक, मौके पर मौजूद एक सीनियर अधिकारी ने दानिश को तब हिरासत में लिया जब उसने कथित तौर पर अपनी पहचान बताने से इनकार कर दिया. दानिश की गिरफ्तारी के बाद प्रदर्शनकारियों ने उसकी रिहाई की मांग करते हुए पुलिस हेडक्वार्टर तक मार्च किया. विरोध प्रदर्शन के दौरान, पुलिस ने एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पुलिस कार्रवाई का समर्थन किया है. उन्होंने कहा, "राज्य में ऐसी गतिविधियों का समर्थन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा."
उमर खालिद और शरजील इमाम का समर्थन करना पड़ा भारी
दलवी को भी हिरासत में लिया गया. पुलिस का आरोप है कि उसने उमर खालिद और शरजील इमाम और मीडिया का भी समर्थन किया. उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों युवकों ने एक एंटी-नेशनल का सपोर्ट किया था. इस बीच सोशल मीडिया पर भी इन गिरफ्तारियों की बुराई हुई. कई यूज़र्स ने सवाल उठाया कि क्या उमर खालिद या शरजील इमाम जैसे जेल में बंद एक्टिविस्ट्स का सपोर्ट करना अपने आप में एक क्रिमिनल ऑफेंस हो सकता है.
CM ने क्या कहा?
इस बीच, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने रविवार को कहा कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल या ऐसी गतिविधियों का समर्थन करने वाले लोगों को राज्य में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. यह बयान ऐसे समय में आया है जब पुलिस ने दो विरोध प्रदर्शनों के आयोजकों से पूछताछ की, जहां कथित तौर पर उमर खालिद की रिहाई की मांग वाले पोस्टर दिखाए गए थे. पुलिस ने NGO आज़ाद की प्रमुख अमरीन शेख से पूछताछ की, जिनके संगठन ने शुक्रवार को मैसा और शनिवार को पंछी में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए थे. विरोध प्रदर्शनों में NET परीक्षा में अनियमितताओं और पेपर लीक को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई थी.
पुलिस अधिकारी ने क्या कहा?
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. दूसरी ओर, BJYM नेताओं ने पणजी पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और इन युवकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. BJYM गोवा के अध्यक्ष तुषार केलकर ने मांग की कि पुलिस उनके खिलाफ गैर-जमानती प्रावधानों के तहत रिपोर्ट दर्ज करे.