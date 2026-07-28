/गोवा में उमर खालिद-शरजील इमाम के समर्थन में तख्ती दिखाने पर दो नौजवान गिरफ्तार; जानें पूरी डिटेल

CM ने क्या कहा?

इस बीच, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने रविवार को कहा कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल या ऐसी गतिविधियों का समर्थन करने वाले लोगों को राज्य में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. यह बयान ऐसे समय में आया है जब पुलिस ने दो विरोध प्रदर्शनों के आयोजकों से पूछताछ की, जहां कथित तौर पर उमर खालिद की रिहाई की मांग वाले पोस्टर दिखाए गए थे. पुलिस ने NGO आज़ाद की प्रमुख अमरीन शेख से पूछताछ की, जिनके संगठन ने शुक्रवार को मैसा और शनिवार को पंछी में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए थे. विरोध प्रदर्शनों में NET परीक्षा में अनियमितताओं और पेपर लीक को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई थी.