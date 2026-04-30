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UAE का OPEC से बाहर होना बना गेमचेंजर, भारत में बह सकती है ईंधन की गंगा!

UAE withdrawn from OPEC Organization: संयुक्त अरब अमीरात के OPEC और OPEC प्लस से अलग होने के फैसले से वैश्विक तेल बाजार में हलचल मच गई. UAE का मकसद अपने कच्चे तेल के उत्पादन को बढ़ाना है, जिसका फायदा आने वाले दिनों में भारत समेत दुनिया के कई देशों में पड़ेगा. जानें क्या होगा फायदा?

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 30, 2026, 01:58 PM IST

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(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

UAE News: ईरान पर अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमले के बाद मिडिल ईस्ट के हालात तेजी से बदल गए हैं. इसका असर दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ी है. वहीं, अब दुनिया के तेल बाजार में एक बड़ा और चौंकाने वाला बदलाव सामने आया है. लगभग 60 साल तक साथ रहने के बाद अब संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने तेल उत्पादक देशों के संगठन OPEC और  OPEC प्लस से अलग होने का फैसला किया है. 

UAE के इस फैसले का असर तेल बाजार पर भी पड़ने की संभावना है. UAE का यह फैसला 1 मई 2026 से लागू होगा और इसे वैश्विक कच्चे तेल की व्यवस्था में हाल के सालों में सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है. संयुक्त अरब अमीरात का शुमार ओपेक के प्रमुख तेल उत्पादक देशों में होता है. ऐसे में उसके इस फैसले से संगठन की वैश्विक तेल उत्पादन पर पकड़ धीरे-धीरे कमजोर हो सकती है.

स्वतंत्र उत्पादन बढ़ाने की तैयारी
संयुक्त अरब अमीरात पिछले कुछ समय से अपने कच्चे तेल के उत्पादन को तेजी से बढ़ाने में लगा हुआ है. आने वाले सालों में उसका हर रोज करीब 50 लाख बैरल उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य है, लेकिन ओपेक और ओपेक प्लस के नियमों के तहत सदस्य देशों को तय सीमा के भीतर ही उत्पादन करना होता है, जिससे उनकी वास्तविक आपूर्ति सीमित रह जाती है.

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यही सीमा अब अबू धाबी के लिए एक बड़ी रूकावट बन गई थी. UAE ने तेल उत्पादन बढ़ाने के लिए भारी इंवेस्ट किया है और अब वह अपनी रणनीति के मुताबिक उत्पादन करना चाहता है. ओपेक से बाहर आने के बाद उसे उत्पादन और निर्यात के फैसले खुद लेने की पूरी आजादी मिल जाएगी.

तेल कीमतों पर असर पड़ने की संभावना
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, संयुक्त अरब अमीरात ओपेक के बड़े उत्पादकों में शामिल रहा है. इस साल UAE ने हर रोज
3.2 से 3.4 मिलियन बैरल हर रोज उत्पादन किया है. वहीं, अब उसके अलग होने से संगठन की सामूहिक ताकत पर असर पड़ सकता है. अगर UAE अपने उत्पादन को बढ़ाता है, तो बाजार में तेल की आपूर्ति बढ़ेगी, जिससे कीमतों पर दबाव पड़ सकता है और दाम नरम हो सकते हैं.

हालांकि इसका असर तुरंत देखने को नहीं मिल सकता, क्योंकि इस समय तेल की कीमतें खाड़ी क्षेत्र में तनाव, तेल टैंकरों की आवाजाही में रुकावट और अन्य बड़े निर्यातकों जैसे सऊदी अरब, इराक, रूस और अमेरिका की नीतियों से भी प्रभावित हो रही हैं. फिर भी आने वाले समय में यह कदम अंतरराष्ट्रीय कीमतों को तेजी से बढ़ने से रोक सकता है.

भारत के लिए क्यों है अहम?
भारत के लिए यह फैसला कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि देश अपनी कुल जरूरत का करीब 85 से 90 फीसदी कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है. ऐसे में वैश्विक कीमतों में होने वाला हर बदलाव सीधे भारत की अर्थव्यवस्था पर असर डालता है. वर्तमान में UAE उन चार टॉप देशों में शामिल है, जो भारत को सबसे ज्यादा कच्चा तेल सप्लाई करते हैं. साल 2025 में भारत ने अपनी कुल जरुरत का लगभग 11 फीसदी कच्चा तेल UAE से खरीदा था. 

अगर UAE स्वतंत्र रूप से अधिक तेल आपूर्ति करता है और कीमतें नरम होती हैं, तो भारत को आयात पर खर्च कम करना पड़ेगा. इससे महंगाई पर दबाव घट सकता है, ईंधन की कीमतों में स्थिरता आ सकती है और देश के आर्थिक संतुलन को भी मजबूती मिल सकती है. इसके अलावा, संयुक्त अरब अमीरात पहले से ही भारत का एक प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता है. ऐसे में ओपेक से अलग होने के बाद दोनों देशों के बीच सीधे समझौते और आपूर्ति में लचीलापन बढ़ने की संभावना है.

तेल की कीमतों में कमी का फायदा एविएशन, रंग-रोगन, ट्रांसपोर्ट, कैमिकल्स, टायर और ऑयल मार्केटिंग जैसे उन उद्योगों को भी मिलेगा, जो पेट्रोलियम से जुड़े कच्चे माल पर निर्भर हैं. यह फैसला आने वाले समय में वैश्विक और भारतीय बाजार दोनों के लिए नई दिशा तय कर सकता है.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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