मुस्लिम मुल्क सूडान में खून-खराबे पर लगेगी रोक, एक्शन के लिए तैयार अमेरिका और UAE

Sudan Civile War: अफ्रीका का एक मुस्लिम देश सूडान में पिछले 2 सालों से गृह युद्ध चल रहा है. यहां की सेना SAF और अर्धसैनिक बल RSF के बीच खूनी संघर्ष जारी है. इन सब के बीच सूडान के लाखों आम लोग बेघर हो गए हैं. हाल ही में RSF ने सूडान के आम लोगों का नरसंहार करना शुरू किया, जिसके बाद सूडान में जारी गृह युद्ध को लेकर दुनिया की चिंताएँ बढ़ गईं. वहीं, यूनाइटेड अरब अमिरात (UAE) पर यह आरोप लगने शुरू हो गए कि UAE की सरकार सूडान में RSF को हथियार और फंडिंग कर रही है, जिसके बाद वहां RSF आम लोगों का नरसंहार कर रहा है.

इन सब के बीच UAE के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्लाह बिन जायद और अमेरिका के स्टेट सेक्रेट्री मार्को रुबियो सूडान में गृह युद्ध को तुरंत रोकने को लेकर फोन पर बात की है. दोनों पक्षों के बीच इस बात पर चर्चा हुई कि सूडान में बिना किसी शर्तों के तुरंत गृह युद्ध को रोका जाए और वहां के आम लोगों तक मानवीय सहायता पहुंचाई जाए.

इस बात की पुष्टि अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल डिप्टी स्पोक्सपर्सन टॉमी पिगॉट ने की कि बीते शुक्रवार (21 नवंबर) को स्टेट सेक्रेट्री मार्को रुबियो और UAE के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्लाह बिन जायद फोन पर बातचीत की. इस दौरान सूडान में गृह युद्ध पर रोक लगाने के लिए की गई कोशिशों पर चर्चा हुई.

सूडान में खून-खराबे पर रोक लगाएगा अमेरिका?

UAE के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला जियाद ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाल के बयान का स्वागत किया, जिसमें सूडान के गृह युद्ध खत्म करने की बात कही गई थी. बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप ने बीते बुधवार एक बयान में कहा था कि वह सूडान में गृह युद्ध खत्म करने के लिए काम करना शुरू कर दिया है. सूडान में RSF द्वारा आम लोगों के नरसंहार करने के आरोप के बाद यूरोपीय यूनियन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए RSF पर प्रतिबंध लगा दिए हैं.